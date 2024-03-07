Україна тепер воює з Росією в Судані

Коли минулого літа генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, військовий правитель Судану, опинився в облозі сил повстанців у столиці країни, він покликав на допомогу малоймовірного союзника: президента України Володимира Зеленського.

У Зеленського були причини серйозно поставитися до запиту: за словами українських і суданських військових, Бурхан тихо постачав Києву зброю перший період після того, як Росія вторглася в Україну в 2022 році.

Крім того, суданських повстанців підтримувало російське воєнізоване угруповання «Вагнер», яке також видобувало золото в країні та використовувало його для фінансування війни Москви в Україні.

За словами кількох українських військових, які брали участь в операції, за кілька тижнів після «виклику» українські спецназівці висадилися в Судані та почали бої, щоб витіснити сили повстанців зі столиці — міста Хартум.

Лінія фронту у війні між Україною та Росією тепер пролягає крізь Африку

Оскільки бойові дії в Україні майже зайшли в глухий кут, глобальна боротьба за зброю та економічні ресурси набуває такої форми, коли обидві сторони зариваються у війну, яка може тривати ще багато років.

Москва роками активно видобуває золото та тренує бійців у кількох африканських країнах, але зараз вона посилює економічний тиск, щоб утримати менші країни, такі як Еквадор, від надсилання зброї Києву, навіть опосередковано.

Для України відправка військ до Африки є новою сміливою затією — частиною стратегії, спрямованої на переривання військових та економічних операцій Росії за кордоном, підвищення вартості війни для Москви та позиціонування (України — ред.) себе як оплоту проти російських вторгнень, зокрема в регіони, де Захід не хотів брати безпосередню участь.

Неможливо подолати Росію, просто воюючи на маленькому клаптику землі, як-от лінія фронту в Україні. Якщо вони мають золоті копальні в Судані, ми повинні зробити їх нерентабельними, — сказав 40-річний український офіцер на позивний Прада, який очолював одну з українських команд у Судані. Поширити

Але операція пов’язана зі значним політичним ризиком у той момент, коли підтримка Заходом України коливається. У Судані Україна вступає у внутрішній конфлікт у чужій країні, де десятки тисяч мирних жителів були вбиті, а США стверджують, що обидві сторони скоїли воєнні злочини.

Державний секретар Ентоні Блінкен попередив, що будь-яка країна, яка надає матеріальну підтримку, «несе відповідальність за розпалювання звірств проти суданського народу».

В інтерв’ю генерал-лейтенант Кирило Буданов, який очолює українську військову розвідку, відому як ГУР, відмовився коментувати, чи відправив він війська в Судан, але окреслив обґрунтування відправки українських сил за кордон.

Війна — справа ризикована. Ми знаходимося в повноцінній війні з Росією… У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося завдати їм там удару. Кирило Буданов очільник ГУР

Речник Зеленського не відповів на запити про коментарі.

Ця розповідь базується на інтерв’ю з кількома українськими військовими, які брали участь в операції в Судані, а також з суданськими солдатами, і на відеозаписах із Судану, які переглянули у The Wall Street Journal.

Перша хвиля українських військ — майже 100 солдатів, переважно з підрозділу «Тимур» ГУР — висадилася на чартерному літаку в Судані в середині серпня. Російський вплив у країні був (для них — ред.) очевидним одразу: суданські солдати, які раніше проходили підготовку в російських військових академіях, виступали у ролі перекладачів.

Першою місією українців було допомогти вивести Бурхана з Хартума, де його оточила повстанська група, відома як «Сили швидкої підтримки» (RSF). Але невдовзі після того, як вони прибули, Бурхан поїхав з конвоєм до бази за межами столиці — туди, де базувалися українці. За словами суданських чиновників, його охоронці незаконно вивезли його з Хартума.

