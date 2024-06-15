За інформацією Генштабу, окупаційна армія РФ продовжує атаки на кількох напрямках фронту. Найбільшу кількість ворожих атак зафіксовано в районі Покровська на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на фронті

Зазначається, що від початку доби українські військові 74 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Третина всіх ворожих спроб атак відбулась в районі Покровська на Донеччині.

На Харківщині окупаційна армія РФ продовжує атаки в районі Вовчанська.

Відбито 3 ворожі атаки і відбиття ще трьох триває наразі.

В районі Липців діє авіація окупаційної армії РФ з напрямку Бєлгородської області.

В районі Куп’янська російські окупанти посилили атаки поблизу Петропавлівки та Греківки.

Від початку доби зафіксовано 9 ворожих атак. Тривають бойові дії в районі Роздолівки.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

На Донеччині зафіксовано активність ворожої авіації в районах Андріївки, Кліщіївки та Нью-Йорка.

В районі Покровська від початку доби відбулось 29 боєзіткнень.

Наразі тривають 9 боїв в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Невельського.

В районі Курахового російські окупанти 10 разів намагались прорвати оборону українських військових.

Тривають 3 бої в районах Георгіївки та Парасковіївки.

За попередньою інформацією на цьому напрямку окупанти втратили 54 особи, знищено одну ББМ та один склад боєприпасів.

На Времівському напрямку ворог здійснив 10 спроб безуспішних атак.