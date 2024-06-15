За інформацією Генштабу, окупаційна армія РФ продовжує атаки на кількох напрямках фронту. Найбільшу кількість ворожих атак зафіксовано в районі Покровська на Донеччині.
Головні тези:
- Окупаційна армія РФ продовжує здійснювати атаки на кількох напрямках фронту, зокрема в районах Покровська на Донеччині та Вовчанська на Харківщині.
- Українські військові вступили у бій зі змішаними підрозділами окупаційної армії РФ 74 рази за добу, відбивши низку ворожих атак.
- На фронті в районах Липців, Куп'янська та Роздолівки тривають активні бойові дії, де російські окупанти намагаються прорвати українську оборону.
- В районах Покровська на Донеччині та Курахового ворожа авіація та спроби атак відбуваються майже безперервно, з фіксацією значних втрат серед окупантів.
- На Времівському напрямку ворог зазнав невдалих спроб атаки, що свідчить про успішну оборону українських військових.
Що відомо про ситуацію на фронті
Зазначається, що від початку доби українські військові 74 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
Третина всіх ворожих спроб атак відбулась в районі Покровська на Донеччині.
На Харківщині окупаційна армія РФ продовжує атаки в районі Вовчанська.
Відбито 3 ворожі атаки і відбиття ще трьох триває наразі.
В районі Липців діє авіація окупаційної армії РФ з напрямку Бєлгородської області.
В районі Куп’янська російські окупанти посилили атаки поблизу Петропавлівки та Греківки.
Від початку доби зафіксовано 9 ворожих атак. Тривають бойові дії в районі Роздолівки.
Що відомо про ситуацію на Донеччині
На Донеччині зафіксовано активність ворожої авіації в районах Андріївки, Кліщіївки та Нью-Йорка.
В районі Покровська від початку доби відбулось 29 боєзіткнень.
Наразі тривають 9 боїв в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Невельського.
В районі Курахового російські окупанти 10 разів намагались прорвати оборону українських військових.
Тривають 3 бої в районах Георгіївки та Парасковіївки.
За попередньою інформацією на цьому напрямку окупанти втратили 54 особи, знищено одну ББМ та один склад боєприпасів.
На Времівському напрямку ворог здійснив 10 спроб безуспішних атак.
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