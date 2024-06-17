ВСУ впервые затрофеили российский танк-черепаху и взяли в плен экипаж — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ впервые затрофеили российский танк-черепаху и взяли в плен экипаж — видео

танк
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Источник:  АрміяInform

Украинские военные впервые завоевали трофейный вражеский "танк-черепаху". Кроме того, им удалось взять в плен российских танкистов.

Главные тезисы

 

  • Российский экипаж был взят в плен совместными усилиями бригады и пехотинцев механизированного батальона.
  • СБУ уничтожила более тысячи танков оккупантов, используя тяжелую бронетехнику и совместные операции с ВСУ.
  • Действия украинских военных были направлены на огневое поражение вражеской техники армии РФ.

Как ВСУ впервые захватили российский танк-черепаху

Отмечается, что это первый случай захвата российского "танка-черепахи", который был добыт в районе Клищиевки на Краматорском направлении воинами 22-й отдельной механизированной бригады.

"Благодаря подразделению беспилотных систем был обнаружен вражеский танк в районе села Клищиевка. Применив БпАК, по танку были совершены сбросы. Пораженный танк и дезориентированный экипаж противника, пытаясь сбежать, потерял любую возможность найти верное направление для возвращения к своим позициям, сообщении.

Отмечается, что благодаря артиллерии бригады танк был остановлен на одном из рубежей, и уже пехотинцы из механизированного батальона взяли в плен экипаж вместе с танком.

Во время переговоров с экипажем механик-водитель спрятался внутри вместе с гранатой и пытался взорвать танк . Но наши пехотинцы нашли веские аргументы для убеждения, что лучше жить, чем умереть, — объяснили в сообщении.

Бойцы СБУ уничтожили более тысячи танков оккупантов с начала войны

Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких сражений в Донецкой и Харьковской областях.

Используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп кафиров. Кроме того, враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны в Запорожье, — отмечает СБУ.

Для огневого поражения российская бронетехника СБУ проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ.

Указано, что против вражеских танков применялся максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.

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