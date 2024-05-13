Способна ли армия РФ начать наступление на Сумщину — прогноз эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Способна ли армия РФ начать наступление на Сумщину — прогноз эксперта

оккупант
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

РФ вполне может начать еще одно новое наступление со своей границы в направлении Сумской области, как раньше они это сделали в Харьковской области.

Способна ли армия РФ начать наступление на Сумщину

Так считает полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник.

Вполне возможно почему нет. В общей сложности вдоль линии границы протяженность до 750 километров сконцентрирована до 40 тысяч личного состава. По этой точечной харьковской операции они показали, что готовы не считаться с личным составом и даже небольшие силы готовы бросать на прорыв нашей обороны. И самое главное, — изучать эту нашу оборону, — объяснил он в эфире телемарафона.

Офицер также рассказал, какие силы РФ может применить для атаки на Сумщину: "То есть возможна активизация диверсионно-разведывательных групп, а она так и называется — разведывательная, чтобы проверить какая у нас оборона и в Сумской области в целом.

Если у них есть хотя бы одна механизированная бригада в том регионе, а она там точно есть, они могут ее применить. Нам сейчас в этой горячей фазе нужно готовиться к любым сценариям.

По словам эксперта, сейчас РФ пытается добиться как можно лучших результатов на поле боя накануне мирного саммита Украины в Швейцарии.

Я еще раз подтверждаю свою главную версию — Путин нас так сильно атакует и будет штурмовать, ведь ему действительно нужны результаты в стратегическом смысле на переговорной площадке в Швейцарии. Они там присутствовать не будут. Но они будут вести разговоры с представителями целого ряда стран, которые им частично симпатизируют — это однозначно так, — сказал Черник.

РФ попыталась прорвать границу на Харьковщине

Около 05.00 утра 10 мая войска РФ попытались прорвать линию обороны на севере Харьковщины. До этого ДРГ пытались прорвать границу.

В Минобороны сообщили, что с началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край украинской обороны при поддержке артиллерии.

Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.

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