За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, у прикордонних районах на Сумщині не проходять бойові дії.
Головні тези:
- Армія РФ не починала бойові дії на Сумщині, що підтверджується керівником ЦПД при РНБО.
- Російські окупанти пробують провести аналогічну операцію біля Вовчанська, але поки що сили оборони готові до будь-яких сценаріїв.
- Село Рижівка на Сумщині знаходиться у "сірій зоні", але ситуація в ньому залишається стабільною від початку вторгнення.
- Аналітики розповіли, що російські окупанти проводять провокації в околицях Рижівки, щоб відволікати українські резерви з інших напрямків.
- Силові структури України мають бути готовими до будь-яких можливих загроз дій росіян в прикордонних районах Сумщини.
Яка ситуація у прикордонних районах на Сумщині
Коваленко зазначив, що наразі окупаційна армія РФ проводить спроби випробувати оборону українських військових в напрямку Рижівкі, однак ЗСУ завдають потужні удари по ворожих підрозділах і позиціях.
За його словами, вкид так званого очільника Чечні Рамзана Кадирова про нібито початок наступу окупаційної армії РФ на Сумщині є частиною ворожої ІПСО.
Що кажуть аналітики
Російські окупанти заявляють про нібито захоплення Рижівки на Сумщині.
За інформацією аналітиків порталу DeepState, цей населений пункт перебуває у так званій “сірій зоні” і ситуація в ньому не змінювалась від початку вторгнення окупаційної армії РФ.
Рижівка знаходиться за річкою, вона фактично була "сателітом" російського селища Тьоткіно в Курській області
На їхню думу, такі рухи російських окупантів здатні відтягувати українські резерви з інших напрямків, тому Сили оборони мають бути готові до подібних сценаріїв.
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