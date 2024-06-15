Який напрямок найбільше штурмують війська РФ — дані Генштабу
Категорія
Україна
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Який напрямок найбільше штурмують війська РФ — дані Генштабу

Генштаб ЗСУ
Який напрямок найбільше штурмують війська РФ
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Оккупанти намагаються активно штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку 15 червня. З початку доби тут відбулася майже третина від загальної кількості боєзіткнень з початку доби.

Головні тези:

  • Ворог найбільше штурмує позиції ЗСУ на Покровському напрямку, де відбувається третина від загальної кількості боєзіткнень.
  • На Куп’янському напрямку тривають ворожі штурмові дії в різних районах.
  • Лиманський напрямок не залишається осторонь ворожих атак, з боєм в районі Макіївки.
  • Краматорський напрямок теж потрапив під увагу окупантів, з активністю в регіоні Часового Яру.
  • На Времівському напрямку ЗСУ відбили сім атак ворога, у різних районах із запеклими боями.

РФ найбільше штурмує Покровський напрямок

Так, найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку.

Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському напрямку. Там відбулася майже третина від усіх боєзіткнень за сьогодні. На даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 44, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, бої точаться в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої.

Сім атак відбито, вісім — іще тривають, — додали у Генштабі.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки, де наразі ведеться бій.

Також, окупанти проявляють активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Часового Яру. Триває два боєзіткнення.

На Курахівському напрямку кількість спроб агресора покращити своє тактичне становище збільшилась до шести. Всі — невдалі.

На Времівському напрямку за сьогодні відбито сім атак ворога, зокрема, в районах Старомайорського, Солодкого та Урожайного.

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