Бурхан подякував українцям за їхні зусилля, а потім попрямував до Порт-Судану, міста на Червоному морі, яке його сили все ще контролювали. Через кілька тижнів він зустрів Зеленського в ірландському аеропорту Шеннон.

Ми обговорили наші спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, які фінансуються Росією, — написав Зеленський у Telegram під час зустрічі. Він також подякував Бурхану за «послідовну підтримку Суданом суверенітету та територіальної цілісності України». Володимир Зеленський президент України

Українські війська забезпечили охорону Бурхана новими автоматами АКМ і глушниками, а потім звернули увагу на те, щоб витіснити підтримуваних Вагнером повстанців з Хартума.

30-річний офіцер ГУР, відомий під позивним Кінг, який очолював першу групу українців, які прибули до Судану, сказав, що його команда побачила дещо інший тип конфлікту від того, який вони залишили позаду, у Східній Європі. Солдати з обох сторін билися в сандаліях і іноді стріляли цілими магазинами, тримаючи гвинтівки над головами, не бачучи, у що стріляють. Значна частина суданської армії не отримувала зарплату з початку бойових дій місяцями, тому це підірвало їх мотивацію. Бійці не носили розпізнавальних знаків, щоб показати, на чиєму вони боці, і «дружній вогонь» був постійною загрозою.

Жодна зі сторін не атакувала вночі. Українці, оснащені окулярами нічного бачення та дронами, побачили можливість.

Це була наша велика перевага — ми знали, як діяти вночі, — сказав Кінг. Поширити

Вони залишали свою базу близько 20:00, прямуючи в місто групами приблизно по півдюжини, пересуваючись у фургонах. На відео, яке переглянув The Wall Street Journal , українці обстріляли житловий будинок, який, за словами Кінга, був базою RSF.

Коли прибуло підкріплення RSF, українці скинули на них боєприпаси з безпілотників. (Він сказав, що в цьому районі немає цивільних.)

Спершу бійці RSF, які звикли спати просто неба вздовж лінії фронту, були захоплені зненацька нічними облавами. Потім вони почали приховувати свої позиції.

Українські команди завжди поверталися на базу до ранку, остерігаючись привернути увагу.

Навіть якби ми хотіли щось зробити протягом дня, ми група білих людей. Всі б зрозуміли, що відбувається, — сказав Кінг. Поширити

Судан став полем битви в російсько-українській війні, тому що він багатий двома ресурсами: зброєю і золотом.

Під час частих конфліктів у країні протягом кількох десятиліть зброя надходила прямо чи опосередковано зі США, Росії, Китаю та інших країн. У результаті на початку 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, у Судані було багато зброї, і Київ шукав всю зброю, яку міг знайти.

Свого часу ми вивезли з Судану багато зброї. За це платили різні країни. У них був широкий спектр зброї... Там можна знайти все, від китайської до американської, — заявив голова військової розвідки України Буданов. Поширити

Тим часом Росія вже давно «викачує» з Судану золото. ПВК Вагнер керував операцією Москви в країні, як це було в кількох інших африканських країнах. Вони (вагнерівці — ред.) тренували бійців RSF, які, у свою чергу, забезпечували охорону російських структур на шахтах.

За словами суданських чиновників і активістів, на початку конфлікту в Судані, навесні минулого року, лише 30% золота, видобутого в країні, було офіційно зареєстровано в центральному банку, що залишало 4 мільярди доларів щорічно неврахованими. Значна частина цього контрабандного золота опинялася в руках росіян, кажуть активісти.

Коли вибухнула громадянська війна, RSF спочатку відмовилися від пропозиції «Вагнера» щодо важкого озброєння, стурбовані тим, що можуть відштовхнути прихильність США. Але після військових невдач у квітні, за словами представників міжнародної безпеки, група змінила курс. 28 квітня колона пікапів Toyota під наглядом «Вагнера» привезла зброю, включно з плечовими зенітними ракетами, із сусідньої Центральноафриканської Республіки, де «Вагнером» було створено енергетичну базу в останні роки. «Вагнер» також почав вербувати людей з Центральноафриканської Республіки для боротьби в Судані, і RSF незабаром просунулися до Хартума.

