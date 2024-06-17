В Донецкой области боец ВСУ взял в плен сразу четырех россиян

Украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских окупантов.

Украинский защитник взял в плен четырех окупантов

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на днях в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов.

Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения соответствующей наградой. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил его и всех других защитников и защитниц Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу.

ВСУ оцепили сотни солдат армии РФ в Волчанске

Украинские военные осаждали до 400 военных преступников оккупационной армии РФ на химическом заводе в Волчанске. Уже десятки русских кафиров сдались в плен .

По словам украинских военных, сейчас российские оккупанты находятся в окружении и не имеют никаких шансов покинуть территорию завода.

Командование оккупационной армии РФ приказало солдатам добиться прорыва к западу от химического завода, однако украинские военные отразили 2 вражеских попытки прорыва.