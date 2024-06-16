ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ та 58 артсистем

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 526 310 солдатів. Також захисники України знищили 58 артилерійських систем.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно ліквідували понад 1100 солдатів РФ та 58 артилерійських систем в рамках конфлікту.
- Останні дані свідчать про загальні втрати російських військ - 526 310 осіб, 7956 танків та 15 269 броньованих машин.
- На Донеччині зафіксовано активність ворожої авіації та бій у різних районах з численними спробами російських окупантів прорвати оборону.
- Російські втрати на Времівському напрямку становлять 10 спроб безуспішних атак і втрати 54 особи, одну ББМ та один склад боєприпасів.
- Аналіз ситуації вказує на успішний стійкий опір українських військ та продовження активних бойових дій на території Донеччини.
Що відомо про втрати ЗС РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — 526 310 (+1160) осіб ліквідовано;
танків — 7956 од;
бойових броньованих машин — 15 269 (+6) од.;
артилерійських систем — 13 913 (+58) од.;
РСЗВ — 1104 (+1) од.;
засоби ППО — 853 од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 159 (+11) од.;
крилатих ракет — 2296 (+3) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 967 (+56) од.;
спеціальної техніки — 2325 (+3) од.
Що відомо про ситуацію на Донеччині
На Донеччині зафіксовано активність ворожої авіації в районах Андріївки, Кліщіївки та Нью-Йорка.
В районі Покровська від початку доби відбулось 29 боєзіткнень.
Наразі тривають 9 боїв в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Невельського.
В районі Курахового російські окупанти 10 разів намагались прорвати оборону українських військових.
Тривають 3 бої в районах Георгіївки та Парасковіївки.
За попередньою інформацією на цьому напрямку окупанти втратили 54 особи, знищено одну ББМ та один склад боєприпасів.
На Времівському напрямку ворог здійснив 10 спроб безуспішних атак.
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