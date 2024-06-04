В течение 4 июня российская армия совершила 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Главные тезисы
- Российская армия совершила 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
- Удары по Сумщине привели к обстрелу 12 разных общин, где были зафиксированы взрывы, атаки дронами, использование артиллерии и минометов.
- Армия РФ также атаковала Донецкую область, что привело к гибели ребенка и взрослого, а также ранениям гражданских лиц.
- Обстрелы российской армии по украинским территориям спровоцировали серьезные разрушения и человеческие потери.
- Ситуация в регионе остается напряженной из-за продолжающихся военных действий и атак на мирное население.
В результате удара РФ на Сумщине погиб один человек
Из-за ударов РФ на приграничных территориях и населенных пунктах Сумской области зафиксировано 106 взрывов.
Обстрелы потерпели Юнаковская, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Свесская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Великописаревская, Конотопская, Новослободская общины.
Юношеское общество: нанесен сброс ВОГ с БПЛА и атака FPV дроном
Николаевская община: были артиллерийские и минометные обстрелы
Хотинская община: совершена атака FPV дроном. Также враг бил из минометов. К сожалению, в результате обстрела получили ранения два человека
Белопольское общество: совершена атака FPV дроном (5 взрывов), минометные, артиллерийские обстрелы и зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА
Краснопольское общество: нанесен сброс ВОГ с БПЛА. Также враг бил из минометов и артиллерии
Свеское общество: зафиксирована атака БПЛА «Ланцет»
Эсманьская община: был минометный обстрел
Шалыгинская община: совершены артиллерийские обстрелы
Середино-будская община: русские избивали из минометов и артиллерии. К сожалению, в результате обстрела погиб один человек.
Великописаревское общество: нанесен гранатометный обстрел и атака FPV дроном
Конотопская община: совершен ракетный удар. К сожалению, в результате обстрела 1 человек получил ранения.
Новослободская община: зафиксирован обстрел из РСЗО.
Армия РФ обстреляла Донбасс - погибли ребенок и взрослый
В течение суток армия Российской Федерации нанесла удары по Донецкой области авиабомбами, реактивными системами залпового огня и артиллерией. В результате атак оккупантов погибли два человека, в том числе ребенок.
По Михайловке захватчики ударили авиабомбой "УМПБ Д-30 СН" и "Смерчем". В результате обстрелов погибли два человека. В частности, 12-летний ребенок. Также одно гражданское лицо получило травмы.
Отметим, что в Минэнерго сообщили, что в Донецкой области бригада облэнерго во время ремонта воздушной линии попала под обстрел. Прошло без пострадавших.
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