Украинские военные в преддверии получения истребителей F-16 концентрируются на нанесении ударов по ПВО оккупационной армии РФ для облегчения в дальнейшем работы западных истребителей вблизи линии фронта.
Главные тезисы
- Военные ВСУ сосредотачиваются на атаках по ПВО РФ в преддверии поступления истребителей F-16 для обеспечения успешного применения новой техники на передовой.
- Украина активно подготавливает свои Су-24 к использованию британских и французских ракет для уничтожения российских систем ПВО, но сталкивается с большим количеством противодействия и отсутствием четкого плана использования F-16.
- Постоянные удары по российскому ПВО являются частью новой стратегии Украины, направленной на обеспечение беспрепятственной работы истребителей F-16 на фронте осенью или зимой.
- Однако, введение F-16 в бой затруднено не только многочисленными системами ПВО, но и неопределенностью в планах использования новой техники на фронте.
- Несмотря на преимущества новой стратегии, возникают вызовы в виде большого количества российских систем ПВО, отсутствия точной даты и плана прибытия истребителей F-16 на фронт.
Как ВСУ готовят условия для дальнейшего применения F-16 на фронте
По информации аналитика издания Юлиана Репке, в последнее время украинские военные уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" и станцию РЭБ Р-416ГМ "Гранит-М".
До этого украинские военные также совершили атаки по комплексам оккупационной армии РФ С-300 и С-400 на территории Крыма и других регионах.
Какие минусы имеет новая стратегия ВСУ в ожидании F-16
По словам экс-руководителя оперативного штаба Минобороны Германии Нико Ланге, Украина систематически и тщательно готовит собственные Су-24 к использованию британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow/SKALP.
Для этого она употребляет диверсионные и особые операции, также высокоточное орудие для ликвидирования русских радаров, систем воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.
В то же время Репке указывает на слабые стороны новой стратегии ВСУ.
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