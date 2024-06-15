Який напрямок найбільше штурмують війська РФ — дані Генштабу

Оккупанти намагаються активно штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку 15 червня. З початку доби тут відбулася майже третина від загальної кількості боєзіткнень з початку доби.
Головні тези:
- Ворог найбільше штурмує позиції ЗСУ на Покровському напрямку, де відбувається третина від загальної кількості боєзіткнень.
- На Куп’янському напрямку тривають ворожі штурмові дії в різних районах.
- Лиманський напрямок не залишається осторонь ворожих атак, з боєм в районі Макіївки.
- Краматорський напрямок теж потрапив під увагу окупантів, з активністю в регіоні Часового Яру.
- На Времівському напрямку ЗСУ відбили сім атак ворога, у різних районах із запеклими боями.
РФ найбільше штурмує Покровський напрямок
Так, найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку.
Зокрема, бої точаться в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої.
Ситуація на інших напрямках
На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.
На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки, де наразі ведеться бій.
Також, окупанти проявляють активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Часового Яру. Триває два боєзіткнення.
На Курахівському напрямку кількість спроб агресора покращити своє тактичне становище збільшилась до шести. Всі — невдалі.
На Времівському напрямку за сьогодні відбито сім атак ворога, зокрема, в районах Старомайорського, Солодкого та Урожайного.
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