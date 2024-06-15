ВСУ изменяют стратегию накануне получения F-16
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ изменяют стратегию накануне получения F-16

РСЗО ВСУ
Читати українською
Источник:  Bild

Украинские военные в преддверии получения истребителей F-16 концентрируются на нанесении ударов по ПВО оккупационной армии РФ для облегчения в дальнейшем работы западных истребителей вблизи линии фронта.

Главные тезисы

  • Военные ВСУ сосредотачиваются на атаках по ПВО РФ в преддверии поступления истребителей F-16 для обеспечения успешного применения новой техники на передовой.
  • Украина активно подготавливает свои Су-24 к использованию британских и французских ракет для уничтожения российских систем ПВО, но сталкивается с большим количеством противодействия и отсутствием четкого плана использования F-16.
  • Постоянные удары по российскому ПВО являются частью новой стратегии Украины, направленной на обеспечение беспрепятственной работы истребителей F-16 на фронте осенью или зимой.
  • Однако, введение F-16 в бой затруднено не только многочисленными системами ПВО, но и неопределенностью в планах использования новой техники на фронте.
  • Несмотря на преимущества новой стратегии, возникают вызовы в виде большого количества российских систем ПВО, отсутствия точной даты и плана прибытия истребителей F-16 на фронт.

Как ВСУ готовят условия для дальнейшего применения F-16 на фронте

По информации аналитика издания Юлиана Репке, в последнее время украинские военные уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" и станцию РЭБ Р-416ГМ "Гранит-М".

До этого украинские военные также совершили атаки по комплексам оккупационной армии РФ С-300 и С-400 на территории Крыма и других регионах.

По мнению Репке, почти ежедневные удары по российской ПВО – часть новой стратегии Украины, рассчитанной на прибытие истребителей F-16 на фронт осенью или зимой. Для Киева уничтожать российскую ПВО сейчас важнее, чем содержать небольшие деревни в Донбассе. Если у Украины появится преимущество в воздухе, их можно будет уволить, - говорится в материале издания.

Какие минусы имеет новая стратегия ВСУ в ожидании F-16

По словам экс-руководителя оперативного штаба Минобороны Германии Нико Ланге, Украина систематически и тщательно готовит собственные Су-24 к использованию британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow/SKALP.

Для этого она употребляет диверсионные и особые операции, также высокоточное орудие для ликвидирования русских радаров, систем воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.

В то же время Репке указывает на слабые стороны новой стратегии ВСУ.

Во-первых, в России сотни систем ПВО. На данный момент уничтожена максимум треть из них. Во-вторых, окончательного срока и плана введения в бой F-16 до сих пор нет, – предупреждает аналитик.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики озвучили план ВСУ по ПВО армии РФ перед поставкой F-16
пво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Столтенберг выступил за использование Украиной F-16 для ударов по России
НАТО
Йенс Столтенберг
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Обучение пилотов ВСУ на F-16. Румыния возместит все расходы
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?