ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ та 58 артсистем

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 526 310 солдатів. Також захисники України знищили 58 артилерійських систем.

Що відомо про втрати ЗС РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — 526 310 (+1160) осіб ліквідовано;

танків — 7956 од;

бойових броньованих машин — 15 269 (+6) од.;

артилерійських систем — 13 913 (+58) од.;

РСЗВ — 1104 (+1) од.;

засоби ППО — 853 од.;

літаків — 359 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 159 (+11) од.;

крилатих ракет — 2296 (+3) од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18 967 (+56) од.;

спеціальної техніки — 2325 (+3) од.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

На Донеччині зафіксовано активність ворожої авіації в районах Андріївки, Кліщіївки та Нью-Йорка.

В районі Покровська від початку доби відбулось 29 боєзіткнень.

Наразі тривають 9 боїв в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Невельського.

В районі Курахового російські окупанти 10 разів намагались прорвати оборону українських військових.

Тривають 3 бої в районах Георгіївки та Парасковіївки.

За попередньою інформацією на цьому напрямку окупанти втратили 54 особи, знищено одну ББМ та один склад боєприпасів.

На Времівському напрямку ворог здійснив 10 спроб безуспішних атак.