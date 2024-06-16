ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 58 артсистем

Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 1160 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 526 310 солдат. Также защитники Украины уничтожили 58 артиллерийских систем.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно ликвидировали более 1100 солдат и 58 артиллерийских систем в рамках конфликта.
- Последние данные свидетельствуют об общих потерях российских войск – 526 310 человек, 7956 танков и 15 269 бронированных машин.
- В Донецкой области зафиксирована активность вражеской авиации и бой в разных районах с многочисленными попытками российских оккупантов прорвать оборону.
- Российские потери на Времевском направлении составляют 10 попыток безуспешных атак и потери 54 человека, один ББМ и один состав боеприпасов.
- Анализ ситуации указывает на успешное устойчивое сопротивление украинских войск и продолжение активных боевых действий на территории Донбасса.
Что известно о потерях ВС РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 526 310 (+1160) человек ликвидировано;
танков — 7956 ед;
боевых бронированных машин — 15 269 (+6) ед;
артиллерийских систем — 13 913 (+58) ед;
РСЗО — 1104 (+1) ед.;
средства ПВО — 853 ед.;
самолетов — 359 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 159 (+11) ед;
крылатых ракет — 2296 (+3) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 967 (+56) ед;
специальной техники — 2325 (+3) ед.
Что известно о ситуации в Донецкой области
В Донецкой области зафиксирована активность вражеской авиации в районах Андреевки, Клищиевки и Нью-Йорка.
В районе Покровска с начала суток произошло 29 боеприкосновений.
В настоящее время продолжаются 9 боев в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского.
В районе Курахово российские оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону украинских военных.
Продолжаются 3 боя в районах Георгиевки и Прасковьевки.
По предварительной информации на этом направлении оккупанты потеряли 54 человека, уничтожены один ББМ и один состав боеприпасов.
На Времивском направлении враг предпринял 10 попыток безуспешных атак.
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