ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 18 ББМ та 14 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 527 390 військових.
Головні тези:
- Ситуація на фронті у Харківському, Куп’янському, Лиманському та Покровському напрямках залишається напруженою. Українські захисники відбивають атаки ворожих сил.
- Втрати російської армії від початку вторгнення становлять 527 390 військових. Українські військові активно протистоять ворогу, захищаючи територію країни.
- Жертви агресора включають вбитих та поранених солдатів, а також значні втрати в техніці. Українські військові успішно відбивають напади та продовжують боротьбу за незалежність країни.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7958 (+2) од;
бойових броньованих машин — 15287 (+18) од.;
артилерійських систем — 13927 (+14) од.;
РСЗВ — 1104 од.;
засоби ППО — 853 од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11167 (+8) од.;
крилатих ракет — 2296 (+3) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18991 (+24) од.;
спеціальної техніки — 2337 (+12) од.
Яка ситуація на фронті
На Харківському напрямку за попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 122 окупанти загиблими та пораненими, уражено 31 укриття особового складу ворога та склад боєприпасів.
На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове. Дві атаки ворога успішно відбито, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Степової Новоселівки.
На Лиманському напрямку чотири атаки українськими захисниками відбито. Ситуація напружена. Тривають бої поблизу Дружелюбівки та Невського.
На Покровському напрямку ворог значно наростив зусилля. Кількість боєзіткненнь зросла до 40, що є найбільшим показником від початку червня. 32 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще продовжуються. Попередні втрати агресора склали понад 190 окупантів вбитими та пораненими. Уражено п’ять ворожих бліндажів.
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