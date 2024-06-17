ЗСУ вперше затрофеїли російський танк-черепаху та взяли у полон екіпаж — відео

Українські військові вперше здобули трофейний ворожий "танк-черепаху". Крім того, їм вдалось взяти в полон російських танкістів.
Головні тези:
- Українські військові використовували безпілотні системи та артилерію для зупинки танка та захоплення екіпажу.
- Для ліквідації ворожої бронетехніки ЗСУ та СБУ спільно використовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.
- Російський агресор використовував танкові з’єднання для атак на українські позиції, але військові ЗСУ та СБУ ефективно протистояли цим атакам.
Як ЗСУ вперше захопили російський танк-черепаху
Зазначається, що це перший випадок захоплення російського "танка-черепахи", який було здобуто в районі Кліщіївки на Краматорському напрямку воїнами 22-ї окремої механізованої бригади.
Зазначається, що завдяки артилерії бригади, танк було зупинено на одному з рубежів, і вже піхотинці з механізованого батальйону взяли в полон екіпаж разом з танком.
Бійці СБУ знищили понад тисячу танків окупантів з початку війни
Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.
Для вогневого ураження російської бронетехніки СБУ проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ.
Вказано, що проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-