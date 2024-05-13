Чи здатна армія РФ розпочати наступ на Сумщину — прогноз експерта

РФ цілком може почати ще один новий наступ зі свого кордону в напрямку Сумщини, як раніше вони це зробили у Харківській області.

Чи здатна армія РФ розпочати наступ на Сумщину

Так вважає полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник.

Цілком можливо, чому ні. Загалом вздовж лінії кордону протяжність до 750 кілометрів сконцентровано до 40 тисяч особового складу. По цій точковій Харківській операції вони показали, що готові не рахуватися з особовим складом і навіть невеликі сили готові кидати на прорив нашої оборони. І найголовніше, — вивчати цю нашу оборону, — пояснив він в ефірі телемарафону. Поширити

Офіцер також розповів, які сили РФ може застосувати для атаки на Сумщину: "Тобто, можлива активізація диверсійно-розвідувальних груп, а вона так і називається — розвідувальна, щоб перевірити яка в нас оборона і на Сумщині загалом.

Якщо вони там мають хоча б одну механізовану бригаду в тому регіоні, а вона там точно є, вони можуть її застосувати. Нам зараз у цій гарячій фазі треба готуватися до будь-яких сценаріїв".

За словами експерта, наразі РФ намагається досягти якомога кращих результатів на полі бою напередодні мирного саміту України у Швейцарії.

Я вкотре підтверджу свою головну версію — Путін нас так сильно атакує і буде штурмувати, адже йому направду потрібні результати в стратегічному сенсі на переговорному майданчику у Швейцарії. Вони там присутні не будуть. Але вони будуть вести розмови з представниками цілої низки країн, які їм частково симпатизують — це однозначно так, — сказав Черник. Поширити

РФ спробувала прорвати кордон на Харківщині

Близько 05:00 ранку 10 травня війська РФ спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини. До цього ДРГ намагалися прорвати кордон.

У Міноборони повідомили, що з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край української оборони за підтримки артилерії.