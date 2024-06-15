ЗСУ змінюють стратегію напередодні отримання F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ змінюють стратегію напередодні отримання F-16

РСЗВ ЗСУ
Джерело:  Bild

Українські військові напередодні отримання винищувачів F-16 концентруються на завданні ударів по ППО окупаційної армії РФ для полегшення у подальшому роботи західних винищувачів поблизу лінії фронту. 

Головні тези:

  •  ЗСУ зосереджуються на ударах по російському ППО перед отриманням винищувачів F-16.
  • Постійні удари по російській ППО - це частина нової стратегії, розробленої для підготовки до прибуття F-16 на фронт.
  • Україна активно готує власні Су-24 до використання британських та французьких ракет для боротьби з російськими системами ППО.
  • Однак на шляху українських військових до успіху стоять велика кількість російських систем ППО та невизначеність у планах введення F-16 в бій.
  • Нова стратегія ЗСУ має свої переваги та недоліки, і докладні плани використання нової техніки ще уточнюються.

Як ЗСУ готують умови для подальшого застосування F-16 на фронті

За інформацією аналітика видання Юліана Рьопке, протягом останнього часу українські військові знищили російський ЗРК "Бук-М2" та станцію РЕБ Р-416ГМ "Граніт-М".

До цього українські військові також здійснили атаки по комплексах окупаційної армії РФ С-300 і С-400 на території Криму та в інших регіонах.

На думку Рьопке, майже щоденні удари по російській ППО - частина нової стратегії України, розрахованої на прибуття винищувачів F-16 на фронт восени або взимку. Для Києва знищувати російську ППО зараз важливіше, ніж утримувати невеликі села в Донбасі. Якщо в України з'явиться перевага в повітрі, їх можна буде звільнити, - йдеться у матеріалі видання.

Які мінуси має нова стратегія ЗСУ в очікуванні на F-16

За словами екскерівника оперативного штабу Міноборони Німеччини Ніко Ланге, Україна систематично і ретельно готує власні Су-24 до використання британських і французьких далекобійних ракет Storm Shadow/SKALP.

Для цього вона використовує диверсійні та спеціальні операції, а також високоточну зброю для знищення російських радарів, систем повітряного спостереження і протиповітряної оборони.

Водночас Рьопке вказує на слабкі сторони нової стратегії ЗСУ.

По-перше, у Росії сотні систем ППО. На даний момент знищено максимум третину з них. По-друге, остаточного терміну і плану введення в бій F-16 досі немає, - попереджає аналітик

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