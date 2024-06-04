В течение 4 июня российская армия совершила 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

В результате удара РФ на Сумщине погиб один человек

Из-за ударов РФ на приграничных территориях и населенных пунктах Сумской области зафиксировано 106 взрывов.

Обстрелы потерпели Юнаковская, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Свесская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Великописаревская, Конотопская, Новослободская общины.

Юношеское общество: нанесен сброс ВОГ с БПЛА и атака FPV дроном

Николаевская община: были артиллерийские и минометные обстрелы

Хотинская община: совершена атака FPV дроном. Также враг бил из минометов. К сожалению, в результате обстрела получили ранения два человека

Белопольское общество: совершена атака FPV дроном (5 взрывов), минометные, артиллерийские обстрелы и зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА

Краснопольское общество: нанесен сброс ВОГ с БПЛА. Также враг бил из минометов и артиллерии

Свеское общество: зафиксирована атака БПЛА «Ланцет»

Эсманьская община: был минометный обстрел

Шалыгинская община: совершены артиллерийские обстрелы

Середино-будская община: русские избивали из минометов и артиллерии. К сожалению, в результате обстрела погиб один человек.

Великописаревское общество: нанесен гранатометный обстрел и атака FPV дроном

Конотопская община: совершен ракетный удар. К сожалению, в результате обстрела 1 человек получил ранения.

Новослободская община: зафиксирован обстрел из РСЗО.

Армия РФ обстреляла Донбасс - погибли ребенок и взрослый

В течение суток армия Российской Федерации нанесла удары по Донецкой области авиабомбами, реактивными системами залпового огня и артиллерией. В результате атак оккупантов погибли два человека, в том числе ребенок.

По Михайловке захватчики ударили авиабомбой "УМПБ Д-30 СН" и "Смерчем". В результате обстрелов погибли два человека. В частности, 12-летний ребенок. Также одно гражданское лицо получило травмы.

Отметим, что в Минэнерго сообщили, что в Донецкой области бригада облэнерго во время ремонта воздушной линии попала под обстрел. Прошло без пострадавших.