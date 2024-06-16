ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 58 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 58 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 1160 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 526 310 солдат. Также защитники Украины уничтожили 58 артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно ликвидировали более 1100 солдат и 58 артиллерийских систем в рамках конфликта.
  • Последние данные свидетельствуют об общих потерях российских войск – 526 310 человек, 7956 танков и 15 269 бронированных машин.
  • В Донецкой области зафиксирована активность вражеской авиации и бой в разных районах с многочисленными попытками российских оккупантов прорвать оборону.
  • Российские потери на Времевском направлении составляют 10 попыток безуспешных атак и потери 54 человека, один ББМ и один состав боеприпасов.
  • Анализ ситуации указывает на успешное устойчивое сопротивление украинских войск и продолжение активных боевых действий на территории Донбасса.

Что известно о потерях ВС РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — 526 310 (+1160) человек ликвидировано;

  • танков — 7956 ед;

  • боевых бронированных машин — 15 269 (+6) ед;

  • артиллерийских систем — 13 913 (+58) ед;

  • РСЗО — 1104 (+1) ед.;

  • средства ПВО — 853 ед.;

  • самолетов — 359 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 159 (+11) ед;

  • крылатых ракет — 2296 (+3) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 967 (+56) ед;

  • специальной техники — 2325 (+3) ед.

Что известно о ситуации в Донецкой области

В Донецкой области зафиксирована активность вражеской авиации в районах Андреевки, Клищиевки и Нью-Йорка.

В районе Покровска с начала суток произошло 29 боеприкосновений.

В настоящее время продолжаются 9 боев в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского.

В районе Курахово российские оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону украинских военных.

Продолжаются 3 боя в районах Георгиевки и Прасковьевки.

По предварительной информации на этом направлении оккупанты потеряли 54 человека, уничтожены один ББМ и один состав боеприпасов.

На Времивском направлении враг предпринял 10 попыток безуспешных атак.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб обнародовал детали по ситуации на фронте
Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какое направление больше всего штурмуют войска РФ — данные Генштаба
Генштаб ВСУ
Какое направление больше всего штурмуют войска РФ — данные Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб обновил информацию о ситуации на фронте
Генштаб ВСУ
Бронетехника ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?