Аналітики озвучили план ЗСУ щодо ППО армії РФ перед поставкою F-16

Українська армія, ймовірно, намагається послабити протиповітряну оборону Росії напередодні поставок винищувачів F-16.
Головні тези:
- Аналіз показує, що знищення батарей С-300 та С-400 у Криму та Бєлгородській області, а також пошкодження літаків Су-57, можуть свідчити про спроби України вплинути на ППО РФ.
- Плани ЗСУ можуть створити передумови для ефективнішого використання пілотованої авіації та підтримки наземних операцій, але потребує виконання трьох умов.
- Очікується, що Україна отримає перші F-16 від західних партнерів вже з літа цього року, проте результати використання нової техніки будуть вимагати часу та ретельної підготовки.
ЗСУ можуть намагатися послабити ППО РФ напередодні поставок F-16
Як зазначають аналітики, свідченням про можливі спроби України послабити російську ППО є знищення батарей С-300 та С-400 у Криму і Бєлгородській області, і пошкодження дронами двох літаків Су-57 на аеродромі Ахтубінськ.
У звіті говориться, що якщо ЗСУ послаблять ППО Росії до того, як Україна отримає значну кількість літаків, то військові можуть створити умови для майбутнього використання пілотованої авіації ближче до прифронтових районів.
З часом українська армія зможе перейти до концепції операцій, яка поєднує авіацію з підтримкою наземних операцій, але за трьох умов:
якщо українські військові отримають достатню кількість винищувачів;
західні партнери підготують достатню кількість кваліфікованих пілотів;
якщо Україні вдасться послабити російську протиповітряну оборону.
Водночас аналітики нагадують, що за словами західних офіційних осіб, Україна і надалі стикатиметься з матеріальними і тренувальними обмеженнями, що, ймовірно, завадить їй широкомасштабно використовувати авіацію в 2024 році.
Що відомо про терміни отримання Україною перших F-16 від західних партнерів
За її словами, спочатку F-16 Україні передасть Данія, а трохи згодом — Нідерланди.
Оллонгрен зазначила, що західні винищувачі не допоможуть Україні переломити хід розв’язаної Росією злочинної війни, однак значно посилять спроможності Повітряних сил ЗСУ.
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