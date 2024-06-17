ЗСУ вперше затрофеїли російський танк-черепаху та взяли у полон екіпаж — відео

Українські військові вперше здобули трофейний ворожий "танк-черепаху". Крім того, їм вдалось взяти в полон російських танкістів.

Як ЗСУ вперше захопили російський танк-черепаху

Зазначається, що це перший випадок захоплення російського "танка-черепахи", який було здобуто в районі Кліщіївки на Краматорському напрямку воїнами 22-ї окремої механізованої бригади.

"Завдяки підрозділу безпілотних систем було виявлено ворожий танк в районі села Кліщіївка. Застосувавши БпАК, по танку були здійснені скиди. Уражений танк та дезорієнтований екіпаж противника, намагаючись втекти, втратив будь-яку можливість віднайти вірний напрямок для повернення до своїх позицій, — йдеться в повідомленні. Поширити

Зазначається, що завдяки артилерії бригади, танк було зупинено на одному з рубежів, і вже піхотинці з механізованого батальйону взяли в полон екіпаж разом з танком.

Під час перемовин з екіпажем, механік-водій заховався всередині разом з гранатою і намагався підірвати танк. Але наші піхотинці знайшли вагомі аргументи для переконання, що краще жити, ніж вмерти, — пояснили у повідомленні. Поширити

Бійці СБУ знищили понад тисячу танків окупантів з початку війни

Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.

Використовуючи важку бронетехніку, агресор часто намагався прорвати позиції українських захисників і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів.Крім того, ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпрайони Сил оборони на Запоріжжі, — зазначає СБУ. Поширити

Для вогневого ураження російської бронетехніки СБУ проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ.