Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал использование Украиной истребителей F-16 для ударов по стратегическим целям на территории России.

Столтенберг поддерживает удары Украины с F-16 по территории России

Во время брифинга в Брюсселе перед заседанием контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн" Столтенберг заявил, что партнеры активно работают с Украиной для подготовки пилотов и технического персонала.

Они упорно работают, чтобы сделать это как можно скорее. Я буду осторожен в назывании любых конкретных терминов. Но это великое дело. Прилагается много усилий, – отметил генсек НАТО. Поделиться

Он подчеркнул, что соответствующие учебные центры работают, в частности, на территории Румынии.

По словам Столтенберга, подготовка проходит в максимально короткие сроки, однако действенными эти меры станут только при условии соответствующего уровня безопасности и защиты.

Сможет ли Украина бить истребителями F-16 по территории России

Глава Альянса подчеркнул, что разные партнеры Украины ввели разные ограничения на применение их вооружения, однако он приветствовал определенное ослабление этих ограничений.

Мы должны понимать, что происходит. Это агрессивная война. Россия напала на Украину И это вопиющее нарушение международного права. В соответствии с международным правом, Украина имеет право на самооборону, и право на самооборону также включает нанесение ударов по законным военным целям на территории агрессора, России. Если бы они не могли этого делать, тогда мы бы просили их пытаться защищать себя, отстаивать право на самооборону с одной рукой, связанной за спиной, - подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Он добавил, что самооборона – это не эскалация, а право, закрепленное в Уставе ООН.