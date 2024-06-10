В РНБО спростували вкиди про початок наступу армії РФ на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

В РНБО спростували вкиди про початок наступу армії РФ на Сумщині

Центр протидії дезінформації
САУ армії РФ

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, у прикордонних районах на Сумщині не проходять бойові дії.

Головні тези:

  • Армія РФ не починала бойові дії на Сумщині, що підтверджується керівником ЦПД при РНБО.
  • Російські окупанти пробують провести аналогічну операцію біля Вовчанська, але поки що сили оборони готові до будь-яких сценаріїв.
  • Село Рижівка на Сумщині знаходиться у "сірій зоні", але ситуація в ньому залишається стабільною від початку вторгнення.
  • Аналітики розповіли, що російські окупанти проводять провокації в околицях Рижівки, щоб відволікати українські резерви з інших напрямків.
  • Силові структури України мають бути готовими до будь-яких можливих загроз дій росіян в прикордонних районах Сумщини.

Яка ситуація у прикордонних районах на Сумщині

Коваленко зазначив, що наразі окупаційна армія РФ проводить спроби випробувати оборону українських військових в напрямку Рижівкі, однак ЗСУ завдають потужні удари по ворожих підрозділах і позиціях.

Сумська область. Станом на зараз — це не початок того ж, що було у Харківській області. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження, — наголошує керівник ЦПД.

За його словами, вкид так званого очільника Чечні Рамзана Кадирова про нібито початок наступу окупаційної армії РФ на Сумщині є частиною ворожої ІПСО.

Порівнювати ситуацію з Харківською областю станом на 08:00 не варто. Чи лишається загроза дій росіян в прикордонні — так, — підкреслив Коваленко.

Що кажуть аналітики

Російські окупанти заявляють про нібито захоплення Рижівки на Сумщині.

За інформацією аналітиків порталу DeepState, цей населений пункт перебуває у так званій “сірій зоні” і ситуація в ньому не змінювалась від початку вторгнення окупаційної армії РФ.

Наших там практично не було, а село є сіряком, куди регулярно заходили ДРГ окупантів. Сьогодні "ахмат-чай" опублікував відео, як вони гуляють по селу і б'ють стволкою по навколишніх селах. Вони могли здійснити дану акцію і в будь-який інший день року, — зазначають аналітики.

Рижівка знаходиться за річкою, вона фактично була "сателітом" російського селища Тьоткіно в Курській області

Великої доцільності кидати туди сили — немає, адже треба контролювати і Тьоткине в такому разі.Чи планує ворог провести аналогічну як біля Вовчанська операцію — планує. Чи зробить він це — покаже час, — підкреслюють в DeepState.

На їхню думу, такі рухи російських окупантів здатні відтягувати українські резерви з інших напрямків, тому Сили оборони мають бути готові до подібних сценаріїв.

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