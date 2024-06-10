За інформацією речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, специфіка розміщення населеного пункту Рижівка на Сумщині дозволяє проникати туди ДРГ окупаційної армії РФ.
Головні тези:
- Генштаб ЗСУ пояснює специфіку ситуації у Рижівці на Сумщині та проводить контрдиверсійні заходи в районі населеного пункту.
- Головні причини проникнень ДРГ окупаційної армії РФ у Рижівку - її прикордонне розташування та наближеність до російського Тьоткіно.
- Українські Сили оборони тримають ситуацію під контролем, проводять контрдиверсійні заходи та здійснюють евакуацію населення у прикордонних територіях.
- Інформація про присутність російських військ у Рижівці є маніпуляцією для дестабілізації ситуації в регіоні, підкреслює Генштаб та ОВА Сумської області.
- Запевняють, що підстав для паніки немає, а заяви російських терористів стосовно Рижівки не відповідають дійсності та спрямовані на створення хаосу і паніки серед місцевого населення.
Що у Генштабі кажуть стосовно ситуації у Рижівці
Ковальов зазначив, що наразі українські військові проводять контрдиверсійні заходи в районі Рижівки.
Речник Генштабу підкреслив, що ситуація у населеному пункті залишається під контролем українських військових.
Заяви про нібито перебування російських окупантів у Рижівці не відповідають дійсності.
Чому ДРГ окупаційної армії РФ вдається проникати на територію Рижівки
Ковальов підкреслив, що Рижівка розташована у прикордонній смузі поблизу російського Тьоткіно.
Від території України Рижівку відділяють річка Сейм та лісосмуги.
Це дозволяє ДРГ окупаційної армії РФ час від часу пробувати діяти в цьому районі.
Водночас Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.
Зокрема у смузі також проходить евакуація населення.
Голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх також підтвердив інформацію щодо контролю Сил оборони на Рижівкою.
Інформація, яку вкинули російські терористи — не відповідає дійсності і є елементом для дестабілізації ситуації в регіоні.
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