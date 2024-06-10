По информации пресс-секретаря Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, специфика размещения населенного пункта Рыжевка в Сумской области позволяет проникать туда ДРГ оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Рыжовка в Сумской области становится объектом проникновения ДРГ оккупационной армии РФ из-за приграничного расположения и близости к российскому Теткино.
- Украинские Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия и эвакуацию населения, опровергая присутствие российских войск в Рыжовке как манипуляцию для дестабилизации ситуации.
- В Генштабе и ОВА Сумской области подчеркивают, что контроль над ситуацией в Рыжовке сохранен, и все заявления о присутствии оккупантов недостоверны.
- Расположение Рыжовки в пограничной зоне с Россией обуславливает возможности проникновения ДРГ оккупационной армии РФ, но проводятся контрдиверсионные действия для предотвращения инцидентов.
- Информация о якобы вторжении российских войск в Рыжовку является манипуляцией; контролирующие органы украинской власти утверждают, что ситуация под контролем и нет оснований для паники.
Что в Генштабе говорят о ситуации в Рыжевке
Ковалев отметил, что в настоящее время украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия в районе Рыжевки.
Спикер Генштаба подчеркнул, что ситуация в населенном пункте остается под контролем украинских военных.
Заявления о якобы нахождении российских окупантов в Рыжевке не соответствуют действительности.
Почему ДРГ оккупационной армии РФ удается проникать на территорию Рыжевки
Ковалев подчеркнул, что Рыжевка расположена в пограничной полосе вблизи российского Теткино.
От территории Украины Рыжевку отделяют река Сейм и лесополосы.
Это позволяет ДРГ оккупационной армии РФ время от времени пытаться действовать в этом районе.
В то же время Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия.
В частности, в полосе также проходит эвакуация населения.
Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх также подтвердил информацию о контроле Сил обороны на Рыжевке.
Информация, вброшенная российскими террористами - не соответствует действительности и является элементом для дестабилизации ситуации в регионе.
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