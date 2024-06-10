Генштаб назвал самые ожесточенные направления на фронте

С начала суток, 10 июня, на фронте произошло 38 боевых столкновений. Напряженная ситуация в Купянском и Кураховском направлениях.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, с начала 10 июня уже произошло 38 боевых столкновений.

Захватчики нанесли 11 авиационных ударов с применением 21 КАБ, нанесли 52 удара дронами-камикадзе, более 650 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

На Харьковском направлении враг осуществляет перегруппировку войск.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток зафиксировано семь боевых столкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении украинские бойцы отразили семь атак вблизи Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям Сил обороны Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Потери позиций не допущены.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили две атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки.

На Покровском направлении произошло четыре боестолкновения. Продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки и Новопокровского.

В Кураховском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток враг десять раз пытался прорвать оборону наших бойцов недалеко от Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. Девять вражеских атак отбиты, продолжается бой близ Константиновки. Поделиться

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