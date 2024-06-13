Обучение пилотов ВСУ на F-16. Румыния возместит все расходы

Румыния профинансирует обучение украинских пилотов на истребителях F-16, которые будут проходить на авиабазе Фетешть.

Все расходы на обучение пилотов ВСУ на F-16 покроет Минобороны Румынии

Румыния использует бюджет министерства обороны для покрытия расходов, возникающих в результате пребывания украинских пилотов и технического персонала на румынской авиабазе.

В первую очередь речь идет о расходах на проживание, питание, транспорт, топливо, потребленное в процессе обучения, предоставлении специального оборудования и других сопутствующих товаров и услуг.

В опубликованном документе не приводится оценка затрат на обучение, но отмечается, что дополнительное финансирование не требуется в дополнение к уже выделенным средствам.

Учитывая чувствительный характер работ и услуг, которые будут заключены по контракту, а также конфиденциальный характер деятельности по подготовке украинского персонала, законодательство, регулирующее государственные закупки, не применимо, — говорится в опубликованном документе Министерства обороны Румынии. Поделиться

В ноябре 2023 года на авиабазе Фетешт был открыт учебный центр F-16, где кроме украинских пилотов, обучение также будут проходить румынские.

Центр был создан совместно с другими союзниками и компанией Lockheed Martin, являющейся производителем этих американских боевых самолетов. Он отвечает требованиям подготовки пилотов стран НАТО.

Тренировки украинских пилотов состоятся еще в четырех странах мира

Кроме Румынии, тренировки украинских пилотов проходят в США, Дании, Франции, а также Соединенном Королевстве.

Такое распределение связано с поэтапностью тренировок и учений. В Соединенном Королевские украинские курсанты проходят изучение теоретического материала, а также совершают свои первые полеты для получения базовой летной подготовки.

Во Франции пилоты уже проходят более расширенные учения на учебно-тренировочных реактивных самолетах Alpha Jet, которые позволят им получить нужное количество часов налета и лучше свыкнуться с управлением самолета на больших скоростях и с большими размерами.