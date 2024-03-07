Украина теперь воюет с Россией в Судане

Сражаясь против поддерживаемых Россией повстанцев в Судане, Украина надеется сделать войну более дорогой для Москвы.

Когда прошлым летом генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, военный правитель Судана, оказался в осаде сил повстанцев в столице страны, он призвал на помощь маловероятного союзника: президента Украины Владимира Зеленского.

У Зеленского были причины серьезно отнестись к запросу: по словам украинских и суданских военных, Бурхан тихо снабжал Киев оружием первый период после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году.

Кроме того, суданские повстанцы поддерживали российскую военизированную группировку «Вагнер», которая также добывала золото в стране и использовала его для финансирования войны Москвы в Украине.

По словам нескольких украинских военных, участвовавших в операции, через несколько недель после «вызова» украинские спецназовцы высадились в Судане и начали бои, чтобы вытеснить силы повстанцев из столицы — города Хартум.

Линия фронта в войне между Украиной и Россией теперь проходит через Африку

Поскольку боевые действия в Украине почти зашли в тупик, глобальная борьба за оружие и экономические ресурсы принимает такую форму, когда обе стороны зарываются в войну, которая может продолжаться еще много лет.

Москва годами активно добывает золото и тренирует бойцов в нескольких африканских странах, но сейчас она усиливает экономическое давление, чтобы удержать меньшие страны, такие как Эквадор, от отправки оружия Киеву, даже косвенно.

Для Украины отправка войск в Африку является новой смелой затеей — частью стратегии, направленной на прерывание военных и экономических операций России за рубежом, повышение стоимости войны для Москвы и позиционирование себя как оплот против российских вторжений, в частности в регионы, где Мероприятие не хотело принимать непосредственное участие.

Невозможно преодолеть Россию, просто воюя на маленьком клочке земли, например линии фронта в Украине. Если у них есть золотые прииски в Судане, мы должны сделать их нерентабельными, — сказал 40-летний украинский офицер на позывной Прада, возглавлявший одну из украинских команд в Судане. Поделиться

Но операция связана с большим политическим риском в тот момент, когда поддержка Западом Украины колеблется. В Судане Украина вступает во внутренний конфликт в чужой стране, где десятки тысяч мирных жителей были убиты, а США утверждают, что обе стороны совершили военные преступления.

Государственный секретарь Энтони Блинкен предупредил, что любая страна, оказывающая материальную поддержку, «несет ответственность за разжигание зверств против суданского народа».

В интервью генерал-лейтенант Кирилл Буданов, возглавляющий украинскую военную разведку, известную как ГУР, отказался комментировать, отправил ли он войска в Судан, но наметил обоснование отправки украинских сил за границу.

Война – дело рискованное. Мы находимся в полноценной войне с Россией… У них есть подразделения в разных частях света, и мы иногда пытаемся нанести им там удар. Кирилл Буданов глава ГУР

Спикер Зеленского не ответил на запросы о комментариях.

Этот рассказ базируется на интервью с несколькими украинскими военными, участвовавшими в операции в Судане, а также с суданскими солдатами, и на видеозаписях из Судана, просмотревших в The Wall Street Journal.

Первая волна украинских войск – почти 100 солдат, преимущественно из подразделения «Тимур» ГУР – высадилась на чартерном самолете в Судане в середине августа. Российское влияние в стране было (для них — ред.) очевидно сразу: суданские солдаты, ранее проходившие подготовку в российских военных академиях, выступали в качестве переводчиков.

Первой миссией украинцев было помочь вывести Бурхана из Хартума, где его оцепила повстанческая группа, известная как «Силы быстрой поддержки» (RSF) . Но вскоре после того, как они прибыли, Бурхан отправился с конвоем в базу за пределами столицы — туда, где базировались украинцы. По словам суданских чиновников, его охранники незаконно вывезли его из Хартума.

Бурхан поблагодарил украинцев за их усилия, а затем направился в Порт-Судан, город на Красном море, который его силы все еще контролировали. Через несколько недель он встретил Зеленского в ирландском аэропорту Шэннон.

Мы обсудили наши общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией, – написал Зеленский в Telegram во время встречи. Он также поблагодарил Бурхана за «последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины». Владимир Зеленский президент Украины

Украинские войска обеспечили охрану Бурхана новыми автоматами АКМ и глушителями, а затем обратили внимание на то, чтобы вытеснить поддерживаемых Вагнером повстанцев из Хартума.

30-летний офицер ГУР, известный под позывным Кинг, возглавлявший первую группу прибывших в Судане украинцев, сказал, что его команда увидела несколько иной тип конфликта от того, который они оставили позади, в Восточной Европе. Солдаты с обеих сторон бились в сандалиях и иногда стреляли целыми магазинами, держа винтовки над головами, не видя во что стреляют. Значительная часть суданской армии не получала зарплату с начала боевых действий месяцами, потому это подорвало их мотивацию. Бойцы не носили опознавательных знаков, чтобы показать, на чьей стороне они, и «дружеский огонь» был постоянной угрозой.

Ни одна из сторон не атаковала ночью. Украинцы, оснащенные очками ночного видения и дронами, увидели возможность.

Это было наше большое преимущество — мы знали, как поступать ночью, — сказал Кинг. Поделиться

Они покидали свою базу около 20:00, направляясь в город группами примерно по полдюжины, передвигаясь в фургонах. На видео, просмотренном The Wall Street Journal, украинцы обстреляли жилой дом, который, по словам Кинга, был базой RSF.

Когда прибыло подкрепление RSF, украинцы сбросили боеприпасы с беспилотников. (Он сказал, что в этом районе нет гражданских.)

