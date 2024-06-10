Зеленський назвав інформаційною провокацією дії армії РФ на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав інформаційною провокацією дії армії РФ на Сумщині

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, окупаційна армія РФ спробувала провести інформаційну провокацію у населеному пункті Рижівка в прикордонному районі на Сумщині. 

Головні тези:

  • Зеленський реагує на інформаційну провокацію армії РФ на Сумщині, вказуючи на контроль ситуації у цьому регіоні.
  • Українські військові проводять контратаки в Харківській області та знищують ворожі ДРГ у Сумській області.
  • Російська окупаційна армія не має достатніх резервів для прориву на фронті в Україні, недостатньо поповнюючи втрати щомісяця.
  • Аналітик Петро Черник вказує на можливість тотальної мобілізації з боку  Кремля в майбутньому.
  • Росія має потенціалний мобілізаційний ресурс до 3 мільйонів чоловік, проте Кремль поки що коливається у своїх діях.

Що відомо про діяльність російських окупантів на Сумщині

Зеленський зазначив, що заслухав докладну доповідь від головкома ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації по кожному з ключових напрямків фронту.

Глава держави підкреслив, що наразі українські військові повністю контролюють ситуацію у Сумській області.

Зокрема, ЗСУ знищують ворожі ДРГ.

Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає, — підкреслив Зеленський.

Що Зеленський каже про ситуацію на інших напрямках фронту

Стосовно ситуації у Харківській області президент зазначив, що наразі українські військові проводять контратаки в регіоні.

Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати, — підкреслив глава держави.

Зеленський зазначив, що на Донеччині ситуація залишається найбільш важкою.

Українські військові наразі роблять все можливе для стабілізації ситуації та лінії фронту.

Відносно стабільною, за словами президента, залишається ситуація на півдні України.

Чи має армія РФ резерви для досягнення прориву в Україні

За словами військового аналітика Петра Черника в ефірі телемарафону, наразі окупаційна армія РФ не має достатніх резервів для досягнення прориву на якомусь з відрізків фронту в Україні.

На цю хвилину російських резервів для серйозних проривних операцій хоча б на глибину дивізії, а це до 15 км, у них немає. Ми у травні поставили абсолютний рекорд зі знищення їхнього особового складу — майже 39 тисяч. Це насправді дуже велика цифра. Нагадаю, що у війні в Афганістані Радянський союз за 10 років втратив лише 15 тис особового складу, — зазначив Черник.

Він також додав, що російські окупанти поповнюють втрати в межах 30-32 тис осіб щомісяця.

І попри те, що Росія досі має серйозний мобілізаційний ресурс, наразі Кремль вагається з ухваленням рішення про тотальну мобілізацію. 

Для того, щоб їм накопичити той задекларований ресурс у межах 300 тисяч — їм треба підіймати показники до 40-50 тис. У загальному в них є ресурс — до 3 млн чоловіків мають. Чи наважаться? Поки що Путін дуже сильно вагається, оскільки це насправді може бути соціально відчутно, — пояснює аналітик.

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