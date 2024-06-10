Генштаб назвал самые ожесточенные направления на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб назвал самые ожесточенные направления на фронте

Генштаб ВСУ
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С начала суток, 10 июня, на фронте произошло 38 боевых столкновений. Напряженная ситуация в Купянском и Кураховском направлениях.

Главные тезисы

 

  • Вражеские силы нанесли 11 авиационных ударов, 52 удара дронами-камикадзе и обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.
  • Силы обороны успешно отбили атаки на различных направлениях, ликвидировав за сутки значительное количество вражеской военной техники.
  • На фронте продолжаются боевые действия, сражения ведутся на различных участках, включая Харьковское, Лиманское, Северское, Краматорское и Покровское направления.
  • Украинские ВСУ сообщили об уничтожении 1190 оккупантов за сутки, а также значительном количестве вражеской техники включая танки, артиллерию, самолеты и другое.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, с начала 10 июня уже произошло 38 боевых столкновений.

Захватчики нанесли 11 авиационных ударов с применением 21 КАБ, нанесли 52 удара дронами-камикадзе, более 650 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

  • На Харьковском направлении враг осуществляет перегруппировку войск.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток зафиксировано семь боевых столкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного.

  • На Лиманском направлении украинские бойцы отразили семь атак вблизи Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского и Григорьевки.

  • На Северском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям Сил обороны Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Потери позиций не допущены.

  • На Краматорском направлении Силы обороны отразили две атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки.

  • На Покровском направлении произошло четыре боестолкновения. Продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки и Новопокровского.

В Кураховском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток враг десять раз пытался прорвать оборону наших бойцов недалеко от Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. Девять вражеских атак отбиты, продолжается бой близ Константиновки.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

ВСУ ликвидировали за сутки 1190 окупантов, а по технике было уничтожено:

  • танков — 7 тыс 879 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 тыс 144 (+13) ед;

  • артиллерийских систем — 13 тыс 644 (+51) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 98 (+1) ед;

  • средства ПВО — 837 (+1) ед;

  • самолетов — 358 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 тыс 10 (+28) ед;

  • крылатых ракет — 2 тыс 278 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 тыс 618 (+56) ед;

  • специальной техники — 2 тыс 267 (+14) ед.

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