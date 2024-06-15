ВСУ выбили солдат РФ с позиций в Луганской области — "Азов"

Deepstate, а также заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар сообщают, что российские захватчики не смогли удержать свои позиции в Серебрянском лесничестве под натиском украинских воинов.

Силы обороны добились новых успехов на фронте

По словам аналитиков Deepstate, утром 15 июня им стало известно о том, что солдаты РФ отошли из Серебрянского лесничества и Клищиевки, а также продвинулись у Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки.

Впоследствии с заявлением по этому поводу выступил заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар.

Он официально подтвердил, что украинские защитники выбили российских захватчиков в Серебрянском лесничестве.

Оккупанты отступили в Серебрянском лесничестве — так пишут некоторые СМИ. Можно и по-человечески написать — потеряли свои позиции, или Силы обороны выбили орков с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим "отступлением" стоит. И как еще можно завуалированно написать о том, как 12 бригада специального назначения «Азов» ежедневно, ежечасно в течение месяцев выбивает орков? Святослав Поламар Заместитель командира бригады "Азов"

Как отмечает воин, пока “Азов” не раскрывает все детали того, что происходило до момента входа их бойцов на это направление.

Кто остановил наступление на Терны? Интересно, как будут писать, когда Азовцы, очень надеюсь на это, получат нормальное вооружение? — добавил Паламар. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили: