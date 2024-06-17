ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 18 ББМ та 14 артсистем

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено:

На Харківському напрямку за попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 122 окупанти загиблими та пораненими, уражено 31 укриття особового складу ворога та склад боєприпасів.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове. Дві атаки ворога успішно відбито, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку чотири атаки українськими захисниками відбито. Ситуація напружена. Тривають бої поблизу Дружелюбівки та Невського.