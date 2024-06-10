Кремль грозится уничтожить F-16 для Украины на европейских аэродромах

В России стали угрожать ударами по европейским аэродромам, где будут базироваться переданные Украине F-16.

В России еще раз паникуют из-за передачи Украины F-16

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 примут участие в боевых вылетах, то они законной целью для ВС РФ. Включая и аэродромы, на которых они базируются.

Картаполов отметил, что если самолеты будут стоять на аэродромах как на хранении, откуда их будут перевозить в Украину, "где оснащают, проводят техническое обслуживание, и они начинают летать с украинских аэродромов, то в этом случае претензий к "бывшим партнерам" нет".

А вот если они взлетают с аэродромов какой-то страны, заходят в воздушное пространство Украины, пускают ракеты и возвращаются туда, это законная цель. Что касается (возможности, — ред.) сбивать, мы можем сбивать кого угодно и где угодно, — подчеркнул депутат. Поделиться

Ранее начальник авиации командования воздушными силами ВСУ Сергей Голубцов заявил, что Украина разместит часть истребителей F-16 на авиабазах за рубежом. Таким образом, планируют защитить истребители от российских ударов, а также на них будут учиться украинские пилоты.

Что известно о передаче Украины F-16

После саммита G7 стало известно, что США разблокировали обучение украинских пилотов на истребителях и поставку авиатранспорта другими государствами.

20 августа премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что страна планирует отправить Украине 19 самолетов F-16, первые шесть — ближе к Новому году.

Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят 42 самолета. Самолеты отправят после того, как будут выполнены условия, в том числе обеспечение необходимой инфраструктуры и завершение обучения пилотов.

13 ноября в Румынии в городе Фетешть в 100 км от Бухареста на военно-воздушной базе открыли учебный центр пилотов F-16, где будут тренировать украинцев.