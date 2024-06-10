В СНБО опровергли вбросы о начале наступления армии РФ в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

В СНБО опровергли вбросы о начале наступления армии РФ в Сумской области

ЦПД
САУ армии РФ
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По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, в приграничных районах Сумской области не проходят боевые действия.

Главные тезисы

  • Нет подтверждения начала боевых действий армией РФ в Сумской области, утверждает руководитель ЦПД СНБО.
  • Российские оккупанты проводят провокации возле села Рыжевка для отвлечения украинских сил.
  • Силы обороны Украины готовы к любым возможным угрозам со стороны российских действий в приграничных районах Сумской области.
  • Аналитики отмечают стабильность ситуации в серой зоне около села Рыжевка с начала вторжения оккупационной армии РФ.
  • Российские оккупанты планируют проведение аналогичных операций в приграничных районах Харьковской области, Силы обороны Украины должны быть готовы к подобным сценариям.

Какая ситуация в приграничных районах Сумской области

Коваленко отметил, что в настоящее время оккупационная армия РФ проводит попытки испытать оборону украинских военных в направлении Рыжовки, однако ВСУ наносят мощные удары по вражеским подразделениям и позициям.

Сумская область. По состоянию на данный момент – это не начало того же, что было в Харьковской области. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино. Активных действий в пограничных нет. Силы обороны ситуацию контролируют, враг получил огневое поражение, – отмечает руководитель ЦПИ.

По его словам, вброс так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова о якобы начале наступления оккупационной армии РФ в Сумской области является частью враждебной ИПСО.

Сравнивать ситуацию с Харьковской областью по состоянию на 8 часов не стоит. Остается ли угроза действий россиян в пограничных - да, - подчеркнул Коваленко.

Что говорят аналитики

Российские оккупанты заявляют о якобы захвате Рыжевки на Сумщине.

По информации аналитиков портала DeepState, этот населенный пункт находится в так называемой серой зоне и ситуация в нем не менялась с начала вторжения оккупационной армии РФ.

Наших там практически не было, а село сераком, куда регулярно заходили ДРГ оккупантов. Сегодня "ахмат-чай" опубликовал видео, как они гуляют по деревне и бьют стволкой по окрестным селам. Они могли осуществить данную акцию и в любой другой день года, отмечают аналитики.

Рыжевка находится за рекой, она фактически была "сателлитом" российского поселка Теткино в Курской области

Большой целесообразности бросать туда силы – нет, ведь надо контролировать и Тёткине в таком случае. Планирует ли враг провести аналогичную как возле волчанской операции – планирует. Сделает ли он это – покажет время, – подчеркивают в DeepState.

По их мнению, такие движения российских окупантов способны оттягивать украинские резервы по другим направлениям, поэтому Силы обороны должны быть готовы к подобным сценариям.

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