Какое направление больше всего штурмуют войска РФ — данные Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Какое направление больше всего штурмуют войска РФ — данные Генштаба

Генштаб ВСУ
Какое направление больше всего штурмуют войска РФ — данные Генштаба
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Оккупанты пытаются активно штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении 15 июня. С начала суток здесь произошла почти треть общего количества боеприкосновений с начала суток.

Главные тезисы

  • Враг больше всего штурмует позиции ВСУ на Покровском направлении, где происходит треть от общего количества боеприкосновений.
  • На Купянском направлении продолжаются враждебные штурмовые действия в разных районах.
  • Лиманское направление не остается в стороне от вражеских атак, с боем в районе Макеевки.
  • Краматорское направление тоже попало во внимание окупантов, с активностью в регионе Временного Яра.
  • На Времевском направлении ВСУ отразили семь атак врага, в разных районах с ожесточенными боями.

РФ больше всего штурмует Покровское направление

Да, наиболее активно враг пытается штурмовать сегодня на Покровском направлении.

Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается в Покровском направлении. Там произошла почти треть всех боеприкосновений за сегодня. В настоящее время общее количество вражеских атак на линии фронта достигло 44, — говорится в сообщении.

В частности, бои ведутся в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой.

Семь атак отбито, восемь еще продолжаются, добавили в Генштабе.

Ситуация в других направлениях

На Купянском направлении продолжаются семь вражеских штурмовых действий в районах Петропавловского, Андриевки, Грековки и Невского.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки, где ведется бой.

Также, кафиры проявляют активность на Краматорском направлении , а именно в районе Временного Яра. Продолжается два боестолкновения.

На Кураховском направлении количество попыток агрессора улучшить свое тактическое положение увеличилось до шести. Все неудачны.

На Времевском направлении за сегодня отражены семь атак врага, в частности, в районах Старомайорского, Сладкого и Урожайного.

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