Це проводиться по всій лінії державного кордону з країною агресором. І Україна контролює кордон, тим паче контролює кордон у Сумській області. Підстав для паніки немає. І всі заяви окупантів, всі відео, які вони розповсюджують нібито говорячи, що це Рижівка є просто спробою підірвати спокій громадян, посіяти паніку і нібито заявити про присутність там російських військ. Це не відповідає дійсності, — підкреслив Ковальов.