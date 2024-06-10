По информации пресс-секретаря Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, специфика размещения населенного пункта Рыжевка в Сумской области позволяет проникать туда ДРГ оккупационной армии РФ.

Что в Генштабе говорят о ситуации в Рыжевке

Ковалев отметил, что в настоящее время украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия в районе Рыжевки.

Спикер Генштаба подчеркнул, что ситуация в населенном пункте остается под контролем украинских военных.

Заявления о якобы нахождении российских окупантов в Рыжевке не соответствуют действительности.

И потому с применением дронов, новейшие технологии были разминированы, была сбита эта тряпка. Больше в Рыжевке русской тряпки нет. Информация о том, что якобы в Рыжевку заходили какие-то подразделения российских войск, не соответствует действительности. Сейчас идут проверки и уяснения, - объясняет Ковалев. Поделиться

Почему ДРГ оккупационной армии РФ удается проникать на территорию Рыжевки

Ковалев подчеркнул, что Рыжевка расположена в пограничной полосе вблизи российского Теткино.

От территории Украины Рыжевку отделяют река Сейм и лесополосы.

Это позволяет ДРГ оккупационной армии РФ время от времени пытаться действовать в этом районе.

В то же время Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия.

В частности, в полосе также проходит эвакуация населения.

Это производится по всей линии государственной границы со страной агрессором. И Украина контролирует границу, тем более что контролирует границу в Сумской области. Оснований для паники нет. И все заявления окупантов, все видео, которые они распространяют якобы говоря, что эта Рыжовка является просто попыткой взорвать покой граждан, посеять панику и якобы заявить о присутствии там российских войск. Это не соответствует действительности, – подчеркнул Ковалев. Поделиться

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх также подтвердил информацию о контроле Сил обороны на Рыжевке.

Информация, вброшенная российскими террористами - не соответствует действительности и является элементом для дестабилизации ситуации в регионе.