Что происходит в районе Рыжовки Сумской области — объяснение Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит в районе Рыжовки Сумской области — объяснение Генштаба

Военный ВСУ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации пресс-секретаря Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, специфика размещения населенного пункта Рыжевка в Сумской области позволяет проникать туда ДРГ оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • Рыжовка в Сумской области становится объектом проникновения ДРГ оккупационной армии РФ из-за приграничного расположения и близости к российскому Теткино.
  • Украинские Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия и эвакуацию населения, опровергая присутствие российских войск в Рыжовке как манипуляцию для дестабилизации ситуации.
  • В Генштабе и ОВА Сумской области подчеркивают, что контроль над ситуацией в Рыжовке сохранен, и все заявления о присутствии оккупантов недостоверны.
  • Расположение Рыжовки в пограничной зоне с Россией обуславливает возможности проникновения ДРГ оккупационной армии РФ, но проводятся контрдиверсионные действия для предотвращения инцидентов.
  • Информация о якобы вторжении российских войск в Рыжовку является манипуляцией; контролирующие органы украинской власти утверждают, что ситуация под контролем и нет оснований для паники.

Что в Генштабе говорят о ситуации в Рыжевке

Ковалев отметил, что в настоящее время украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия в районе Рыжевки.

Спикер Генштаба подчеркнул, что ситуация в населенном пункте остается под контролем украинских военных.

Заявления о якобы нахождении российских окупантов в Рыжевке не соответствуют действительности.

И потому с применением дронов, новейшие технологии были разминированы, была сбита эта тряпка. Больше в Рыжевке русской тряпки нет. Информация о том, что якобы в Рыжевку заходили какие-то подразделения российских войск, не соответствует действительности. Сейчас идут проверки и уяснения, - объясняет Ковалев.

Почему ДРГ оккупационной армии РФ удается проникать на территорию Рыжевки

Ковалев подчеркнул, что Рыжевка расположена в пограничной полосе вблизи российского Теткино.

От территории Украины Рыжевку отделяют река Сейм и лесополосы.

Это позволяет ДРГ оккупационной армии РФ время от времени пытаться действовать в этом районе.

В то же время Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия.

В частности, в полосе также проходит эвакуация населения.

Это производится по всей линии государственной границы со страной агрессором. И Украина контролирует границу, тем более что контролирует границу в Сумской области. Оснований для паники нет. И все заявления окупантов, все видео, которые они распространяют якобы говоря, что эта Рыжовка является просто попыткой взорвать покой граждан, посеять панику и якобы заявить о присутствии там российских войск. Это не соответствует действительности, – подчеркнул Ковалев.

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх также подтвердил информацию о контроле Сил обороны на Рыжевке.

Информация, вброшенная российскими террористами - не соответствует действительности и является элементом для дестабилизации ситуации в регионе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Способна ли армия РФ начать наступление на Сумщину — прогноз эксперта
оккупант
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В СНБО опровергли вбросы о начале наступления армии РФ в Сумской области
ЦПД
САУ армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал информационной провокацией действия армии РФ в Сумской области
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?