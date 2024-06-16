ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 58 артсистем

Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 1160 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 526 310 солдат. Также защитники Украины уничтожили 58 артиллерийских систем.

Что известно о потерях ВС РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:

личного состава — 526 310 (+1160) человек ликвидировано;

танков — 7956 ед;

боевых бронированных машин — 15 269 (+6) ед;

артиллерийских систем — 13 913 (+58) ед;

РСЗО — 1104 (+1) ед.;

средства ПВО — 853 ед.;

самолетов — 359 ед.;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 159 (+11) ед;

крылатых ракет — 2296 (+3) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 18 967 (+56) ед;

специальной техники — 2325 (+3) ед.

Что известно о ситуации в Донецкой области

В Донецкой области зафиксирована активность вражеской авиации в районах Андреевки, Клищиевки и Нью-Йорка.

В районе Покровска с начала суток произошло 29 боеприкосновений.

В настоящее время продолжаются 9 боев в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского.

В районе Курахово российские оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону украинских военных.

Продолжаются 3 боя в районах Георгиевки и Прасковьевки.

По предварительной информации на этом направлении оккупанты потеряли 54 человека, уничтожены один ББМ и один состав боеприпасов.

На Времивском направлении враг предпринял 10 попыток безуспешных атак.