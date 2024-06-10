Кремль грозится уничтожить F-16 для Украины на европейских аэродромах

В России стали угрожать ударами по европейским аэродромам, где будут базироваться переданные Украине F-16.
Главные тезисы
- Украина планирует разместить часть истребителей F-16 за рубежом для защиты от российских ударов и обучения украинских пилотов.
- После разблокирования обучения украинских пилотов на F-16, США и другие страны подтвердили поставку истребителей Украине.
- Программа обучения пилотов на F-16 уже началась на военной базе в Румынии, где украинцы будут получать необходимые навыки.
- Ожидается, что первые американские и украинские F-16 появятся в Украине в июне 2024 года, а обучение на истребителях уже ведется.
В России еще раз паникуют из-за передачи Украины F-16
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 примут участие в боевых вылетах, то они законной целью для ВС РФ. Включая и аэродромы, на которых они базируются.
Картаполов отметил, что если самолеты будут стоять на аэродромах как на хранении, откуда их будут перевозить в Украину, "где оснащают, проводят техническое обслуживание, и они начинают летать с украинских аэродромов, то в этом случае претензий к "бывшим партнерам" нет".
Ранее начальник авиации командования воздушными силами ВСУ Сергей Голубцов заявил, что Украина разместит часть истребителей F-16 на авиабазах за рубежом. Таким образом, планируют защитить истребители от российских ударов, а также на них будут учиться украинские пилоты.
Что известно о передаче Украины F-16
После саммита G7 стало известно, что США разблокировали обучение украинских пилотов на истребителях и поставку авиатранспорта другими государствами.
20 августа премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что страна планирует отправить Украине 19 самолетов F-16, первые шесть — ближе к Новому году.
Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят 42 самолета. Самолеты отправят после того, как будут выполнены условия, в том числе обеспечение необходимой инфраструктуры и завершение обучения пилотов.
13 ноября в Румынии в городе Фетешть в 100 км от Бухареста на военно-воздушной базе открыли учебный центр пилотов F-16, где будут тренировать украинцев.
В феврале 2024-го Foreign Policy, ссылаясь на чиновников из ЕС, писало, что первые американские истребители F-16 появятся в Украине ориентировочно в июне 2024 года, а украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентябрь) учеба на истребителях пройдут 12 пилотов.
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