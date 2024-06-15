ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ, 20 танків та 37 артсистем

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1090 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення зросли до близько 525 150 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем противника.
Головні тези:
- Українські сили оборони ліквідували понад 1000 російських військовиків за добу.
- ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем противника під час захисту країни.
- Загальні бойові втрати армії РФ з початку вторгнення склали понад 525 000 осіб.
- Українські війська ударили по 15 районах зосередження ворожого особового складу.
- Протягом доби на фронті було зафіксовано 81 бойове зіткнення, що свідчить про активність бойових дій.
Що відомо про втрати армії РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — 525150 (+1090) осіб ліквідовано;
танків — 7956 (+20) од;
бойових броньованих машин — 15263 (+29) од.;
артилерійських систем — 13855 (+37) од.;
РСЗВ — 1103 (+2) од.;
засоби ППО — 853 (+4) од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11148 (+51) од.;
крилатих ракет — 2293 (+7) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18911 (+57) од.;
спеціальної техніки — 2322 (+12) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, перед тим у Генеральному штабі ЗСУ 14 червня у вечірньому зведенні розповіли, що протягом доби на фронті було зафіксовано 81 бойове зіткнення.
Також у військовому командуванні поінформували, що того дня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 15 районів зосередження особового складу ворога.
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