Генштаб обновил информацию о ситуации на фронте
Категория
Украина
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Генштаб обновил информацию о ситуации на фронте

Генштаб ВСУ
Бронетехника ВСУ
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По информации Генштаба, оккупационная армия РФ продолжает атаки по нескольким направлениям фронта. Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано в районе Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • Оккупационная армия РФ продолжает атаки по нескольким направлениям фронта, активные боевые действия продолжаются в районах Липцев, Купянска и Раздолевки.
  • Украинские военные отразили ряд вражеских атак, вступив в бой со смешанными подразделениями оккупационной армии РФ.
  • На фронте в районах Покровска Донецкой области и Волчанска Харьковской области фиксируются значительные потери среди оккупантов.
  • Авиация и попытки атак оккупантов происходят почти непрерывно, особенно в районах Покровска и Курахово.
  • Украинские военные успешно отражают атаки в ряде районов, что свидетельствует о продолжающейся обороне и стойкости на фронте.

Что известно о ситуации на фронте

С начала суток украинские военные 74 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Треть всех вражеских попыток атак состоялась в районе Покровска Донецкой области.

В Харьковской области оккупационная армия РФ продолжает атаки в районе Волчанска.

Отражены 3 вражеских атака и отражение еще трех продолжается.

В районе Липцев действует авиация оккупационной армии РФ по направлению Белгородской области.

В районе Купянска российские оккупанты усилили атаки вблизи Петропавловки и Грековки.

С начала суток зафиксировано 9 вражеских атак. Продолжаются боевые действия в районе Раздолевки.

Что известно о ситуации в Донецкой области

В Донецкой области зафиксирована активность вражеской авиации в районах Андреевки, Клищиевки и Нью-Йорка.

В районе Покровска с начала суток произошло 29 боеприкосновений.

В настоящее время продолжаются 9 боев в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского.

В районе Курахово российские оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону украинских военных.

Продолжаются 3 боя в районах Георгиевки и Прасковьевки.

По предварительной информации на этом направлении оккупанты потеряли 54 человека, уничтожены один ББМ и один состав боеприпасов.

На Времивском направлении враг предпринял 10 попыток безуспешных атак.

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