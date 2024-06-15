ВСУ выбили солдат РФ с позиций в Луганской области — "Азов"

Deepstate, а также заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар сообщают, что российские захватчики не смогли удержать свои позиции в Серебрянском лесничестве под натиском украинских воинов.
Главные тезисы
- Украинские воины из "Азова" успешно выбили россиян с их позиций в Серебрянском лесничестве.
- "Азов" призывает СМИ объективно освещать ситуацию на фронте и достижение отдельных подразделений.
- Армия РФ продолжает терять личный состав и технику в сумасшедших количествах.
Силы обороны добились новых успехов на фронте
По словам аналитиков Deepstate, утром 15 июня им стало известно о том, что солдаты РФ отошли из Серебрянского лесничества и Клищиевки, а также продвинулись у Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки.
Впоследствии с заявлением по этому поводу выступил заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар.
Он официально подтвердил, что украинские защитники выбили российских захватчиков в Серебрянском лесничестве.
Как отмечает воин, пока “Азов” не раскрывает все детали того, что происходило до момента входа их бойцов на это направление.
Что известно о потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 525150 (+1090) человек ликвидировано;
танков — 7956 (+20) ед;
боевых бронированных машин — 15263 (+29) ед;
артиллерийских систем — 13855 (+37) ед;
РСЗО — 1103 (+2) ед.;
средства ПВО — 853 (+4) ед.;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11148 (+51) ед;
крылатых ракет — 2293 (+7) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18911 (+57) ед;
специальной техники — 2322 (+12) ед.
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