Кремль погрожує знищити F-16 для України на європейських аеродромах

У Росії стали погрожувати ударами по європейських аеродромах, де базуватимуться передані Україні F-16.

У Росії вкотре панікують через передачу Україні F-16

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що якщо F-16 братимуть участь у бойових вильотах, то вони законною ціллю для ЗС РФ. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються.

Картаполов зазначив, що якщо літаки стоятимуть на аеродромах, як на зберіганні, звідки їх перевозитимуть в Україну, "де оснащують, проводять технічне обслуговування, і вони починають літати з українських аеродромів, то в цьому випадку претензій до "колишніх партнерів" нема".

А от якщо вони злітають з аеродромів якоїсь країни, заходять у повітряний простір України, пускають ракети і повертаються туди, то це законна ціль. Що стосується (можливості, — ред.) збивати, ми можемо збивати будь-кого і будь-де, — наголосив депутат. Поширити

Раніше начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що Україна розмістить частину винищувачів F-16 на авіабазах за кордоном. У такий спосіб планують захистити винищувачі від російських ударів, а також на них навчатимуться українські пілоти.

Що відомо про передачу України F-16

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

13 листопада у Румунії у місті Фетешть за 100 км від Бухареста на військово-повітряний базі відкрили навчальний центр пілотів F-16, де тренуватимуть українців.