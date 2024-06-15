Какое направление больше всего штурмуют войска РФ — данные Генштаба

Оккупанты пытаются активно штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении 15 июня. С начала суток здесь произошла почти треть общего количества боеприкосновений с начала суток.

РФ больше всего штурмует Покровское направление

Да, наиболее активно враг пытается штурмовать сегодня на Покровском направлении.

Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается в Покровском направлении. Там произошла почти треть всех боеприкосновений за сегодня. В настоящее время общее количество вражеских атак на линии фронта достигло 44, — говорится в сообщении. Поделиться

В частности, бои ведутся в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой.

Семь атак отбито, восемь еще продолжаются, добавили в Генштабе. Поделиться

Ситуация в других направлениях

На Купянском направлении продолжаются семь вражеских штурмовых действий в районах Петропавловского, Андриевки, Грековки и Невского.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки, где ведется бой.

Также, кафиры проявляют активность на Краматорском направлении , а именно в районе Временного Яра. Продолжается два боестолкновения.

На Кураховском направлении количество попыток агрессора улучшить свое тактическое положение увеличилось до шести. Все неудачны.

На Времевском направлении за сегодня отражены семь атак врага, в частности, в районах Старомайорского, Сладкого и Урожайного.