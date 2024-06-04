В результаті удару РФ на Сумщині загинула одна особа

Через удари РФ на прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області зафіксовано 106 вибухів.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Свеська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська, Конотопська,Новослобідська громади.

Юнаківська громада: завдано скидання ВОГ з БПЛА та атака FPV дроном

Миколаївська громада: були артилерійські та мінометні обстріли

Хотінська громада: здійснено атаку FPV дроном. Також ворог бив з мінометів . На жаль, внаслідок обстрілу отримали поранення дві людини

Білопільська громада: здійснено атаку FPV дроном (5 вибухів), мінометні, артилерійські обстріли та зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА

Краснопільська громада: завдано скидання ВОГ з БПЛА. Також ворог бив з мінометів та артилерії

Свеська громада: зафіксована атака БПЛА «Ланцет»

Есманьська громада: був мінометний обстріл

Шалигинська громада: здійснено артилерійські обстріли

Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів та артилерії. На жаль, внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Великописарівська громада: завдано гранатометний обстріл та атака FPV дроном

Конотопська громада: здійснено ракетний удар. На жаль, внаслідок обстрілу 1 людина отримала поранення.

Новослобідська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ.

Армія РФ обстріляла Донеччину — загинули дитина та дорослий

Протягом доби армія Російської Федерація завдала ударів по Донецькій області авіабомбами, реактивними системами залпового вогню і артилерією. Внаслідок атак окупантів загинуло двоє людей, зокрема дитина.

По Михайлівці загарбники вдарили авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" та "Смерчем". Внаслідок обстрілів загинули дві людини. Зокрема, 12-річна дитина. Також одна цивільна особа зазнала травм.

Зауважимо, в Міненерго повідомили, що в Донецькій області бригада обленерго під час ремонту повітряної лінії потрапила під обстріл. Минулося без потерпілих.