По информации Генштаба, с начала суток украинские военные в 37 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ на фронте.

Что известно о ситуации на фронте

С начала этих суток уже произошло 37 боевых столкновений. Захватчики нанесли 12 авиационных ударов с применением 17 КАБов, более 580 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты, - отмечают в Генштабе. Поделиться

В частности, в Харьковской области с начала суток российские оккупанты дважды атаковали позиции ВСУ в районах Глубокого и Тихого.

В течение суток по этим направлениям оккупационная армия РФ потеряла убитыми и ранеными 135 захватчиков.

Уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийская система и шесть автомобилей агрессора. Кроме того, повреждения получили шесть артиллерийских систем.

В районе Купянска российские оккупанты провели безуспешную атаку близ Стельмаховки.

Продолжаются бои неподалеку от Синьковки и Петропавловки.

В районе Лимана отражена одна вражеская атака вблизи Грековки.

Провалилась попытка наступления российских окупантов эподалик Верхнекаменского.

В направлении Краматорска с начала суток произошло уже пять боевых столкновений.

Успешно отбиты 3 вражеских атака в районе Андреевки. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского.

С начала суток враг уже 7 раз атаковал вблизи Новоселовки Первой и Новоалександровки. Шесть вражеских атак отбиты, продолжается бой вблизи Калинового.

На этом направлении в течение суток российские оккупанты уже потеряли 242 человека убитыми и ранеными.

Уничтожены восемь танков, восемь боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и четыре автомобиля. Повреждены два танка и автомобиль.

Наибольшее количество вражеских атак с начала суток зафиксировано в направлении Курахово.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки.

Украинские военные уже отразили 5 вражеских атак. Семь штурмовых действий еще продолжаются.

За прошедшие сутки враг потерял на этом направлении 85 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два танка, три боевых бронированных машины, две артиллерийские системы и семь автомобилей

В направлении Орехова в Запорожской области российские оккупанты дважды пытались вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций вблизи Малой Токмачки.

Что известно о потерях армии РФ за прошедшие сутки

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили более 980 человек. Также враг потерял 17 танков, 21 боевую бронированную машину, 34 артиллерийские системы, 33 БпЛА оперативно-тактического уровня, два средства ПВО, 58 автомобилей и 4 единицы специальной техники.