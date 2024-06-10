Координационный штаб будет извещать семьи пленных и пропавших без вести в "Дії"

Отныне Координационный штаб будет посылать оповещения родным пленных и пропавших без вести через «Дію». Это будут делать, чтобы защитить их от фейков.
Главные тезисы
- Вся информация о военнопленных будет поступать родственникам через личный кабинет на сайте, предотвращая фейковые сообщения от мошенников
- Семьи должны авторизоваться в «Дії», иметь верифицированную карточку налогоплательщика и подать заявления через личный кабинет для получения уведомлений
- Важно собирать факты и доказательства о пропаже или плене, включая скриншоты, аудиозаписи и видео для эффективного поиска близкого
- Советы по работе с организациями и лицами, алгоритмы действий семьи и действия в случае пропажи или попадания в плен находятся в дорожной карте Координационного штаба
В Дії будут сообщать семьи пленных и пропавших без вести
Отмечается, что часто россияне пользуются уязвимостью семей военнопленных, удерживаемых в половине гражданских и пропавших без вести.
Они, выдавая себя за представителей Коордштаба, посылают сообщения, в которых требуют деньги в обмен на «освобождение из плена». Или просят перейти по ссылке, а потом воруют данные человека.
Чтобы этого избежать, все уведомления из кабинета из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными будут в «Дії». Ранее семьи информировали по SMS, а теперь им будут приходить push-уведомления в «Действии».
Если же человека считали пропавшим без вести, а потом появилась подтвержденная информация, что он в плену, то родные тоже получат уведомление в «Дії».
Важно: чтобы получать такие уведомления, нужно авторизоваться в «Дії», иметь верифицированную карточку налогоплательщика, а также подать заявления через личный кабинет Координационного штаба.
Общие советы по поиску пропавших близких
В штабе предупреждают, что нельзя предоставлять свою персональную информацию или сведения о пропавшем лице непроверенным организациям и лицам.
Особенно бдительными призывают быть в группы в телеграмме по поиску пленных.
Также обращают внимание, что родственникам необходимо собрать все возможные факты и доказательства, необходимые для поиска пропавшего и предоставить эти сведения в соответствующие учреждения и организации.
К таким доказательствам относятся:
скриншоты сообщений,
аудиозаписи разговоров,
видео с камер наблюдений,
видео с вражеских ресурсов.
Советы, рекомендации и алгоритмы действий семьи военнослужащего в случаях, пропавших без вести, попали в плен или погибли в Дорожной карте Координационного штаба .
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