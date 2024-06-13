Украинские военные пытаются раскрыть весь потенциал полученной западной техники в боях против оккупационной армии РФ на фронте и иногда предпринимают отчаянные действия.

В качестве ВСУ по полной используют западную технику

По информации журналистов издания, одна из бригад ВСУ показала кадры боев и отражение наступления оккупационной армии РФ с использованием американских БМП Bradley.

40-летний командир БМП Виктор принял участие в контратаке украинских военных на позиции оккупационной армии РФ в селе Сокол на востоке Украины.

Отмечается, что российские оккупанты выдвинулись на собственной технике из-за деревьев и в течение нескольких секунд украинская Bradley мчалась на встречу вражескому БТР, стреляя из пушки.

Украинская БМП получила катастрофический удар по системе прицеливания. Основное оружие вышло из строя.

Тогда командир отдал приказ таранить вражескую боевую машину.

По меньшей мере, двое российских солдат, сидевших на своей бронемашине, идентифицированной как БТР-82, прыгнули или упали во время перестрелки. Машину Виктора ударили трижды.

Он приказал водителю нестись прямо на российскую машину, помня, что на его стороне было еще несколько тонн стали и брони. Русские свернули в траву, уцелевшие оккупанты скрылись.

Bradley вернулся на свою позицию своим ходом, сказал Виктор. По его словам, другие солдаты вошли в этот район, чтобы пешком сражаться с россиянами.

Как еще ВСУ используют Bradley

Бой был снят дроном с воздуха. Кадры подчеркивают, что Киев использовал предоставленные США Bradley уникальными и экстремальными способами, чтобы обойти истощенные запасы артиллерии и нехватку живой силы.

Отмечается, что впервые Bradley начали использовать украинские военные для тарана во время контрнаступления в 2023 году.

Однако американскую бронетехнику ВСУ используют для охоты на БТР и другие бронемашины оккупационной армии РФ.

Осенью 47-я отдельная механизированная бригада, в которой служит Виктор и его Bradley, двинулись на восток в Донецкую область, чтобы противостоять наступлению армии РФ в Авдеевке.

Виктор вспомнил, как они использовали огневую мощь Брэдли, чтобы уничтожить российский танк и разгромить разведывательную машину.

По информации Минобороны США, Украине было передано 300 Bradley.

Новое использование Bradley является одним из способов, которыми украинская армия пытается компенсировать текущие вызовы на поле боя, вызванные в значительной степени серьезным перебоем в военной помощи США.

Доктрина США обычно требует, чтобы Bradley действовали группами и наряду с другими транспортными средствами, такими как танки, и обычно поражали цели на больших расстояниях во избежание огня противника.

Но ограниченные возможности Украины по наземной технике и боевой авиации, а также постоянная угроза российских беспилотников заставили ее командование мобилизовать только одну или две машины одновременно.

По словам старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики в Филадельфии Роба Ли, украинские военные на фоне нехватки боеприпасов использовали Bradley для атак на позиции российских окупантов.

Кроме этого, Bradley также могут вести огонь по зданиям, в которых прячутся российские оккупанты.