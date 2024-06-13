Столтенберг выступил за использование Украиной F-16 для ударов по России
Категория
Украина
Дата публикации

Столтенберг выступил за использование Украиной F-16 для ударов по России

НАТО
Йенс Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал использование Украиной истребителей F-16 для ударов по стратегическим целям на территории России.

Главные тезисы

  • Столтенберг выразил поддержку использованию Украиной истребителей F-16 для ударов по России в целях самообороны.
  • Подготовка пилотов и технического персонала Украины для использования F-16 проходит с активной помощью западных партнеров.
  • Использование истребителей F-16 возможно при соответствующем уровне безопасности и защиты, стратегические учебные центры работают в Румынии.
  • Столтенберг подчеркнул право Украины на самооборону и удары по военным целям на территории России в рамках международного права.
  • Поддержка НАТО Украины включает помощь в отстаивании права на самооборону, не ведущую к эскалации конфликта.

Столтенберг поддерживает удары Украины с F-16 по территории России

Во время брифинга в Брюсселе перед заседанием контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн" Столтенберг заявил, что партнеры активно работают с Украиной для подготовки пилотов и технического персонала.

Они упорно работают, чтобы сделать это как можно скорее. Я буду осторожен в назывании любых конкретных терминов. Но это великое дело. Прилагается много усилий, – отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что соответствующие учебные центры работают, в частности, на территории Румынии.

По словам Столтенберга, подготовка проходит в максимально короткие сроки, однако действенными эти меры станут только при условии соответствующего уровня безопасности и защиты.

Сможет ли Украина бить истребителями F-16 по территории России

Глава Альянса подчеркнул, что разные партнеры Украины ввели разные ограничения на применение их вооружения, однако он приветствовал определенное ослабление этих ограничений.

Мы должны понимать, что происходит. Это агрессивная война. Россия напала на Украину И это вопиющее нарушение международного права. В соответствии с международным правом, Украина имеет право на самооборону, и право на самооборону также включает нанесение ударов по законным военным целям на территории агрессора, России. Если бы они не могли этого делать, тогда мы бы просили их пытаться защищать себя, отстаивать право на самооборону с одной рукой, связанной за спиной, - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что самооборона – это не эскалация, а право, закрепленное в Уставе ООН.

Мы имеем право помочь Украине отстоять право, и, делая это, союзники не становятся стороной конфликта, - подчеркнул Столтенберг.

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