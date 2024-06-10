Генштаб назвал самые ожесточенные направления на фронте

С начала суток, 10 июня, на фронте произошло 38 боевых столкновений. Напряженная ситуация в Купянском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- Вражеские силы нанесли 11 авиационных ударов, 52 удара дронами-камикадзе и обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.
- Силы обороны успешно отбили атаки на различных направлениях, ликвидировав за сутки значительное количество вражеской военной техники.
- На фронте продолжаются боевые действия, сражения ведутся на различных участках, включая Харьковское, Лиманское, Северское, Краматорское и Покровское направления.
- Украинские ВСУ сообщили об уничтожении 1190 оккупантов за сутки, а также значительном количестве вражеской техники включая танки, артиллерию, самолеты и другое.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, с начала 10 июня уже произошло 38 боевых столкновений.
Захватчики нанесли 11 авиационных ударов с применением 21 КАБ, нанесли 52 удара дронами-камикадзе, более 650 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.
На Харьковском направлении враг осуществляет перегруппировку войск.
На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток зафиксировано семь боевых столкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного.
На Лиманском направлении украинские бойцы отразили семь атак вблизи Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского и Григорьевки.
На Северском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям Сил обороны Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Потери позиций не допущены.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили две атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки.
На Покровском направлении произошло четыре боестолкновения. Продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки и Новопокровского.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
ВСУ ликвидировали за сутки 1190 окупантов, а по технике было уничтожено:
танков — 7 тыс 879 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 15 тыс 144 (+13) ед;
артиллерийских систем — 13 тыс 644 (+51) ед;
РСЗО — 1 тыс 98 (+1) ед;
средства ПВО — 837 (+1) ед;
самолетов — 358 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 тыс 10 (+28) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 278 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 тыс 618 (+56) ед;
специальной техники — 2 тыс 267 (+14) ед.
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