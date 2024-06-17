ВСУ впервые затрофеили российский танк-черепаху и взяли в плен экипаж — видео

Украинские военные впервые завоевали трофейный вражеский "танк-черепаху". Кроме того, им удалось взять в плен российских танкистов.
Главные тезисы
- Российский экипаж был взят в плен совместными усилиями бригады и пехотинцев механизированного батальона.
- СБУ уничтожила более тысячи танков оккупантов, используя тяжелую бронетехнику и совместные операции с ВСУ.
- Действия украинских военных были направлены на огневое поражение вражеской техники армии РФ.
Как ВСУ впервые захватили российский танк-черепаху
Отмечается, что это первый случай захвата российского "танка-черепахи", который был добыт в районе Клищиевки на Краматорском направлении воинами 22-й отдельной механизированной бригады.
Отмечается, что благодаря артиллерии бригады танк был остановлен на одном из рубежей, и уже пехотинцы из механизированного батальона взяли в плен экипаж вместе с танком.
Бойцы СБУ уничтожили более тысячи танков оккупантов с начала войны
Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких сражений в Донецкой и Харьковской областях.
Для огневого поражения российская бронетехника СБУ проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ.
Указано, что против вражеских танков применялся максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.
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