Аналитики озвучили план ВСУ по ПВО армии РФ перед поставкой F-16

Украинская армия, вероятно, пытается ослабить противовоздушную оборону России в преддверии поставок истребителей F-16.
Главные тезисы
- Уничтожение батарей С-300 и С-400 в Крыму и Белгородской области, а также повреждение Су-57 свидетельствуют о возможных действиях украинских военных по ослаблению противовоздушной обороны России.
- Получение Украиной значительного количества самолетов F-16 позволит перейти к концепции операций, объединяющей авиацию с наземными действиями.
- Первые F-16 будут поставлены в Украину с лета текущего года, что укрепит Вооруженные силы Украины и увеличит их возможности в воздушном пространстве.
ВСУ могут пытаться ослабить ПВО РФ в преддверии поставок F-16
Как отмечают аналитики, свидетельством возможных попыток Украины ослабить российскую ПВО является уничтожение батарей С-300 и С-400 в Крыму и Белгородской области, и повреждение дронами двух самолетов Су-57 на аэродроме Ахтубинск.
В отчете говорится, что если ВСУ ослабят ПВО России до того, как Украина получит значительное количество самолетов, то военные могут создать условия для будущего использования пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам.
Со временем украинская армия сможет перейти к концепции операций, объединяющей авиацию с поддержкой наземных операций, но при трех условиях:
если украинские военные получат достаточное количество истребителей;
западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов;
если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.
В то же время аналитики напоминают, что по словам западных официальных лиц, Украина будет и дальше сталкиваться с материальными и тренировочными ограничениями, что, вероятно, помешает ей широкомасштабно использовать авиацию в 2024 году.
Что известно о сроках получения Украиной первых F-16 от западных партнеров
По ее словам, сначала F-16 Украине передаст Дания, а позже — Нидерланды.
Оллонгрен отметила, что западные истребители не помогут Украине переломить ход развязанной Россией преступной войны, однако значительно усилят возможности Воздушных сил ВСУ.
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