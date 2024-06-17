В Донецкой области боец ВСУ взял в плен сразу четырех россиян

Украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских окупантов.
Главные тезисы
- Действие украинского защитника является ярким примером храбрости и высокого боевого духа.
- Главнокомандующий ВСУ выразил признательность защитникам Украины за ответственное выполнение обязанностей.
- Украинские военные успешно оцепили сотни военных преступников оккупационной армии РФ на химическом заводе в Волчанске.
- Российские оккупанты не имеют шансов на прорыв, находясь в окружении украинских военных.
Украинский защитник взял в плен четырех окупантов
Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на днях в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил его и всех других защитников и защитниц Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу.
ВСУ оцепили сотни солдат армии РФ в Волчанске
Украинские военные осаждали до 400 военных преступников оккупационной армии РФ на химическом заводе в Волчанске. Уже десятки русских кафиров сдались в плен .
По словам украинских военных, сейчас российские оккупанты находятся в окружении и не имеют никаких шансов покинуть территорию завода.
Командование оккупационной армии РФ приказало солдатам добиться прорыва к западу от химического завода, однако украинские военные отразили 2 вражеских попытки прорыва.
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