Сначала бойцы RSF, привыкшие спать под открытым небом вдоль линии фронта, были захвачены врасплох ночными облавами. Затем они стали скрывать свои позиции.

Украинские команды всегда возвращались на базу до утра, опасаясь привлечь внимание.

Даже если бы мы хотели что-то сделать в течение дня, мы группа белых людей. Все бы поняли, что происходит, – сказал Кинг. Поделиться

Судан стал полем битвы в русско-украинской войне, потому что он богат двумя ресурсами: оружием и золотом.

Во время частых конфликтов в стране в течение нескольких десятилетий оружие поступало прямо или косвенно из США, России, Китая и других стран. В результате в начале 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, в Судане было много оружия, и Киев искал все оружие, которое мог найти.

В свое время мы вывезли из Судана много оружия. За это платили разные страны. У них был широкий спектр оружия... Там можно найти все, от китайского до американского, — заявил глава военной разведки Украины Буданов. Поделиться

Тем временем Россия уже давно «выкачивает» из Судана золото. ЧВК Вагнер руководил операцией Москвы в стране, как это было в ряде других африканских стран. Они (вагнеровцы – ред.) тренировали бойцов RSF, которые, в свою очередь, обеспечивали охрану российских структур на шахтах.

По словам суданских чиновников и активистов, в начале конфликта в Судане, весной прошлого года, только 30% золота, добытого в стране, было официально зарегистрировано в центральном банке, что оставляло 4 миллиарда долларов ежегодно неучтенными. Значительная часть этого контрабандного золота оказывалась в руках россиян, говорят активисты.

Когда разразилась гражданская война, RSF сначала отказались от предложения «Вагнера» относительно тяжелого вооружения, обеспокоенные тем, что могут оттолкнуть расположение США. Но после военных неудач в апреле, по словам представителей международной безопасности, группа сменила курс. 28 апреля колонна пикапов Toyota под наблюдением «Вагнера» привезла оружие, включая плечевые зенитные ракеты, из соседней Центральноафриканской Республики, где «Вагнером» была создана энергетическая база в последние годы. Вагнер также начал вербовать людей из Центральноафриканской Республики для борьбы в Судане, и RSF вскоре продвинулись в Хартум.

После смерти лидера «Вагнера» Евгения Пригожина в прошлом году Минобороны России взяло под контроль операции группировки в Африке, хотя она (группировка — ред.) до сих пор широко известна как «Вагнер». Минобороны России не ответило на запрос о комментарии.

Войска «Вагнера» стремятся держаться подальше от боев в Судане. За 2 с половиной месяца в Судане, сказал Кинг, его команда не заметила никаких сил "Вагнера" из России, хотя они отслеживали телефонные сигналы, шедшие туда и обратно между Хартумом и Санкт-Петербургом.

В ноябре команда Кинга вернулась домой, а Прада прибыл с новыми войсками из подразделения Тимура. Его команда захватила в плен одного русского боевика "Вагнера" и убила еще двоих. Прада сказал, что мужчину задержали во время боя в Омдурмане, городе-побратиме Хартума на западном берегу реки Нил, после того, как он был дезориентирован тем, кто из боевиков на чьей стороне, остался один, когда его сторона отступила.

Два суданца также были захвачены вместе с российским истребителем «Вагнера». Прада сказал, что его команда убила еще десяток суданских бойцов с нашивками Вагнера.

Вагнер стал похож на франшизу в Судане. Сражаются с помощью местных жителей. Они дают им нашивки, платят им зарплату и говорят: - Теперь ты Вагнер. Нашей целью никогда не было преследование отдельных солдат "Вагнера". Целью было нарушить российские интересы в Судане, – сказал Прада. Поделиться

Украинские войска также начали обучать суданских солдат некоторым из тех же тактик, которые помогли им сдержать большую российскую армию: особенно в отношении использования беспилотников.

Украинские военные рассказали, что суданские силы уже заказали несколько беспилотников, которые детонируют, попадая в цель. Но суданцам не хватало важных частей. Украинцы помогли отыскать необходимые им компоненты и помогли поставить передовые турецкие беспилотники Bayraktar TB2, способные наносить точные авиаудары — они прибыли в феврале. Об этом сообщил суданский военный чиновник и консультант по вопросам RSF. Официальные лица из ГУР отказались комментировать помощь Судану в закупке Bayraktar.

Украинцы отметили важность «перерезания» поставок RSF от Хартума и вскоре начали сосредотачиваться на прорыве дорог в город. На видео, просмотренном журналом, видно, как беспилотники FPV неоднократно бьют по пикапам, полным боевиков, когда они пересекали мост в Хартум.

Они были в восторге от дронов FPV. Наконец, около дюжины людей научились ими пользоваться и поражать цели по видеоподтверждению, — сказал Кинг о суданских войсках. Поделиться

28-летний солдат из подразделения “Тимур” ГУР сказал, что он также работал с суданскими силами, чтобы минировать пути поставки в Хартум. Во время одной операции, по его словам, они заминировали грузовик, который сломался посреди дороги.

На следующее утро, когда прошел вражеский пикап, полный пехоты и оружия, мы его взорвали, - сказал он. Журнал просмотрел видео взрыва. Поделиться

Прада и его команда вернулись в Украину в начале этого года. Ни одна украинская команда не пострадала.

Влияние Украины в Судане до сих пор ощущается. В последние недели силы Бурхана возобновили контроль над значительной частью Омдурмана — это их первый крупный прогресс в конфликте. Эксперты связывают успехи в основном с высокоточными ударами беспилотников, а также развертыванием элитных подразделений суданской армии. Киев также недавно отправил в Порт-Судан прибывшую на прошлой неделе партию пшеничной муки.

RSF сохраняет контроль над частями западного Хартума, а также частями территории на западе и юге Судана.