В Донецкой области боец ВСУ взял в плен сразу четырех россиян
Категория
Украина
Дата публикации

В Донецкой области боец ВСУ взял в плен сразу четырех россиян

Александр Сырский
всу
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Украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских окупантов.

Главные тезисы

 

  • Действие украинского защитника является ярким примером храбрости и высокого боевого духа.
  • Главнокомандующий ВСУ выразил признательность защитникам Украины за ответственное выполнение обязанностей.
  • Украинские военные успешно оцепили сотни военных преступников оккупационной армии РФ на химическом заводе в Волчанске.
  • Российские оккупанты не имеют шансов на прорыв, находясь в окружении украинских военных.

Украинский защитник взял в плен четырех окупантов

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на днях в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов.

Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения соответствующей наградой.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил его и всех других защитников и защитниц Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу.

ВСУ оцепили сотни солдат армии РФ в Волчанске

Украинские военные осаждали до 400 военных преступников оккупационной армии РФ на химическом заводе в Волчанске. Уже десятки русских кафиров сдались в плен .

По словам украинских военных, сейчас российские оккупанты находятся в окружении и не имеют никаких шансов покинуть территорию завода.

Командование оккупационной армии РФ приказало солдатам добиться прорыва к западу от химического завода, однако украинские военные отразили 2 вражеских попытки прорыва.

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