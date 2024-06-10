Кремль погрожує знищити F-16 для України на європейських аеродромах
Категорія
Світ
Дата публікації

Кремль погрожує знищити F-16 для України на європейських аеродромах

F-16
Джерело:  online.ua

У Росії стали погрожувати ударами по європейських аеродромах, де базуватимуться передані Україні F-16.

Головні тези:

 

  • Україна планує розміщення винищувачів за кордоном для захисту від можливих російських ударів.
  • США і декілька європейських країн передають Україні F-16, а також забезпечують навчання пілотів.
  • Українська влада розраховує на навчання 12 пілотів на винищувачах до вересня 2024 року.

У Росії вкотре панікують через передачу Україні F-16

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що якщо F-16 братимуть участь у бойових вильотах, то вони законною ціллю для ЗС РФ. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються.

Картаполов зазначив, що якщо літаки стоятимуть на аеродромах, як на зберіганні, звідки їх перевозитимуть в Україну, "де оснащують, проводять технічне обслуговування, і вони починають літати з українських аеродромів, то в цьому випадку претензій до "колишніх партнерів" нема".

А от якщо вони злітають з аеродромів якоїсь країни, заходять у повітряний простір України, пускають ракети і повертаються туди, то це законна ціль. Що стосується (можливості, — ред.) збивати, ми можемо збивати будь-кого і будь-де, — наголосив депутат.

Раніше начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що Україна розмістить частину винищувачів F-16 на авіабазах за кордоном. У такий спосіб планують захистити винищувачі від російських ударів, а також на них навчатимуться українські пілоти.

Що відомо про передачу України F-16

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

13 листопада у Румунії у місті Фетешть за 100 км від Бухареста на військово-повітряний базі відкрили навчальний центр пілотів F-16, де тренуватимуть українців.

У лютому 2024-го Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС, писало, що перші американські винищувачі F-16 з’являться в Україні орієнтовно у червні 2024 року, а українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чи є у США гроші для тренувань українських пілотів на F-16 — думка американського генерала
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У США перша група українських пілотів завершила навчання на F-16
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Politico дізнався про кількість майбутніх пілотів F-16 для ЗСУ
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?