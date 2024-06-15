Українські військові напередодні отримання винищувачів F-16 концентруються на завданні ударів по ППО окупаційної армії РФ для полегшення у подальшому роботи західних винищувачів поблизу лінії фронту.
Головні тези:
- ЗСУ зосереджуються на ударах по російському ППО перед отриманням винищувачів F-16.
- Постійні удари по російській ППО - це частина нової стратегії, розробленої для підготовки до прибуття F-16 на фронт.
- Україна активно готує власні Су-24 до використання британських та французьких ракет для боротьби з російськими системами ППО.
- Однак на шляху українських військових до успіху стоять велика кількість російських систем ППО та невизначеність у планах введення F-16 в бій.
- Нова стратегія ЗСУ має свої переваги та недоліки, і докладні плани використання нової техніки ще уточнюються.
Як ЗСУ готують умови для подальшого застосування F-16 на фронті
За інформацією аналітика видання Юліана Рьопке, протягом останнього часу українські військові знищили російський ЗРК "Бук-М2" та станцію РЕБ Р-416ГМ "Граніт-М".
До цього українські військові також здійснили атаки по комплексах окупаційної армії РФ С-300 і С-400 на території Криму та в інших регіонах.
Які мінуси має нова стратегія ЗСУ в очікуванні на F-16
За словами екскерівника оперативного штабу Міноборони Німеччини Ніко Ланге, Україна систематично і ретельно готує власні Су-24 до використання британських і французьких далекобійних ракет Storm Shadow/SKALP.
Для цього вона використовує диверсійні та спеціальні операції, а також високоточну зброю для знищення російських радарів, систем повітряного спостереження і протиповітряної оборони.
Водночас Рьопке вказує на слабкі сторони нової стратегії ЗСУ.
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