Генштаб назвав найзапекліші напрямки на фронті

Від початку доби, 10 червня, на фронті відбулось 38 бойових зіткнень. Напружена ситуація на Куп'янському та Курахівському напрямках.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, від початку 10 червня вже відбулося 38 бойових зіткнень.

Загарбники здійснили 11 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБ, завдали 52 удари дронами-камікадзе, понад 650 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Харківському напрямку ворог здійснює перегрупування військ.

На Куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби зафіксовано сім бойових зіткнень в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Два боєзіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку українські бійці відбили сім атак поблизу Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог тричі намагався наблизитись до позицій Сил оборони Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Тривають бойові дії в районах Євгенівки та Новопокровського.

На Курахівському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби ворог десять разів намагався прорвати оборону наших бійців неподалік Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Дев’ять ворожих атак відбито, триває бій поблизу Костянтинівки. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за добу

ЗСУ ліквідували за добу 1190 окупантів, а з техніки було знищено: