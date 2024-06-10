По словам президента Владимира Зеленского, оккупационная армия РФ попыталась провести информационную провокацию в населенном пункте Рыжевка в приграничном районе Сумской области.
Главные тезисы
- Президент Украины Зеленский отреагировал на информационную провокацию армии РФ в Сумской области, подчеркнув контроль над ситуацией в регионе.
- Аналитики указывают на отсутствие достаточных резервов у российской оккупационной армии для прорыва на фронте в Украине.
- В ситуации на фронте в Харьковской области Зеленский подчеркнул проведение украинскими военными контратак и наблюдение за действиями врага.
- Сложной ситуация остается в Донецкой области, в то время как на юге Украины отмечается относительная стабильность.
- Военный аналитик Петр Черник рассматривает возможный мобилизационный ресурс России до 3 млн человек, но Кремль пока не принимает решения о тотальной мобилизации.
Что известно о деятельности российских окупантов в Сумской области
Зеленский отметил, что заслушал подробный доклад от главкома ВСУ Александра Сырского по ситуации по каждому из ключевых направлений фронта.
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время украинские военные полностью контролируют ситуацию в Сумской области.
В частности, ВСУ уничтожают вражеские ВРГ.
Что Зеленский говорит о ситуации в других направлениях фронта
Что касается ситуации в Харьковской области, президент отметил, что в настоящее время украинские военные проводят контратаки в регионе.
Зеленский отметил, что в Донецкой области ситуация остается наиболее тяжелой.
Украинские военные пока делают все возможное для стабилизации ситуации и линии фронта.
Относительно стабильная, по словам президента, остается ситуация на юге Украины.
Имеет ли армия РФ резервы для достижения прорыва в Украине
По словам военного аналитика Петра Черника в эфире телемарафона, в настоящее время оккупационная армия РФ не имеет достаточных резервов для достижения прорыва на каком-либо из отрезков фронта в Украине.
Он также добавил, что российские оккупанты восполняют потери в пределах 30-32 тыс человек ежемесячно.
И несмотря на то, что у России до сих пор есть серьезный мобилизационный ресурс, в настоящее время Кремль колеблется с принятием решения о тотальной мобилизации.
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