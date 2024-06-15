ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ, 20 танків та 37 артсистем

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1090 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення зросли до близько 525 150 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем противника.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — 525150 (+1090) осіб ліквідовано;

танків — 7956 (+20) од;

бойових броньованих машин — 15263 (+29) од.;

артилерійських систем — 13855 (+37) од.;

РСЗВ — 1103 (+2) од.;

засоби ППО — 853 (+4) од.;

літаків — 359 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11148 (+51) од.;

крилатих ракет — 2293 (+7) од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18911 (+57) од.;

спеціальної техніки — 2322 (+12) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, перед тим у Генеральному штабі ЗСУ 14 червня у вечірньому зведенні розповіли, що протягом доби на фронті було зафіксовано 81 бойове зіткнення.

Також у військовому командуванні поінформували, що того дня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 15 районів зосередження особового складу ворога.