Аналитики озвучили план ВСУ по ПВО армии РФ перед поставкой F-16

ВСУ могут пытаться ослабить ПВО РФ в преддверии поставок F-16

Как отмечают аналитики, свидетельством возможных попыток Украины ослабить российскую ПВО является уничтожение батарей С-300 и С-400 в Крыму и Белгородской области, и повреждение дронами двух самолетов Су-57 на аэродроме Ахтубинск.

Системы ПВО С-300/С-400 и истребители Су-57 являются важными средствами российской ПВО и авиации, которые лишают Украину возможности использовать самолеты вблизи линии фронта и поддерживать российские наступательные операции в Украине, добавили аналитики. Поделиться

В отчете говорится, что если ВСУ ослабят ПВО России до того, как Украина получит значительное количество самолетов, то военные могут создать условия для будущего использования пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам.

Со временем украинская армия сможет перейти к концепции операций, объединяющей авиацию с поддержкой наземных операций, но при трех условиях:

если украинские военные получат достаточное количество истребителей;

западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов;

если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.

В то же время аналитики напоминают, что по словам западных официальных лиц, Украина будет и дальше сталкиваться с материальными и тренировочными ограничениями, что, вероятно, помешает ей широкомасштабно использовать авиацию в 2024 году.

Украинские и западные официальные лица ранее отмечали, что потребуется значительное время для надлежащей подготовки достаточного количества украинских пилотов и оснащения Вооруженных сил Украины по меньшей мере 150 самолетами F-16, необходимыми для получения преимущества в воздухе, необходимого для поддержки наземных операций, добавили в ISW. Поделиться

Что известно о сроках получения Украиной первых F-16 от западных партнеров

Я ожидаю, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток". Самолетов будет все больше и это будет укреплять ваши Воздушные силы, — отметила глава Минобороны Нидерландов. Поделиться

По ее словам, сначала F-16 Украине передаст Дания, а позже — Нидерланды.

Оллонгрен отметила, что западные истребители не помогут Украине переломить ход развязанной Россией преступной войны, однако значительно усилят возможности Воздушных сил ВСУ.