ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 20 танков и 37 артсистем

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1090 российских окупантов, таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения возросли до около 525 150 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем противника.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны ликвидировали более 1000 российских военных в сутки.
- ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем противника во время защиты страны.
- Общие боевые потери армии РФ с начала вторжения составили более 525 тысяч человек.
- Украинские войска ударили по 15 районам сосредоточения вражеского личного состава.
- За сутки на фронте было зафиксировано 81 боевое столкновение, что свидетельствует об активности боевых действий.
Что известно о потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 525150 (+1090) человек ликвидировано;
танков — 7956 (+20) ед;
боевых бронированных машин — 15263 (+29) ед;
артиллерийских систем — 13855 (+37) ед;
РСЗО — 1103 (+2) ед.;
средства ПВО — 853 (+4) ед;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11148 (+51) ед;
крылатых ракет — 2293 (+7) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18911 (+57) ед;
специальной техники — 2322 (+12) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ 14 июня в вечерней сводке рассказали, что в течение суток на фронте было зафиксировано 81 боевое столкновение.
Также в военном командовании сообщили, что в тот день Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 15 районов сосредоточения личного состава врага.
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