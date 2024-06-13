Аналітики озвучили план ЗСУ щодо ППО армії РФ перед поставкою F-16

ЗСУ можуть намагатися послабити ППО РФ напередодні поставок F-16

Як зазначають аналітики, свідченням про можливі спроби України послабити російську ППО є знищення батарей С-300 та С-400 у Криму і Бєлгородській області, і пошкодження дронами двох літаків Су-57 на аеродромі Ахтубінськ.

Системи ППО С-300/С-400 і винищувачі Су-57 є важливими засобами російської ППО та авіації, які позбавляють Україну можливості використовувати літаки поблизу лінії фронту і підтримувати російські наступальні операції в Україні, — додали аналітики. Поширити

У звіті говориться, що якщо ЗСУ послаблять ППО Росії до того, як Україна отримає значну кількість літаків, то військові можуть створити умови для майбутнього використання пілотованої авіації ближче до прифронтових районів.

З часом українська армія зможе перейти до концепції операцій, яка поєднує авіацію з підтримкою наземних операцій, але за трьох умов:

якщо українські військові отримають достатню кількість винищувачів;

західні партнери підготують достатню кількість кваліфікованих пілотів;

якщо Україні вдасться послабити російську протиповітряну оборону.

Водночас аналітики нагадують, що за словами західних офіційних осіб, Україна і надалі стикатиметься з матеріальними і тренувальними обмеженнями, що, ймовірно, завадить їй широкомасштабно використовувати авіацію в 2024 році.

Українські і західні офіційні особи раніше зазначали, що знадобиться значний час для належної підготовки достатньої кількості українських пілотів і оснащення Збройних сил України щонайменше 150 літаками F-16, необхідними для здобуття переваги в повітрі, необхідної для підтримки наземних операцій, — додали в ISW. Поширити

Що відомо про терміни отримання Україною перших F-16 від західних партнерів

Я очікую, що вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік". Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили, — зазначила глава Міноборони Нідерландів. Поширити

За її словами, спочатку F-16 Україні передасть Данія, а трохи згодом — Нідерланди.

Оллонгрен зазначила, що західні винищувачі не допоможуть Україні переломити хід розв’язаної Росією злочинної війни, однак значно посилять спроможності Повітряних сил ЗСУ.