Столтенберг виступив за використання Україною F-16 для ударів по Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Столтенберг виступив за використання Україною F-16 для ударів по Росії

НАТО
Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтримав використання Україною винищувачів F-16 для ударів по стратегічних цілях на території Росії.

Головні тези:

  • Столтенберг підтримав використання Україною F-16 для ударів по Росії з метою самооборони
  • Україна і західні партнери здійснюють підготовку пілотів та технічного персоналу для використання F-16
  • Використання винищувачів F-16 можливе лише при відповідному рівні безпеки та захисту
  • Столтенберг наголосив на праві України на самооборону та удари по військових цілях на території Росії
  • Підтримка України від НАТО - це допомога у відстоюванні права на самооборону, а не ескалація конфлікту

Столтенберг підтримує удари України з F-16 по території Росії

Під час брифінгу у Брюсселі перед засіданням контактної групи з питань допомоги Україні у форматі “Рамштайн” Столтенберг заявив, що наразі партнери активно працюють з Україною для підготовки пілотів та технічного персоналу.

Вони наполегливо працюють, аби зробити це якомога скоріше. Я буду обережним у називанні будь-яких конкретних термінів. Але це велика справа. Докладається багато зусиль, - зазначив генсек НАТО.

Він підкреслив, що відповідні навчальні центри працюють, зокрема, на території Румунії.

За словами Столтенберга, підготовка проходить у максимально короткі терміни, однак дієвими ці заходи стануть лише за умови відповідного рівня безпеки та захисту.

Чи зможе Україна бити винищувачами F-16 по території Росії

Очільник Альянсу підкреслив, що різні партнери України запровадили різні обмеження на застосування їхнього озброєння, однак він привітав певне послаблення цих обмежень.

Ми маємо розуміти, що відбувається. Це агресивна війна. Росія напала на Україну. І це кричуще порушення міжнародного права. Відповідно до міжнародного права, Україна має право на самооборону, і право на самооборону також включає нанесення ударів по законних військових цілях на території агресора, Росії. Якби вони не були здатними цього робити, тоді ми би просили їх намагатися обороняти себе, відстоювати право на самооборону з одною рукою, зв'язаною за спиною, - підкреслив Столтенберг.

Він додав, що самооборона - це не ескалація, а право, закріплене у Статуті ООН.

Ми маємо право допомогти Україні відстояти право, і роблячи це, союзники не стають стороною конфлікту, - підкреслив Столтенберг.

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