Способна ли армия РФ начать наступление на Сумщину — прогноз эксперта

РФ вполне может начать еще одно новое наступление со своей границы в направлении Сумской области, как раньше они это сделали в Харьковской области.
Способна ли армия РФ начать наступление на Сумщину
Так считает полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник.
Офицер также рассказал, какие силы РФ может применить для атаки на Сумщину: "То есть возможна активизация диверсионно-разведывательных групп, а она так и называется — разведывательная, чтобы проверить какая у нас оборона и в Сумской области в целом.
Если у них есть хотя бы одна механизированная бригада в том регионе, а она там точно есть, они могут ее применить. Нам сейчас в этой горячей фазе нужно готовиться к любым сценариям.
По словам эксперта, сейчас РФ пытается добиться как можно лучших результатов на поле боя накануне мирного саммита Украины в Швейцарии.
РФ попыталась прорвать границу на Харьковщине
Около 05.00 утра 10 мая войска РФ попытались прорвать линию обороны на севере Харьковщины. До этого ДРГ пытались прорвать границу.
В Минобороны сообщили, что с началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край украинской обороны при поддержке артиллерии.
Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-