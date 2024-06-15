Украинские военные в преддверии получения истребителей F-16 концентрируются на нанесении ударов по ПВО оккупационной армии РФ для облегчения в дальнейшем работы западных истребителей вблизи линии фронта.

Как ВСУ готовят условия для дальнейшего применения F-16 на фронте

По информации аналитика издания Юлиана Репке, в последнее время украинские военные уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" и станцию РЭБ Р-416ГМ "Гранит-М".

До этого украинские военные также совершили атаки по комплексам оккупационной армии РФ С-300 и С-400 на территории Крыма и других регионах.

По мнению Репке, почти ежедневные удары по российской ПВО – часть новой стратегии Украины, рассчитанной на прибытие истребителей F-16 на фронт осенью или зимой. Для Киева уничтожать российскую ПВО сейчас важнее, чем содержать небольшие деревни в Донбассе. Если у Украины появится преимущество в воздухе, их можно будет уволить, - говорится в материале издания. Поделиться

Какие минусы имеет новая стратегия ВСУ в ожидании F-16

По словам экс-руководителя оперативного штаба Минобороны Германии Нико Ланге, Украина систематически и тщательно готовит собственные Су-24 к использованию британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow/SKALP.

Для этого она употребляет диверсионные и особые операции, также высокоточное орудие для ликвидирования русских радаров, систем воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.

В то же время Репке указывает на слабые стороны новой стратегии ВСУ.