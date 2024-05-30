Як РФ використовує тему обміну полоненими для дестабілізації ситуації в Україні — пояснення експертів
Категорія
Україна
Дата публікації

Як РФ використовує тему обміну полоненими для дестабілізації ситуації в Україні — пояснення експертів

полонені
Джерело:  ISW

Росія звинуватила Україну в кількамісячному призупиненні обміну військовополоненими. Таким чином Кремль намагається розпалити невдоволення в українському суспільстві та відвернути увагу західних країн від підтримки країни.

Як РФ використовує тему обміну полоненими

Зазначається, що Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", що спровокували паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців. Вона також додала, що Росія робить все можливе для підтримки діалогу з українським урядом та Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) у справах військовополонених.

Водночас, у листопаді 2023 року представник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив, що Росія вже призупиняла обмін військовополоненими влітку 2023 року з невстановленої причини.

29 травня "Радіо Свобода" зазначило, що Україна була змушена відкрити третій табір для російських військовополонених, частково через "фактичне блокування обмінів російською стороною", а частково через зростання кількості російських дезертирів, які стають військовополоненими. Це узгоджується з кількома нещодавніми заявами українських посадовців про те, що російські офіційні особи чинять спротив продовженню обміну військовополонених.

У звіті ISW також зазначається, що за останні кілька місяців після останнього обміну в лютому, Росія вчинила низку зловживань щодо українських полонених. Зокрема були зафіксовані страти без суду й слідства та використання військовополонених як живих щитів на полі бою, — ці обидва випадки є порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Також було зафіксовано функціонування "чорного ринку" для продажу українських військовополонених російським воєнізованим угрупованням.

Крім того, йдеться у звіті, Росія використовує батальйон, що складається переважно з українських військовополонених, для ведення бойових дій в Україні, що є ще одним кричущим порушенням Женевської конвенції.

В ISW припускають, що звинувачення Москалькової в тому, що Україна є стороною, відповідальною за припинення обміну, може бути спробою риторично перекласти провину на Київ та приховати безліч добре задокументованих зловживань агресора щодо українських військовополонених.

Це може розпалити незадоволення в українському суспільстві та відвернути увагу від підтримки України країнами Заходу. Схоже, що Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один риторичний прийом для підриву процесу ухвалення рішень в Україні, — йдеться у звіті ISW.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 3 січня 2024 року відбувся найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни, — тоді додому повернулися 230 захисників.

Останній обмін військовополоненими між Україною та РФ відбувся 8 лютого 2024 року у форматі 100 на 100 за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів. Тоді на Батьківщину повернулися 49 воїнів Нацгвардії України, 25 прикордонників і 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Як мінімум 28 визволених мали поранення чи серйозні хвороби.

24 січня Україна та Росія планували провести 50-й обмін полоненими, але його було зірвано через падіння літака Іл-76 під Бєлгородом. Зірваний обмін мав бути одним із найбільших за час війни.

Тим часом у російському полоні перебувають більше 400 українок, більшість із них — цивільні особи.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як РФ використовує тему обмінів полоненими для пропаганди проти України — пояснення Лубінця
Дмитро Лубінець
Лубінець
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ та Судан планують підписання договору про обмін зброєю — експерти
Судан
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія призупиняє обмін полоненими з Україною
Тетяна Москалькова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?