Після смерті лідера «Вагнера» Євгена Пригожина в минулому році Міноборони Росії взяло під контроль операції угруповання в Африці, хоча воно (угрупування — ред.) досі широко відоме як «Вагнер». Міноборони Росії не відповіло на запит про коментар.

Війська «Вагнера» прагнуть триматися подалі від боїв у Судані. За 2 з половиною місяці в Судані, сказав Кінг, його команда не помітила жодних сил «Вагнера» з Росії, хоча вони відстежували телефонні сигнали, що йшли туди й назад між Хартумом і Санкт-Петербургом.

У листопаді команда Кінга повернулася додому, а Прада прибув з новими військами з підрозділу Тимура. Його команда захопила в полон одного російського бойовика «Вагнера» і вбила ще двох. Прада сказав, що чоловіка затримали під час бою в Омдурмані, місті-побратимі Хартума на західному березі річки Ніл, після того, як він дезорієнтований тим, хто з бойовиків на чиєму боці, залишився сам, коли його сторона відступила.

Двоє суданців також були захоплені разом із російським винищувачем «Вагнера». Прада сказав, що його команда вбила ще десяток суданських бійців із нашивками «Вагнера».

Вагнер став схожим на франшизу в Судані. Воюють за допомогою місцевих жителів. Вони дають їм нашивки, платять їм зарплату і кажуть: Тепер ти Вагнер. Нашою метою ніколи не було переслідування окремих солдатів «Вагнера». Метою було порушити російські інтереси в Судані, — сказав Прада. Поширити

Українські війська також почали навчати суданських солдатів деяким із тих самих тактик, які допомогли їм стримати більшу російську армію: особливо що стосується використання безпілотників.

Українські військові розповіли, що суданські сили вже замовили кілька безпілотників, які детонують, коли влучають у ціль. Але суданцям бракувало важливих частин. Українці допомогли відшукати необхідні їм компоненти та допомогли поставити їм передові турецькі безпілотники Bayraktar TB2, здатні наносити точні авіаудари — вони прибули в лютому. Про це повідомив суданський військовий чиновник та консультант в питаннях RSF. Офіційні особи з ГУР відмовилися коментувати допомогу Судану в закупівлі Bayraktar.

Українці наголосили на важливості «перерізання» постачання RSF від Хартуму і незабаром почали зосереджуватись на прориві доріг до міста. На відео, які переглянув журнал, видно, як безпілотники FPV неодноразово б’ють по пікапах, повних бойовиків , коли вони перетинали міст у Хартум.

Вони були в захваті від дронів FPV. Зрештою близько дюжини людей навчилися ними користуватися та вражати цілі за відеопідтвердженням, — сказав Кінг про суданські війська. Поширити

28-річний солдат із підрозділу «Тімур» ГУР сказав, що він також працював із суданськими силами, щоб мінувати шляхи постачання до Хартума. Під час однієї операції, за його словами, вони замінували вантажівку, яка зламалася посеред дороги.

На наступний ранок, коли пройшов ворожий пікап, повний піхоти та зброї, ми його підірвали, — сказав він. Журнал переглянув відео вибуху. Поширити

Прада та його команда повернулися в Україну на початку цього року. Жодна українська команда не постраждала.

Вплив України в Судані досі відчувається. Останніми тижнями сили Бурхана відновили контроль над значною частиною Омдурмана — це їх перший великий прогрес у конфлікті. Експерти пов’язують успіхи здебільшого з високоточними ударами безпілотників, а також розгортанням елітних підрозділів суданської армії. Київ також нещодавно відправив до Порт-Судан партію пшеничного борошна, яка прибула минулого тижня.

RSF зберігає контроль над частинами західного Хартума, а також частинами території на заході та півдні Судану.