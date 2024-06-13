Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтримав використання Україною винищувачів F-16 для ударів по стратегічних цілях на території Росії.
Головні тези:
- Столтенберг підтримав використання Україною F-16 для ударів по Росії з метою самооборони
- Україна і західні партнери здійснюють підготовку пілотів та технічного персоналу для використання F-16
- Використання винищувачів F-16 можливе лише при відповідному рівні безпеки та захисту
- Столтенберг наголосив на праві України на самооборону та удари по військових цілях на території Росії
- Підтримка України від НАТО - це допомога у відстоюванні права на самооборону, а не ескалація конфлікту
Столтенберг підтримує удари України з F-16 по території Росії
Під час брифінгу у Брюсселі перед засіданням контактної групи з питань допомоги Україні у форматі “Рамштайн” Столтенберг заявив, що наразі партнери активно працюють з Україною для підготовки пілотів та технічного персоналу.
Він підкреслив, що відповідні навчальні центри працюють, зокрема, на території Румунії.
За словами Столтенберга, підготовка проходить у максимально короткі терміни, однак дієвими ці заходи стануть лише за умови відповідного рівня безпеки та захисту.
Чи зможе Україна бити винищувачами F-16 по території Росії
Очільник Альянсу підкреслив, що різні партнери України запровадили різні обмеження на застосування їхнього озброєння, однак він привітав певне послаблення цих обмежень.
Він додав, що самооборона - це не ескалація, а право, закріплене у Статуті ООН.
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