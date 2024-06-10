Зеленский назвал информационной провокацией действия армии РФ в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал информационной провокацией действия армии РФ в Сумской области

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, оккупационная армия РФ попыталась провести информационную провокацию в населенном пункте Рыжевка в приграничном районе Сумской области.

Главные тезисы

  • Президент Украины Зеленский отреагировал на информационную провокацию армии РФ в Сумской области, подчеркнув контроль над ситуацией в регионе.
  • Аналитики указывают на отсутствие достаточных резервов у российской оккупационной армии для прорыва на фронте в Украине.
  • В ситуации на фронте в Харьковской области Зеленский подчеркнул проведение украинскими военными контратак и наблюдение за действиями врага.
  • Сложной ситуация остается в Донецкой области, в то время как на юге Украины отмечается относительная стабильность.
  • Военный аналитик Петр Черник рассматривает возможный мобилизационный ресурс России до 3 млн человек, но Кремль пока не принимает решения о тотальной мобилизации.

Что известно о деятельности российских окупантов в Сумской области

Зеленский отметил, что заслушал подробный доклад от главкома ВСУ Александра Сырского по ситуации по каждому из ключевых направлений фронта.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время украинские военные полностью контролируют ситуацию в Сумской области.

В частности, ВСУ уничтожают вражеские ВРГ.

Что касается села Рыжевка, кафир попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия кафиров нет, - подчеркнул Зеленский.

Что Зеленский говорит о ситуации в других направлениях фронта

Что касается ситуации в Харьковской области, президент отметил, что в настоящее время украинские военные проводят контратаки в регионе.

Видим, какие шаги планирует враг и какая передислокация проводится. Будем отвечать, – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что в Донецкой области ситуация остается наиболее тяжелой.

Украинские военные пока делают все возможное для стабилизации ситуации и линии фронта.

Относительно стабильная, по словам президента, остается ситуация на юге Украины.

Имеет ли армия РФ резервы для достижения прорыва в Украине

По словам военного аналитика Петра Черника в эфире телемарафона, в настоящее время оккупационная армия РФ не имеет достаточных резервов для достижения прорыва на каком-либо из отрезков фронта в Украине.

К этой минуте российских резервов для серьезных прорывных операций хотя бы на глубину дивизии, а это до 15 км, у них нет. Мы в мае поставили абсолютный рекорд по уничтожению их личного состава – около 39 тысяч. Это действительно очень большая цифра. Напомню, что в войне в Афганистане Советский союз за 10 лет потерял всего 15 тыс. личного состава, - отметил Черник.

Он также добавил, что российские оккупанты восполняют потери в пределах 30-32 тыс человек ежемесячно.

И несмотря на то, что у России до сих пор есть серьезный мобилизационный ресурс, в настоящее время Кремль колеблется с принятием решения о тотальной мобилизации.

Для того чтобы им накопить тот задекларированный ресурс в пределах 300 тысяч – им нужно поднимать показатели до 40-50 тыс. В общем, у них есть ресурс – до 3 млн мужчин имеют. Решатся ли? Пока что Путин очень сильно колеблется, поскольку это действительно может быть социально ощутимо, - объясняет аналитик.

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