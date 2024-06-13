Аналітики озвучили план ЗСУ щодо ППО армії РФ перед поставкою F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики озвучили план ЗСУ щодо ППО армії РФ перед поставкою F-16

ппо
Джерело:  ISW

Українська армія, ймовірно, намагається послабити протиповітряну оборону Росії напередодні поставок винищувачів F-16.

Головні тези:

 

  • Аналіз показує, що знищення батарей С-300 та С-400 у Криму та Бєлгородській області, а також пошкодження літаків Су-57, можуть свідчити про спроби України вплинути на ППО РФ.
  • Плани ЗСУ можуть створити передумови для ефективнішого використання пілотованої авіації та підтримки наземних операцій, але потребує виконання трьох умов.
  • Очікується, що Україна отримає перші F-16 від західних партнерів вже з літа цього року, проте результати використання нової техніки будуть вимагати часу та ретельної підготовки.

ЗСУ можуть намагатися послабити ППО РФ напередодні поставок F-16

Як зазначають аналітики, свідченням про можливі спроби України послабити російську ППО є знищення батарей С-300 та С-400 у Криму і Бєлгородській області, і пошкодження дронами двох літаків Су-57 на аеродромі Ахтубінськ.

Системи ППО С-300/С-400 і винищувачі Су-57 є важливими засобами російської ППО та авіації, які позбавляють Україну можливості використовувати літаки поблизу лінії фронту і підтримувати російські наступальні операції в Україні, — додали аналітики.

У звіті говориться, що якщо ЗСУ послаблять ППО Росії до того, як Україна отримає значну кількість літаків, то військові можуть створити умови для майбутнього використання пілотованої авіації ближче до прифронтових районів.

З часом українська армія зможе перейти до концепції операцій, яка поєднує авіацію з підтримкою наземних операцій, але за трьох умов:

  • якщо українські військові отримають достатню кількість винищувачів;

  • західні партнери підготують достатню кількість кваліфікованих пілотів;

  • якщо Україні вдасться послабити російську протиповітряну оборону.

Водночас аналітики нагадують, що за словами західних офіційних осіб, Україна і надалі стикатиметься з матеріальними і тренувальними обмеженнями, що, ймовірно, завадить їй широкомасштабно використовувати авіацію в 2024 році.

Українські і західні офіційні особи раніше зазначали, що знадобиться значний час для належної підготовки достатньої кількості українських пілотів і оснащення Збройних сил України щонайменше 150 літаками F-16, необхідними для здобуття переваги в повітрі, необхідної для підтримки наземних операцій, — додали в ISW.

Що відомо про терміни отримання Україною перших F-16 від західних партнерів

Я очікую, що вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік". Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили, — зазначила глава Міноборони Нідерландів.

За її словами, спочатку F-16 Україні передасть Данія, а трохи згодом — Нідерланди.

Оллонгрен зазначила, що західні винищувачі не допоможуть Україні переломити хід розв’язаної Росією злочинної війни, однак значно посилять спроможності Повітряних сил ЗСУ.

Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично, — підкреслила очільниця Міноборони Нідерландів.

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