Аналитики озвучили план ВСУ по ПВО армии РФ перед поставкой F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики озвучили план ВСУ по ПВО армии РФ перед поставкой F-16

пво
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Источник:  ISW

Украинская армия, вероятно, пытается ослабить противовоздушную оборону России в преддверии поставок истребителей F-16.

Главные тезисы

 

  • Уничтожение батарей С-300 и С-400 в Крыму и Белгородской области, а также повреждение Су-57 свидетельствуют о возможных действиях украинских военных по ослаблению противовоздушной обороны России.
  • Получение Украиной значительного количества самолетов F-16 позволит перейти к концепции операций, объединяющей авиацию с наземными действиями.
  • Первые F-16 будут поставлены в Украину с лета текущего года, что укрепит Вооруженные силы Украины и увеличит их возможности в воздушном пространстве.

ВСУ могут пытаться ослабить ПВО РФ в преддверии поставок F-16

Как отмечают аналитики, свидетельством возможных попыток Украины ослабить российскую ПВО является уничтожение батарей С-300 и С-400 в Крыму и Белгородской области, и повреждение дронами двух самолетов Су-57 на аэродроме Ахтубинск.

Системы ПВО С-300/С-400 и истребители Су-57 являются важными средствами российской ПВО и авиации, которые лишают Украину возможности использовать самолеты вблизи линии фронта и поддерживать российские наступательные операции в Украине, добавили аналитики.

В отчете говорится, что если ВСУ ослабят ПВО России до того, как Украина получит значительное количество самолетов, то военные могут создать условия для будущего использования пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам.

Со временем украинская армия сможет перейти к концепции операций, объединяющей авиацию с поддержкой наземных операций, но при трех условиях:

  • если украинские военные получат достаточное количество истребителей;

  • западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов;

  • если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.

В то же время аналитики напоминают, что по словам западных официальных лиц, Украина будет и дальше сталкиваться с материальными и тренировочными ограничениями, что, вероятно, помешает ей широкомасштабно использовать авиацию в 2024 году.

Украинские и западные официальные лица ранее отмечали, что потребуется значительное время для надлежащей подготовки достаточного количества украинских пилотов и оснащения Вооруженных сил Украины по меньшей мере 150 самолетами F-16, необходимыми для получения преимущества в воздухе, необходимого для поддержки наземных операций, добавили в ISW.

Что известно о сроках получения Украиной первых F-16 от западных партнеров

Я ожидаю, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток". Самолетов будет все больше и это будет укреплять ваши Воздушные силы, — отметила глава Минобороны Нидерландов.

По ее словам, сначала F-16 Украине передаст Дания, а позже — Нидерланды.

Оллонгрен отметила, что западные истребители не помогут Украине переломить ход развязанной Россией преступной войны, однако значительно усилят возможности Воздушных сил ВСУ.

Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое внедрение покажет их эффективность. Оно существенно укрепит воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему преимуществу в воздухе. Но это не может произойти сразу, как вы получите первый F-16. Так что если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично, — подчеркнула глава Минобороны Нидерландов.

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