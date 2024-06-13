Обучение пилотов ВСУ на F-16. Румыния возместит все расходы

Румыния профинансирует обучение украинских пилотов на истребителях F-16, которые будут проходить на авиабазе Фетешть.
Главные тезисы
- Учебный центр F-16 открыт в Румынии совместно с компанией Lockheed Martin и другими союзниками по подготовке пилотов ВСУ согласно стандартам НАТО.
- Украинские пилоты проходят тренировки в США, Дании, Франции, Великобритании и Румынии, где отрабатывают свои навыки на истребителях F-16.
- Такое распределение тренировок позволяет курсантам получить разные уровни подготовки, начиная от теоретического обучения до летной практики на реактивных самолетах и истребителях F-16.
- Целью обучения является подготовка украинских пилотов к управлению современными боевыми самолетами F-16 для повышения обороноспособности Украины.
Все расходы на обучение пилотов ВСУ на F-16 покроет Минобороны Румынии
Румыния использует бюджет министерства обороны для покрытия расходов, возникающих в результате пребывания украинских пилотов и технического персонала на румынской авиабазе.
В первую очередь речь идет о расходах на проживание, питание, транспорт, топливо, потребленное в процессе обучения, предоставлении специального оборудования и других сопутствующих товаров и услуг.
В опубликованном документе не приводится оценка затрат на обучение, но отмечается, что дополнительное финансирование не требуется в дополнение к уже выделенным средствам.
В ноябре 2023 года на авиабазе Фетешт был открыт учебный центр F-16, где кроме украинских пилотов, обучение также будут проходить румынские.
Центр был создан совместно с другими союзниками и компанией Lockheed Martin, являющейся производителем этих американских боевых самолетов. Он отвечает требованиям подготовки пилотов стран НАТО.
Тренировки украинских пилотов состоятся еще в четырех странах мира
Кроме Румынии, тренировки украинских пилотов проходят в США, Дании, Франции, а также Соединенном Королевстве.
Такое распределение связано с поэтапностью тренировок и учений. В Соединенном Королевские украинские курсанты проходят изучение теоретического материала, а также совершают свои первые полеты для получения базовой летной подготовки.
Во Франции пилоты уже проходят более расширенные учения на учебно-тренировочных реактивных самолетах Alpha Jet, которые позволят им получить нужное количество часов налета и лучше свыкнуться с управлением самолета на больших скоростях и с большими размерами.
В США, Дании и Румынии пилоты проходят непосредственную подготовку на истребителе F-16 и отрабатывают свои навыки пилотирования этим самолетом.
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