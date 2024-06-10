Генштаб назвав найзапекліші напрямки на фронті

Від початку доби, 10 червня, на фронті відбулось 38 бойових зіткнень. Напружена ситуація на Куп'янському та Курахівському напрямках.
Головні тези:
- Українські війська відбили декілька атак ворога на Лиманському, Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках.
- Станом на добу ЗСУ ліквідували 1190 окупантів, знищено значну кількість ворожої техніки, включаючи танки, бронемашини, артилерію та авіацію.
- Ворог намагався прорвати оборону українських військ біля Курахівського напрямку, але більшість атак було відбито.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, від початку 10 червня вже відбулося 38 бойових зіткнень.
Загарбники здійснили 11 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБ, завдали 52 удари дронами-камікадзе, понад 650 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.
На Харківському напрямку ворог здійснює перегрупування військ.
На Куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби зафіксовано сім бойових зіткнень в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Два боєзіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.
На Лиманському напрямку українські бійці відбили сім атак поблизу Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Григорівки.
На Сіверському напрямку ворог тричі намагався наблизитись до позицій Сил оборони Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Втрат позицій не допущено.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворога в районах Кліщіївки та Андріївки.
На Покровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Тривають бойові дії в районах Євгенівки та Новопокровського.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
ЗСУ ліквідували за добу 1190 окупантів, а з техніки було знищено:
танків — 7 тис 879 (+10) од;
бойових броньованих машин — 15 тис 144 (+13) од.;
артилерійських систем — 13 тис 644 (+51) од.;
РСЗВ — 1 тис 98 (+1) од.;
засоби ППО — 837 (+1) од.;
літаків — 358 (+1) од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 тис 10 (+28) од.;
крилатих ракет — 2 тис 278 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 тис 618 (+56) од.;
спеціальної техніки — 2 тис 267 (+14) од.
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