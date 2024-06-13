Українські військові намагаються розкрити увесь потенціал отриманої західної техніки у боях проти окупаційної армії РФ на фронті і іноді вдаються до відчайдушних дій.

Як ЗСУ на повну використовують західну техніку

За інформацією журналістів видання, одна з бригад ЗСУ показала кадри боїв та відбиття наступу окупаційної армії РФ із використанням американських БМП Bradley.

40-річний командир БМП Віктор прийняв участь у контратаці українських військових на позиції окупаційної армії РФ у селі Сокіл на сході України.

Зазначається, що російські окупанти висунулись на власній техніці з-за дерев і протягом кількох секунд українська Bradley мчала на зустріч ворожому БТР, стріляючи з гармати.

Українська БМП отримала катастрофічний удар по системі прицілювання. Основна зброя вийшла з ладу.

Тоді командир віддав наказ таранити ворожу бойову машину.

Щонайменше двоє російських солдатів, які сиділи на своїй бронемашині, ідентифікованій як БТР-82, стрибнули або впали під час перестрілки. Машину Віктора вдарили тричі.

Він наказав водієві мчати прямо на російську машину, пам’ятаючи, що на його боці було ще кілька тонн сталі та броні. Росіяни звернули в траву, вцілілі окупанти втекли.

Bradley повернувся на свою позицію власним ходом, сказав Віктор. За його словами, інші солдати увійшли в цей район, щоб пішки битися з росіянами.

Як ще ЗСУ використовують Bradley

Бій було знято дроном з повітря. Кадри підкреслюють, що Київ використовував надані США Bradley унікальними й екстремальними способами, щоб обійти виснажені запаси артилерії та нестачу живої сили.

Зазначається, що вперше Bradley почали використовуватись українськими військовими для тарану під час контрнаступу у 2023 році.

Однак наразі американську бронетехніку ЗСУ використовують для полювання на БТР та інші бронемашини окупаційної армії РФ.

Восени 47-а окрема механізована бригада, у якій служить Віктор та його Bradley, рушили на схід до Донецької області, щоб протистояти наступу армії РФ в Авдіївці.

Віктор пригадав, як вони використовували вогневу міць "Бредлі", щоб знищити російський танк і розгромити розвідувальну машину.

За інформацією Міноборони США, Україні було передано 300 Bradley.

Нове використання Bradley є одним із способів, якими українська армія намагається компенсувати поточні виклики на полі бою, спричинені значною мірою серйозним перебоєм у військовій допомозі США.

Доктрина США зазвичай вимагає, щоб Bradley діяли групами та поряд з іншими транспортними засобами, такими як танки, і зазвичай вражали цілі на великих відстанях, щоб уникнути вогню противника.

Але обмежені можливості України щодо наземної техніки та бойової авіації, а також постійна загроза російських безпілотників змусили її командування мобілізувати лише одну або дві машини одночасно.

За словами старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії Роба Лі, українські військові на тлі нестачі боєприпасів використовували Bradley для атак на позиції російських окупантів.

Окрім цього Bradley також можуть вести вогонь по будівлях, у яких ховаються російські окупанти.