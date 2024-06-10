По словам президента Владимира Зеленского, оккупационная армия РФ попыталась провести информационную провокацию в населенном пункте Рыжевка в приграничном районе Сумской области.

Что известно о деятельности российских окупантов в Сумской области

Зеленский отметил, что заслушал подробный доклад от главкома ВСУ Александра Сырского по ситуации по каждому из ключевых направлений фронта.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время украинские военные полностью контролируют ситуацию в Сумской области.

В частности, ВСУ уничтожают вражеские ВРГ.

Что касается села Рыжевка, кафир попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия кафиров нет, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Что Зеленский говорит о ситуации в других направлениях фронта

Что касается ситуации в Харьковской области, президент отметил, что в настоящее время украинские военные проводят контратаки в регионе.

Видим, какие шаги планирует враг и какая передислокация проводится. Будем отвечать, – подчеркнул глава государства. Поделиться

Зеленский отметил, что в Донецкой области ситуация остается наиболее тяжелой.

Украинские военные пока делают все возможное для стабилизации ситуации и линии фронта.

Относительно стабильная, по словам президента, остается ситуация на юге Украины.

Имеет ли армия РФ резервы для достижения прорыва в Украине

По словам военного аналитика Петра Черника в эфире телемарафона, в настоящее время оккупационная армия РФ не имеет достаточных резервов для достижения прорыва на каком-либо из отрезков фронта в Украине.

К этой минуте российских резервов для серьезных прорывных операций хотя бы на глубину дивизии, а это до 15 км, у них нет. Мы в мае поставили абсолютный рекорд по уничтожению их личного состава – около 39 тысяч. Это действительно очень большая цифра. Напомню, что в войне в Афганистане Советский союз за 10 лет потерял всего 15 тыс. личного состава, - отметил Черник. Поделиться

Он также добавил, что российские оккупанты восполняют потери в пределах 30-32 тыс человек ежемесячно.

И несмотря на то, что у России до сих пор есть серьезный мобилизационный ресурс, в настоящее время Кремль колеблется с принятием решения о тотальной мобилизации.