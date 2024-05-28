РФ та Судан планують підписання договору про обмін зброєю — експерти
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РФ та Судан планують підписання договору про обмін зброєю — експерти

Судан
Джерело:  ISW

Росія може підписати угоду зі збройними силами Судану про обмін зброєю для російського логістичного хабу в Порт-Судані на Червоному морі.

Що відомо про союз РФ та Судану

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що помічник головнокомандувача ЗСС Ясір Аль-Атта заявив 25 травня, що делегація військових найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін "життєво важливого озброєння і боєприпасів" для російського логістичного центру у Порт-Судані.

Аль-Атта описав запланований російський центр як "не зовсім військову базу".

У Росії також стверджували, що військові Судану змогли повернути собі кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників.

Заступник міністра закордонних справ Росії і спеціальний представник президента РФ в Африці й на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з главою СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.

ISW раніше оцінював, що Росія, можливо, змінить сторону підтримки у громадянській війні в Судані, щоб підтримати збройні сили Судану і створити свою військово-морську базу в Червоному морі.

Аналітики вважають, що російська підтримка суданських збройних сил принесла б велику користь Ірану, оскільки вона зблизила б російську й іранську політику, а також стратегію в регіоні.

Судан прагне отримати російську зброю

Військова делегація Судану протягом кількох тижнів здійснить візит до РФ, аби домовитись про надання російської зброї в обмін на дозвіл Москві створити на узбережжі Червоного моря військово-морську базу.

За словами помічника головнокомандувача Судану Ясіра Аль-Атта, його держава отримає "життєво важливу зброю та боєприпаси". Натомість запланований форпост РФ він назвав "не зовсім військовою базою".

Водночас Аль-Атта додав, співпраця з Москвою має на меті охоплювати не лише військову галузь, а й видобуток корисних копалин та золота і сільське господарство. Водночас він наголосив, що делегація міністрів також прибуде до РФ, щоб обговорити це й дійти до підписання будь-якої комплексної угоди.

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