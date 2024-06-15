Какое направление больше всего штурмуют войска РФ — данные Генштаба

Оккупанты пытаются активно штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении 15 июня. С начала суток здесь произошла почти треть общего количества боеприкосновений с начала суток.
Главные тезисы
- Враг больше всего штурмует позиции ВСУ на Покровском направлении, где происходит треть от общего количества боеприкосновений.
- На Купянском направлении продолжаются враждебные штурмовые действия в разных районах.
- Лиманское направление не остается в стороне от вражеских атак, с боем в районе Макеевки.
- Краматорское направление тоже попало во внимание окупантов, с активностью в регионе Временного Яра.
- На Времевском направлении ВСУ отразили семь атак врага, в разных районах с ожесточенными боями.
РФ больше всего штурмует Покровское направление
Да, наиболее активно враг пытается штурмовать сегодня на Покровском направлении.
В частности, бои ведутся в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой.
Ситуация в других направлениях
На Купянском направлении продолжаются семь вражеских штурмовых действий в районах Петропавловского, Андриевки, Грековки и Невского.
На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки, где ведется бой.
Также, кафиры проявляют активность на Краматорском направлении , а именно в районе Временного Яра. Продолжается два боестолкновения.
На Кураховском направлении количество попыток агрессора улучшить свое тактическое положение увеличилось до шести. Все неудачны.
На Времевском направлении за сегодня отражены семь атак врага, в частности, в районах Старомайорского, Сладкого и Урожайного.
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