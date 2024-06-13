За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові 37 раз вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ на фронті.

Що відомо про ситуацію на фронті

Від початку цієї доби вже відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБів, понад 580 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти, - зазначають у Генштабі. Поширити

Зокрема, на Харківщині від початку доби російські окупанти двічі атакували позиції ЗСУ в районах Глибокого та Тихого.

Протягом доби на цих напрямках окупаційна армія РФ втратила вбитими та пораненими 135 загарбників.

Знищено бойову броньовану машину, артилерійську систему та шість автомобілів агресора. Крім того пошкоджень зазнали шість артилерійських систем.

В районі Куп’янська російські окупанти провели безуспішну атаку поблизу Стельмахівки.

Тривають бої неподалік Синьківки та Петропавлівки.

У районі Лимана відбито одну ворожу атаку поблизу Греківки.

Провалилась спроба наступу російських окупантів еподалік Верхньокам’янського.

У напрямку Краматорська від початку доби відбулося вже п’ять бойових зіткнень.

Успішно відбито 3 ворожі атаки в районі Андріївки. Два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського.

Від початку доби ворог вже 7 разів атакував поблизу Новоселівки Першої та Новоолександрівки. Шість ворожих атак відбито, триває бій поблизу Калинового.

На цьому напрямку протягом доби російські окупанти вже втратили 242 особи вбитими і пораненими.

Знищено вісім танків, вісім бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та чотири автомобілі. Пошкоджено два танки та автомобіль.

Найбільшу кількість ворожих атак від початку доби зафіксовано у напрямку Курахового.

Зазначається, що російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки.

Українські військові вже відбили 5 ворожих атак. Сім штурмових дій ще тривають.

Протягом минулої доби ворог втратив на цьому напрямку 85 осіб вбитими та пораненими. Знищено два танки, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та сім автомобілів

У напрямку Оріхова у Запорізькій області російські окупанти двічі намагались витіснити українських воїнів із займаних позицій поблизу Малої Токмачки.

Що відомо про втрати армії РФ протягом минулої доби

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 980 осіб. Також ворог втратив 17 танків, 21 бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби ППО, 58 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.