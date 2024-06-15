ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 20 танков и 37 артсистем

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1090 российских окупантов, таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения возросли до около 525 150 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем противника.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:

личного состава — 525150 (+1090) человек ликвидировано;

танков — 7956 (+20) ед;

боевых бронированных машин — 15263 (+29) ед;

артиллерийских систем — 13855 (+37) ед;

РСЗО — 1103 (+2) ед.;

средства ПВО — 853 (+4) ед;

самолетов — 359 ед;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11148 (+51) ед;

крылатых ракет — 2293 (+7) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 18911 (+57) ед;

специальной техники — 2322 (+12) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ 14 июня в вечерней сводке рассказали, что в течение суток на фронте было зафиксировано 81 боевое столкновение.

Также в военном командовании сообщили, что в тот день Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 15 районов сосредоточения личного состава врага.