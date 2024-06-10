Що відбувається в районі Рижівки на Сумщині — пояснення Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається в районі Рижівки на Сумщині — пояснення Генштабу

Військовий ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, специфіка розміщення населеного пункту Рижівка на Сумщині дозволяє проникати туди ДРГ окупаційної армії РФ. 

Головні тези:

  • Генштаб ЗСУ пояснює специфіку ситуації у Рижівці на Сумщині та проводить контрдиверсійні заходи в районі населеного пункту.
  • Головні причини проникнень ДРГ окупаційної армії РФ у Рижівку - її прикордонне розташування та наближеність до російського Тьоткіно.
  • Українські Сили оборони тримають ситуацію під контролем, проводять контрдиверсійні заходи та здійснюють евакуацію населення у прикордонних територіях.
  • Інформація про присутність російських військ у Рижівці є маніпуляцією для дестабілізації ситуації в регіоні, підкреслює Генштаб та ОВА Сумської області.
  • Запевняють, що підстав для паніки немає, а заяви російських терористів стосовно Рижівки не відповідають дійсності та спрямовані на створення хаосу і паніки серед місцевого населення.

Що у Генштабі кажуть стосовно ситуації у Рижівці

Ковальов зазначив, що наразі українські військові проводять контрдиверсійні заходи в районі Рижівки.

Речник Генштабу підкреслив, що ситуація у населеному пункті залишається під контролем українських військових.

Заяви про нібито перебування російських окупантів у Рижівці не відповідають дійсності.

І тому із застосуванням дронів, новітніх технологій було розміновано, було збито цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає. Інформація про те, що нібито у Рижівку заходили якісь підрозділи російських військ не відповідає дійсності. Зараз йдуть перевірки й з'ясування, — пояснює Ковальов.

Чому ДРГ окупаційної армії РФ вдається проникати на територію Рижівки

Ковальов підкреслив, що Рижівка розташована у прикордонній смузі поблизу російського Тьоткіно.

Від території України Рижівку відділяють річка Сейм та лісосмуги.

Це дозволяє ДРГ окупаційної армії РФ час від часу пробувати діяти в цьому районі.

Водночас Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

Зокрема у смузі також проходить евакуація населення.

Це проводиться по всій лінії державного кордону з країною агресором. І Україна контролює кордон, тим паче контролює кордон у Сумській області. Підстав для паніки немає. І всі заяви окупантів, всі відео, які вони розповсюджують нібито говорячи, що це Рижівка є просто спробою підірвати спокій громадян, посіяти паніку і нібито заявити про присутність там російських військ. Це не відповідає дійсності, — підкреслив Ковальов.

Голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх також підтвердив інформацію щодо контролю Сил оборони на Рижівкою.

Інформація, яку вкинули російські терористи — не відповідає дійсності і є елементом для дестабілізації ситуації в регіоні.

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