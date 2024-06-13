Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал использование Украиной истребителей F-16 для ударов по стратегическим целям на территории России.
Главные тезисы
- Столтенберг выразил поддержку использованию Украиной истребителей F-16 для ударов по России в целях самообороны.
- Подготовка пилотов и технического персонала Украины для использования F-16 проходит с активной помощью западных партнеров.
- Использование истребителей F-16 возможно при соответствующем уровне безопасности и защиты, стратегические учебные центры работают в Румынии.
- Столтенберг подчеркнул право Украины на самооборону и удары по военным целям на территории России в рамках международного права.
- Поддержка НАТО Украины включает помощь в отстаивании права на самооборону, не ведущую к эскалации конфликта.
Столтенберг поддерживает удары Украины с F-16 по территории России
Во время брифинга в Брюсселе перед заседанием контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн" Столтенберг заявил, что партнеры активно работают с Украиной для подготовки пилотов и технического персонала.
Он подчеркнул, что соответствующие учебные центры работают, в частности, на территории Румынии.
По словам Столтенберга, подготовка проходит в максимально короткие сроки, однако действенными эти меры станут только при условии соответствующего уровня безопасности и защиты.
Сможет ли Украина бить истребителями F-16 по территории России
Глава Альянса подчеркнул, что разные партнеры Украины ввели разные ограничения на применение их вооружения, однако он приветствовал определенное ослабление этих ограничений.
Он добавил, что самооборона – это не эскалация, а право, закрепленное в Уставе ООН.
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