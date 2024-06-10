За словами президента Володимира Зеленського, окупаційна армія РФ спробувала провести інформаційну провокацію у населеному пункті Рижівка в прикордонному районі на Сумщині.

Що відомо про діяльність російських окупантів на Сумщині

Зеленський зазначив, що заслухав докладну доповідь від головкома ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації по кожному з ключових напрямків фронту.

Глава держави підкреслив, що наразі українські військові повністю контролюють ситуацію у Сумській області.

Зокрема, ЗСУ знищують ворожі ДРГ.

Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає, — підкреслив Зеленський. Поширити

Що Зеленський каже про ситуацію на інших напрямках фронту

Стосовно ситуації у Харківській області президент зазначив, що наразі українські військові проводять контратаки в регіоні.

Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати, — підкреслив глава держави. Поширити

Зеленський зазначив, що на Донеччині ситуація залишається найбільш важкою.

Українські військові наразі роблять все можливе для стабілізації ситуації та лінії фронту.

Відносно стабільною, за словами президента, залишається ситуація на півдні України.

Чи має армія РФ резерви для досягнення прориву в Україні

За словами військового аналітика Петра Черника в ефірі телемарафону, наразі окупаційна армія РФ не має достатніх резервів для досягнення прориву на якомусь з відрізків фронту в Україні.

На цю хвилину російських резервів для серйозних проривних операцій хоча б на глибину дивізії, а це до 15 км, у них немає. Ми у травні поставили абсолютний рекорд зі знищення їхнього особового складу — майже 39 тисяч. Це насправді дуже велика цифра. Нагадаю, що у війні в Афганістані Радянський союз за 10 років втратив лише 15 тис особового складу, — зазначив Черник. Поширити

Він також додав, що російські окупанти поповнюють втрати в межах 30-32 тис осіб щомісяця.

І попри те, що Росія досі має серйозний мобілізаційний ресурс, наразі Кремль вагається з ухваленням рішення про тотальну мобілізацію.