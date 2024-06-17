ВСУ впервые затрофеили российский танк-черепаху и взяли в плен экипаж — видео

Украинские военные впервые завоевали трофейный вражеский "танк-черепаху". Кроме того, им удалось взять в плен российских танкистов.

Как ВСУ впервые захватили российский танк-черепаху

Отмечается, что это первый случай захвата российского "танка-черепахи", который был добыт в районе Клищиевки на Краматорском направлении воинами 22-й отдельной механизированной бригады.

"Благодаря подразделению беспилотных систем был обнаружен вражеский танк в районе села Клищиевка. Применив БпАК, по танку были совершены сбросы. Пораженный танк и дезориентированный экипаж противника, пытаясь сбежать, потерял любую возможность найти верное направление для возвращения к своим позициям, сообщении. Поделиться

Отмечается, что благодаря артиллерии бригады танк был остановлен на одном из рубежей, и уже пехотинцы из механизированного батальона взяли в плен экипаж вместе с танком.

Во время переговоров с экипажем механик-водитель спрятался внутри вместе с гранатой и пытался взорвать танк . Но наши пехотинцы нашли веские аргументы для убеждения, что лучше жить, чем умереть, — объяснили в сообщении. Поделиться

Бойцы СБУ уничтожили более тысячи танков оккупантов с начала войны

Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких сражений в Донецкой и Харьковской областях.

Используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп кафиров. Кроме того, враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны в Запорожье, — отмечает СБУ. Поделиться

Для огневого поражения российская бронетехника СБУ проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ.