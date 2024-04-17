У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія готує чергову провокацію проти України.

Яку провокацію проти України готує РФ

У ГУР зазначають, що на тлі послаблення позицій Росії та її проксі-сил на Африканському континенті, ворожі спецслужби готують чергову інформаційну спецоперацію, спрямовану проти України.

Кремль буде намагатися звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.

Пропагандисти РФ планують опублікувати в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки «трофейної» зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК «Вагнер» під час війни в Україні.

У ГУР попередили, що метою цих публікацій у ЗМІ є дискредитація України та партнерів, а також звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України.

Крім цього, Кремль намагатиметься акцентувати увагу на тому, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли РФ веде війну в самій Україні.

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Операції українських спецпризначенців в Судані

Нагадаємо, що восени 2023 року українські спецпризначенці проводили у Судані операції проти російської ПВК «Вагнера» та їхніх місцевих союзників з «Сил швидкого реагування» (RSF).

Минулого квітня вагнерівці та RSF намагалися влаштувати у Судані держпереворот.

CNN писало, що у вересні на сили RSF було здійснено атаки FPV-дронів «в українському стилі».

У ГУР операцій не коментували, однак начальник ГУР Кирило Буданов казав, що «Україна буде знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, хоч де б вони були».