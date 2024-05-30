Как РФ использует тему обмена пленными для дестабилизации ситуации в Украине — объяснение экспертов

Россия обвинила Украину в несколькомесячной приостановке обмена военнопленными. Таким образом, Кремль пытается разжечь недовольство в украинском обществе и отвлечь внимание западных стран от поддержки страны.

Как РФ использует тему обмена пленными

Отмечается, что Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обвинила Украину в предъявлении "надуманных требований", спровоцировавших паузу в обмене военнопленными за последние несколько месяцев. Она также добавила, что Россия делает все возможное для поддержки диалога с украинским правительством и Международным комитетом Красного Креста (МККК) по делам военнопленных.

В ноябре 2023 года представитель Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко отметил, что Россия уже приостанавливала обмен военнопленными летом 2023 года по неустановленной причине.

29 мая "Радио Свобода" отметило, что Украина была вынуждена открыть третий лагерь для российских военнопленных, частично из-за "фактической блокировки обменов российской стороной", а частично из-за роста числа российских дезертиров, становящихся военнопленными. Это согласуется с несколькими недавними заявлениями украинских чиновников о том, что российские официальные лица сопротивляются продолжению обмена военнопленных.

В отчете ISW также отмечается, что за последние несколько месяцев после последнего обмена в феврале Россия совершила ряд злоупотреблений в отношении украинских пленных. В частности, были зафиксированы казни без суда и следствия и использование военнопленных в качестве живых щитов на поле боя — эти оба случая являются нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Также было зафиксировано функционирование "черного рынка" для продажи украинских военнопленных российской военизированной группировкой.

Кроме того, говорится в отчете, Россия использует батальон, состоящий преимущественно из украинских военнопленных, для ведения боевых действий в Украине, что является еще одним вопиющим нарушением Женевской конвенции.

В ISW предполагают, что обвинение Москальковой в том, что Украина является стороной, ответственной за прекращение обмена, может быть попыткой риторически переложить вину на Киев и скрыть множество хорошо задокументированных злоупотреблений агрессора в отношении украинских военнопленных.

Это может разжечь недовольство в украинском обществе и отвлечь внимание от поддержки Украины странами Запада. Похоже, что Кремль использует политику обмена военнопленными как еще один риторический прием для подрыва процесса принятия решений в Украине, — говорится в отчете ISW. Поделиться

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, 3 января 2024 года произошел наибольший обмен пленными с начала полномасштабной войны — тогда домой вернулись 230 защитников.

Последний обмен военнопленными между Украиной и РФ состоялся 8 февраля 2024 в формате 100 на 100 при содействии Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда на Родину вернулись 49 воинов Нацгвардии Украины, 25 пограничников и 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев. Как минимум 28 освобожденных получили ранения или серьезные болезни.

24 января Украина и Россия планировали провести 50-й обмен пленными, но он был сорван из-за падения самолета Ил-76 под Белгородом. Сорванный обмен должен быть одним из самых больших за время войны.

Между тем, в российском плену находятся более 400 украинок, большинство из них — гражданские лица.