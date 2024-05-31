Лубинец обнародовал подробности обмена пленными с РФ 31 мая

31 мая 75 украинцев вернулись из российского плена домой, хотя еще несколько дней назад представители России сообщали, что обмены военнопленными приостановлены.

Российская сторона не придерживается никаких правил при обменах — Лубинец

О пренебрежении РФ международным правом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Международными конвенциями четко определены приоритеты таких обменов — сначала возвращаются тяжелораненые, женщины, затем другие. Должны быть какие правила, по которым происходят такие вещи. Никаких ответов от российской стороны кроме: мы подумаем, мы возьмем в работу. Потом без объяснений они вычеркивают 99% людей из списков, которые мы подаем, и потом говорят: хотите, забирайте этих, не хотите — не забирайте. Опять же Украина никогда не становилась в ультимативную позицию. Понятно, что мы поднимаем вопросы относительно женщин, тяжелораненых, но этот обмен был на грани срыва, но нам удалось его провести. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Он рассказал истории двух женщин, возвращенных в рамках последнего обмена.

Одна из них, защитница Мариуполя, два года была в плену, ее сына оккупанты содержали на временно оккупированных территориях. Его Украине удалось уволить раньше.

Нам поначалу удалось вернуть ее сына. Затем мы неоднократно говорили о ее возвращении. Мы привлекали даже отдельного посредника по ее увольнению. К сожалению, нам это не удалось сделать раньше. И вот сегодня она вернулась и более чем через два года впервые обняла сына. Поделиться

Также в рамках обмена в Украину вернулась представительница Национальной полиции. Лубинец рассказал, что ее не просто удерживали в плену, но и пытали как физически, так и морально.

Ее несколько раз привозили на обмены и затем сообщали, что Украина от нее отказывалась и возвращали обратно. Мы можем только вообразить, что чувствовала девушка в этот момент.

Он отметил, что направил несколько десятков писем в международные организации и поднимал вопрос о ней с Международным Комитетом Красного Креста, но результатов удалось достичь только сейчас.

Согласно международным конвенциям, она представительница Национальной полиции, она не комбатант, она не воевала против россиян. И Россия в нарушение всех норм ее держала и вернула только по процедуре обмена. Поделиться

Он добавил, что Украина фиксирует, в каком состоянии передает российских военнопленных, и в каком состоянии возвращаются наши граждане.

В общем, по его словам, все, кого сегодня вернули из плена, рассказывают о пытках, традиционно, по его словам, освобожденные из плена сообщают, что не видели представителей Комитета Красного Креста. Треть из уволенных — раненые, тяжелораненые, и все, по словам Лубинца, обессилены, имеют потерю веса, нуждаются в лечении и реабилитации.

При этом обо всех мы можем сказать, что психологически все стойкие, все обрадовались, когда увидели, что обмен состоялся.

Координационный штаб раскрыл детали нового обмена пленными

Что важно понимать, обмен состоялся именно благодаря усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Удалось спасти из русского плена 70 мужчин и пятерых женщин: шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава.

Следует также отметить, что по меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

В этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и двое представителей Воздушных Сил. Также освобожден из плена 21 нацгвардейец. Домой возвращаются семь защитников-пограничников, шестеро терроборонцев и четверо гражданских украинок, — говорится в сообщении.

В общей сложности из российского плена уже удалось вернуть 3210 украинцев.