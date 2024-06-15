Який напрямок найбільше штурмують війська РФ — дані Генштабу

Оккупанти намагаються активно штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку 15 червня. З початку доби тут відбулася майже третина від загальної кількості боєзіткнень з початку доби.

РФ найбільше штурмує Покровський напрямок

Так, найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку.

Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському напрямку. Там відбулася майже третина від усіх боєзіткнень за сьогодні. На даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 44, — йдеться у повідомленні. Поширити

Зокрема, бої точаться в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої.

Сім атак відбито, вісім — іще тривають, — додали у Генштабі. Поширити

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки, де наразі ведеться бій.

Також, окупанти проявляють активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Часового Яру. Триває два боєзіткнення.

На Курахівському напрямку кількість спроб агресора покращити своє тактичне становище збільшилась до шести. Всі — невдалі.

На Времівському напрямку за сьогодні відбито сім атак ворога, зокрема, в районах Старомайорського, Солодкого та Урожайного.