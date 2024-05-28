РФ и Судан планируют подписание договора об обмене оружием — эксперты
Категория
Мир
Дата публикации

РФ и Судан планируют подписание договора об обмене оружием — эксперты

РФ и Судан планируют подписание договора об обмене оружием
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Источник:  ISW

Россия может подписать соглашение с вооруженными силами Судана об обмене оружием для российского логистического хаба в Порт-Судане на Красном море.

Что известно о союзе РФ и Судане

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там напомнили, что помощник главнокомандующего ЗСС Ясир Аль-Атта заявил 25 мая, что делегация военных в ближайшее время отправится в Россию, чтобы заключить соглашение об обмене "жизненно важного вооружения и боеприпасов" для российского логистического центра в Порт-Судане.

Аль-Атта описал планируемый российский центр как "не совсем военную базу".

В России также утверждали, что военные Судана смогли вернуть себе несколько районов Хартума благодаря поставкам иранских беспилотников.

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента РФ в Африке и на Ближнем Востоке Михаил Богданов встретился с главой СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом и несколькими другими суданскими официальными лицами во время двухдневного визита в Судан 28 и 29 апреля.

ISW ранее оценивал, что Россия, возможно, изменит сторону поддержки гражданской войны в Судане, чтобы поддержать вооруженные силы Судана и создать свою военно-морскую базу в Красном море.

Аналитики считают, что российская поддержка суданских вооруженных сил принесла бы большую пользу Ирану, поскольку она сблизила бы российскую и иранскую политику, а также стратегию в регионе.

Судан стремится получить русское оружие

Военная делегация Судана в течение нескольких недель посетит РФ, чтобы договориться о предоставлении российского оружия в обмен на разрешение Москве создать на побережье Красного моря военно-морскую базу.

По словам помощника главнокомандующего Суданом Ясира Аль-Атта, его государство получит "жизненно важное оружие и боеприпасы". Запланированный форпост РФ он назвал "не совсем военной базой". 

В то же время Аль-Атта добавил, что сотрудничество с Москвой имеет целью охватывать не только военную отрасль, но и добычу полезных ископаемых и золото и сельское хозяйство. В то же время он подчеркнул, что делегация министров также прибудет в РФ, чтобы обсудить это и прийти к подписанию любого комплексного соглашения.

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