Чому частина українських F-16 базуватиметься за кордоном — пояснення експерта

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що частина українських винищувачів F-16 базуватиметься за кордоном. Вони залишаться в центрах для підготовки наших пілотів і авіаційного персоналу.
Головні тези:
- Обмеження пропускної спроможності та складність обслуговування західних літаків впливають на рішення базувати частину українських F-16 за кордоном.
- Умови для виконання бойових завдань поряд з лінією фронту у сусідніх країнах не відповідають вимогам ефективності використання винищувачів F-16.
- Ремонт та обслуговування літаків потребують дотримання золотого стандарту, умовами якого в Україні не можливо забезпечити на 100%.
- Дефіцит протиповітряної оборони в Україні та необхідність добре захищених аеродромів також впливають на рішення з базування частини F-16 за кордоном.
- Для досягнення переваги у повітрі Україні потрібний комплексний підхід, який включатиме в себе не лише винищувачі F-16, а й засоби РЕБ, системи ППО та інші елементи.
Чому частина українських F-16 базуватиметься за кордоном
Експерт пояснив, що наші літаки, які будуть за кордоном, не зможуть за потреби оперативно вилітати на бойові завдання поряд з лінією фронту.
При цьому бойовий радіус дії F-16 становить близько 500-600 кілометрів. Тому бойові польоти з сусідніх країн технічно неможливі.
Як сказав Киричевський, проводити ремонт та обслуговування літаків потрібно після кожних 400 льотних годин.
Ще одна причина, чому частину F-16 залишать за кордоном, це дефіцит ППО в Україні. Аеродром, на якому вони базуватимуться має бути добре захищеним.
Винищувачі для Україні
Наразі чотири країни підтвердили плани передати Україні американські винищувачі F-16.
Для того, аби змінити ситуацію на полі бою та завоювати перевагу у повітрі, Україні недостатньо лише одних західних винищувачів F-16. Це повинен бути цілісний комплекс разом з використанням засобів РЕБ, систем ППО та інших засобів, пояснив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.
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