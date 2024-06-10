По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, в приграничных районах Сумской области не проходят боевые действия.
Главные тезисы
- Нет подтверждения начала боевых действий армией РФ в Сумской области, утверждает руководитель ЦПД СНБО.
- Российские оккупанты проводят провокации возле села Рыжевка для отвлечения украинских сил.
- Силы обороны Украины готовы к любым возможным угрозам со стороны российских действий в приграничных районах Сумской области.
- Аналитики отмечают стабильность ситуации в серой зоне около села Рыжевка с начала вторжения оккупационной армии РФ.
- Российские оккупанты планируют проведение аналогичных операций в приграничных районах Харьковской области, Силы обороны Украины должны быть готовы к подобным сценариям.
Какая ситуация в приграничных районах Сумской области
Коваленко отметил, что в настоящее время оккупационная армия РФ проводит попытки испытать оборону украинских военных в направлении Рыжовки, однако ВСУ наносят мощные удары по вражеским подразделениям и позициям.
По его словам, вброс так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова о якобы начале наступления оккупационной армии РФ в Сумской области является частью враждебной ИПСО.
Что говорят аналитики
Российские оккупанты заявляют о якобы захвате Рыжевки на Сумщине.
По информации аналитиков портала DeepState, этот населенный пункт находится в так называемой серой зоне и ситуация в нем не менялась с начала вторжения оккупационной армии РФ.
Рыжевка находится за рекой, она фактически была "сателлитом" российского поселка Теткино в Курской области
По их мнению, такие движения российских окупантов способны оттягивать украинские резервы по другим направлениям, поэтому Силы обороны должны быть готовы к подобным сценариям.
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