За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, у прикордонних районах на Сумщині не проходять бойові дії.

Яка ситуація у прикордонних районах на Сумщині

Коваленко зазначив, що наразі окупаційна армія РФ проводить спроби випробувати оборону українських військових в напрямку Рижівкі, однак ЗСУ завдають потужні удари по ворожих підрозділах і позиціях.

Сумська область. Станом на зараз — це не початок того ж, що було у Харківській області. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження, — наголошує керівник ЦПД. Поширити

За його словами, вкид так званого очільника Чечні Рамзана Кадирова про нібито початок наступу окупаційної армії РФ на Сумщині є частиною ворожої ІПСО.

Порівнювати ситуацію з Харківською областю станом на 08:00 не варто. Чи лишається загроза дій росіян в прикордонні — так, — підкреслив Коваленко. Поширити

Що кажуть аналітики

Російські окупанти заявляють про нібито захоплення Рижівки на Сумщині.

За інформацією аналітиків порталу DeepState, цей населений пункт перебуває у так званій “сірій зоні” і ситуація в ньому не змінювалась від початку вторгнення окупаційної армії РФ.

Наших там практично не було, а село є сіряком, куди регулярно заходили ДРГ окупантів. Сьогодні "ахмат-чай" опублікував відео, як вони гуляють по селу і б'ють стволкою по навколишніх селах. Вони могли здійснити дану акцію і в будь-який інший день року, — зазначають аналітики. Поширити

Рижівка знаходиться за річкою, вона фактично була "сателітом" російського селища Тьоткіно в Курській області

Великої доцільності кидати туди сили — немає, адже треба контролювати і Тьоткине в такому разі.Чи планує ворог провести аналогічну як біля Вовчанська операцію — планує. Чи зробить він це — покаже час, — підкреслюють в DeepState. Поширити