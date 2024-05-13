Чи здатна армія РФ розпочати наступ на Сумщину — прогноз експерта

РФ цілком може почати ще один новий наступ зі свого кордону в напрямку Сумщини, як раніше вони це зробили у Харківській області.
Чи здатна армія РФ розпочати наступ на Сумщину
Так вважає полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник.
Офіцер також розповів, які сили РФ може застосувати для атаки на Сумщину: "Тобто, можлива активізація диверсійно-розвідувальних груп, а вона так і називається — розвідувальна, щоб перевірити яка в нас оборона і на Сумщині загалом.
Якщо вони там мають хоча б одну механізовану бригаду в тому регіоні, а вона там точно є, вони можуть її застосувати. Нам зараз у цій гарячій фазі треба готуватися до будь-яких сценаріїв".
За словами експерта, наразі РФ намагається досягти якомога кращих результатів на полі бою напередодні мирного саміту України у Швейцарії.
РФ спробувала прорвати кордон на Харківщині
Близько 05:00 ранку 10 травня війська РФ спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини. До цього ДРГ намагалися прорвати кордон.
У Міноборони повідомили, що з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край української оборони за підтримки артилерії.
Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.
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