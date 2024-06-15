Стратегия "эластичной ленты". Как на самом деле ВСУ удалось остановить новое наступление РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Стратегия "эластичной ленты". Как на самом деле ВСУ удалось остановить новое наступление РФ

ВСУ
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Источник:  AP

Пока в США блокировали важную помощь для Украины, бойцам ВСУ пришлось всячески тянуть время, чтобы остановить россиян. Для этого защитники использовали стратегию "эластичной ленты".

Главные тезисы

  • Бойцы ВСУ активно применяли тактику "гнуться, но не ломаться".
  • Гибкая оборонительная стратегия позволила украинским военным выиграть время на получение необходимого вооружения.
  • Несмотря на то, что воины ВСУ отступили с определенных территорий, они сохранили жизнь личного состава.
  • Новая стратегия Украины контрастирует с опытом в битве за город Бахмут.

Наступление РФ провалилось благодаря хитрости украинских воинов

Иностранные журналисты обращают внимание на то, что бойцы ВСУ начали активно использовать стратегию "гнуться, но не ломаться" в ожидании вооружения и боеприпасов от союзников Киева.

Несмотря на то, что украинским защитникам пришлось уступить часть территории, они получили возможность вести боевые действия с более защищенных позиций.

Украина развернула гибкую оборонительную стратегию "эластической ленты", чтобы выиграть время, пока не будет лучше вооружена и обеспечена, — сказано в сообщении.

Как утверждают бойцы, они принимали болезненные решения об уходе на лучше защищенные позиции, чтобы держать оборону более эффективно, а также спасти жизнь своих собратьев.

Аналитики обращают внимание на то, что в такой стратегии время играет на пользу — можно уступить небольшую территорию, но впоследствии получить больше.

ВСУ усвоили важные уроки битвы за Бахмут

Что важно понимать, новая стратегия контрастирует с девятимесячной битвой за город Бахмут, где украинские защитники понесли безумные потери, пытаясь защитить город.

По словам первого замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, официальный Киев уже видит результаты американской помощи.

Преимущество России в артиллерии было 7 к 1 в начале года, но сейчас оно снизилось до 5 к 1, — подчеркнул он.

Гаврилюк также добавил, что для уничтожения вражеской авиации Украине нужно, по меньшей мере, 130 истребителей F-16.

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