По информации Генштаба, оккупационная армия РФ продолжает атаки по нескольким направлениям фронта. Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано в районе Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ продолжает атаки по нескольким направлениям фронта, активные боевые действия продолжаются в районах Липцев, Купянска и Раздолевки.
- Украинские военные отразили ряд вражеских атак, вступив в бой со смешанными подразделениями оккупационной армии РФ.
- На фронте в районах Покровска Донецкой области и Волчанска Харьковской области фиксируются значительные потери среди оккупантов.
- Авиация и попытки атак оккупантов происходят почти непрерывно, особенно в районах Покровска и Курахово.
- Украинские военные успешно отражают атаки в ряде районов, что свидетельствует о продолжающейся обороне и стойкости на фронте.
Что известно о ситуации на фронте
С начала суток украинские военные 74 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Треть всех вражеских попыток атак состоялась в районе Покровска Донецкой области.
В Харьковской области оккупационная армия РФ продолжает атаки в районе Волчанска.
Отражены 3 вражеских атака и отражение еще трех продолжается.
В районе Липцев действует авиация оккупационной армии РФ по направлению Белгородской области.
В районе Купянска российские оккупанты усилили атаки вблизи Петропавловки и Грековки.
С начала суток зафиксировано 9 вражеских атак. Продолжаются боевые действия в районе Раздолевки.
Что известно о ситуации в Донецкой области
В Донецкой области зафиксирована активность вражеской авиации в районах Андреевки, Клищиевки и Нью-Йорка.
В районе Покровска с начала суток произошло 29 боеприкосновений.
В настоящее время продолжаются 9 боев в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского.
В районе Курахово российские оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону украинских военных.
Продолжаются 3 боя в районах Георгиевки и Прасковьевки.
По предварительной информации на этом направлении оккупанты потеряли 54 человека, уничтожены один ББМ и один состав боеприпасов.
На Времивском направлении враг предпринял 10 попыток безуспешных атак.
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