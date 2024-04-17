РФ хочет обвинить Украину в незаконном использовании западного оружия в Судане — ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия готовит очередную провокацию против Украины.

Какую провокацию против Украины готовит РФ

В ГУР отмечают, что на фоне ослабления позиций России и ее прокси-сил на Африканском континенте вражеские спецслужбы готовят очередную информационную спецоперацию, направленную против Украины.

Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан.

Пропагандисты РФ планируют опубликовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки «трофейного» оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемого ЧВК «Вагнер» во время войны в Украине.

В ГУР предупредили, что целью этих публикаций в СМИ является дискредитация Украины и партнеров, а также обвинение западных союзников в бесконтрольном обращении оружия с участием Украины.

Кроме того, Кремль будет пытаться акцентировать внимание на том, что элитные украинские спецподразделения принимают участие в боевых действиях в Африке в тот период, когда РФ ведет войну в самой Украине.

Подчеркиваем, что Украина и ее Силы Обороны продолжают действовать исключительно в рамках международного права и устава ООН с уважением к суверенитету всех стран и не имеют никакого отношения к каким-либо незаконным действиям, связанным с незаконным оборотом оружия. Поделиться

Операции украинских спецназовцев в Судане

Напомним, что осенью 2023 года украинские спецназовцы проводили в Судане операции против российского ЧВК «Вагнера» и их местных союзников по «Силам быстрого реагирования» (RSF).

В прошлом апреле вагнеровцы и RSF пытались устроить в Судане госпереворот.

CNN писало, что в сентябре на силы RSF были совершены атаки FPV-дронов «в украинском стиле».

В ГУР операций не комментировали, однако начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что «Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни были».