Українські військові напередодні отримання винищувачів F-16 концентруються на завданні ударів по ППО окупаційної армії РФ для полегшення у подальшому роботи західних винищувачів поблизу лінії фронту.

Як ЗСУ готують умови для подальшого застосування F-16 на фронті

За інформацією аналітика видання Юліана Рьопке, протягом останнього часу українські військові знищили російський ЗРК "Бук-М2" та станцію РЕБ Р-416ГМ "Граніт-М".

До цього українські військові також здійснили атаки по комплексах окупаційної армії РФ С-300 і С-400 на території Криму та в інших регіонах.

На думку Рьопке, майже щоденні удари по російській ППО - частина нової стратегії України, розрахованої на прибуття винищувачів F-16 на фронт восени або взимку. Для Києва знищувати російську ППО зараз важливіше, ніж утримувати невеликі села в Донбасі. Якщо в України з'явиться перевага в повітрі, їх можна буде звільнити, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Які мінуси має нова стратегія ЗСУ в очікуванні на F-16

За словами екскерівника оперативного штабу Міноборони Німеччини Ніко Ланге, Україна систематично і ретельно готує власні Су-24 до використання британських і французьких далекобійних ракет Storm Shadow/SKALP.

Для цього вона використовує диверсійні та спеціальні операції, а також високоточну зброю для знищення російських радарів, систем повітряного спостереження і протиповітряної оборони.

Водночас Рьопке вказує на слабкі сторони нової стратегії ЗСУ.