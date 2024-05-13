Способна ли армия РФ начать наступление на Сумщину — прогноз эксперта

РФ вполне может начать еще одно новое наступление со своей границы в направлении Сумской области, как раньше они это сделали в Харьковской области.

Способна ли армия РФ начать наступление на Сумщину

Так считает полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник.

Вполне возможно почему нет. В общей сложности вдоль линии границы протяженность до 750 километров сконцентрирована до 40 тысяч личного состава. По этой точечной харьковской операции они показали, что готовы не считаться с личным составом и даже небольшие силы готовы бросать на прорыв нашей обороны. И самое главное, — изучать эту нашу оборону, — объяснил он в эфире телемарафона. Поделиться

Офицер также рассказал, какие силы РФ может применить для атаки на Сумщину: "То есть возможна активизация диверсионно-разведывательных групп, а она так и называется — разведывательная, чтобы проверить какая у нас оборона и в Сумской области в целом.

Если у них есть хотя бы одна механизированная бригада в том регионе, а она там точно есть, они могут ее применить. Нам сейчас в этой горячей фазе нужно готовиться к любым сценариям.

По словам эксперта, сейчас РФ пытается добиться как можно лучших результатов на поле боя накануне мирного саммита Украины в Швейцарии.

Я еще раз подтверждаю свою главную версию — Путин нас так сильно атакует и будет штурмовать, ведь ему действительно нужны результаты в стратегическом смысле на переговорной площадке в Швейцарии. Они там присутствовать не будут. Но они будут вести разговоры с представителями целого ряда стран, которые им частично симпатизируют — это однозначно так, — сказал Черник. Поделиться

РФ попыталась прорвать границу на Харьковщине

Около 05.00 утра 10 мая войска РФ попытались прорвать линию обороны на севере Харьковщины. До этого ДРГ пытались прорвать границу.

В Минобороны сообщили, что с началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край украинской обороны при поддержке артиллерии.