ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 20 танков и 37 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, 20 танков и 37 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
Читати українською

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1090 российских окупантов, таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения возросли до около 525 150 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем противника.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны ликвидировали более 1000 российских военных в сутки.
  • ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем противника во время защиты страны.
  • Общие боевые потери армии РФ с начала вторжения составили более 525 тысяч человек.
  • Украинские войска ударили по 15 районам сосредоточения вражеского личного состава.
  • За сутки на фронте было зафиксировано 81 боевое столкновение, что свидетельствует об активности боевых действий.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — 525150 (+1090) человек ликвидировано;

  • танков — 7956 (+20) ед;

  • боевых бронированных машин — 15263 (+29) ед;

  • артиллерийских систем — 13855 (+37) ед;

  • РСЗО — 1103 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 853 (+4) ед;

  • самолетов — 359 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11148 (+51) ед;

  • крылатых ракет — 2293 (+7) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18911 (+57) ед;

  • специальной техники — 2322 (+12) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ 14 июня в вечерней сводке рассказали, что в течение суток на фронте было зафиксировано 81 боевое столкновение.

Также в военном командовании сообщили, что в тот день Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 15 районов сосредоточения личного состава врага.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб назвал самые ожесточенные направления на фронте
Генштаб ВСУ
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что происходит в районе Рыжовки Сумской области — объяснение Генштаба
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб озвучил потери армии РФ на Харьковском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
всу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?