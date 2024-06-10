Координационный штаб будет извещать семьи пленных и пропавших без вести в "Дії"
Категория
Украина
Дата публикации

Координационный штаб будет извещать семьи пленных и пропавших без вести в "Дії"

Министерство цифровой трансформации Украины
дія
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Отныне Координационный штаб будет посылать оповещения родным пленных и пропавших без вести через «Дію». Это будут делать, чтобы защитить их от фейков.

Главные тезисы

 

  • Вся информация о военнопленных будет поступать родственникам через личный кабинет на сайте, предотвращая фейковые сообщения от мошенников
  • Семьи должны авторизоваться в «Дії», иметь верифицированную карточку налогоплательщика и подать заявления через личный кабинет для получения уведомлений
  • Важно собирать факты и доказательства о пропаже или плене, включая скриншоты, аудиозаписи и видео для эффективного поиска близкого
  • Советы по работе с организациями и лицами, алгоритмы действий семьи и действия в случае пропажи или попадания в плен находятся в дорожной карте Координационного штаба

В Дії будут сообщать семьи пленных и пропавших без вести

Отмечается, что часто россияне пользуются уязвимостью семей военнопленных, удерживаемых в половине гражданских и пропавших без вести.

Они, выдавая себя за представителей Коордштаба, посылают сообщения, в которых требуют деньги в обмен на «освобождение из плена». Или просят перейти по ссылке, а потом воруют данные человека.

Чтобы этого избежать, все уведомления из кабинета из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными будут в «Дії». Ранее семьи информировали по SMS, а теперь им будут приходить push-уведомления в «Действии».

Когда человек исчезает, его семья оставляет заявление в личном кабинете на сайте Координационного штаба. В Дії будут поступать уведомления о том, что заявление подтвердили, когда к делу добавили информацию и когда человека освободили из плена.

Если же человека считали пропавшим без вести, а потом появилась подтвержденная информация, что он в плену, то родные тоже получат уведомление в «Дії».

Важно: чтобы получать такие уведомления, нужно авторизоваться в «Дії», иметь верифицированную карточку налогоплательщика, а также подать заявления через личный кабинет Координационного штаба.

Общие советы по поиску пропавших близких

В штабе предупреждают, что нельзя предоставлять свою персональную информацию или сведения о пропавшем лице непроверенным организациям и лицам.

Особенно бдительными призывают быть в группы в телеграмме по поиску пленных.

Также обращают внимание, что родственникам необходимо собрать все возможные факты и доказательства, необходимые для поиска пропавшего и предоставить эти сведения в соответствующие учреждения и организации.

К таким доказательствам относятся:

  • скриншоты сообщений,

  • аудиозаписи разговоров,

  • видео с камер наблюдений,

  • видео с вражеских ресурсов.

Советы, рекомендации и алгоритмы действий семьи военнослужащего в случаях, пропавших без вести, попали в плен или погибли в Дорожной карте Координационного штаба .

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