Чому частина українських F-16 базуватиметься за кордоном — пояснення експерта

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що частина українських винищувачів F-16 базуватиметься за кордоном. Вони залишаться в центрах для підготовки наших пілотів і авіаційного персоналу.

Чому частина українських F-16 базуватиметься за кордоном

Є певне обмеження з пропускної спроможності освоювати нові літаки. Ергономіка роботи на західних літаках складніша, ніж на радянських. Проте ми і в цьому все одно показуємо дуже хороші результати. Наприклад, румуни 30 літаків F-16 купили в Норвегії за півмільярда доларів ще у листопаді 2021 року. Але почали отримувати їх тільки весною цього року. Тобто румуни заплатили гроші за літаки, які формально були непотрібні і два роки чекали. І зараз вони ще тільки навчаються літати на них, — розповів експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський. Поширити

Експерт пояснив, що наші літаки, які будуть за кордоном, не зможуть за потреби оперативно вилітати на бойові завдання поряд з лінією фронту.

Такі припущення та ідеї впираються в один важливий момент: це буде надто далеко до лінії фронту. Наприклад, аеропорт Ряшів (він же Жешув) — основний хаб — знаходиться приблизно в тисячі кілометрів від лінії фронту. Тобто винищувач спалить все паливо поки туди долетить. А аеродроми, звідки могли б реально злітати винищувачі F-16, на території Польщі чи Румунії знаходяться ще далі, — додав Киричевський. Поширити

При цьому бойовий радіус дії F-16 становить близько 500-600 кілометрів. Тому бойові польоти з сусідніх країн технічно неможливі.

Якщо виходити з того, що буквально було заявлено начальником авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергієм Голубцовим, то він сказав, що ці літаки стоятимуть і зберігатимуться, по-перше, як резерв. По-друге — як заміна іншим бортам, які будуть відправляти на технічне обслуговування. По-третє — на випадок втрати бортів. Думаю, саме такими і є справжні мотиви та причини, — зазначив експерт. Поширити

Як сказав Киричевський, проводити ремонт та обслуговування літаків потрібно після кожних 400 льотних годин.

Це в найкращому випадку через кожні півроку. Якщо це ігнорувати, то можем опинитись у такій ситуації, як Ірак. У 2021 році, коли йому довелось вести боротьбу з ІГІЛом, в нього жоден з 30 F-16 не літав. Крім того, золотим стандартом з обслуговування F-16 вважається, що принаймні 70% парку працездатні. А в наших умовах нам доведеться тримати цей показник на всі 100%. Відповідно, тримати літаки в резерві буде потрібно, — підсумував він. Поширити

Ще одна причина, чому частину F-16 залишать за кордоном, це дефіцит ППО в Україні. Аеродром, на якому вони базуватимуться має бути добре захищеним.

Винищувачі для Україні

Наразі чотири країни підтвердили плани передати Україні американські винищувачі F-16.

Для того, аби змінити ситуацію на полі бою та завоювати перевагу у повітрі, Україні недостатньо лише одних західних винищувачів F-16. Це повинен бути цілісний комплекс разом з використанням засобів РЕБ, систем ППО та інших засобів, пояснив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.